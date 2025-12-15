Власти Боливии заинтересованы в запуске ядерного центра «Росатома»

Правительство Боливии заинтересовано в реализации Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) «Росатома» в стране, сообщил посол России в Боливии Дмитрий Верченко. Он добавил, что для российской госкомпании проект входит в число приоритетов.

«Тема завершения строительства ЦЯИТ, с учетом продвинутой стадии реализации проекта и его существенного научного и экономического потенциала для Боливии, является в настоящее время приоритетной»,— сказал господин Верченко «РИА Новости».

Посол уточнил, что обсуждение параметров и условий проекта в настоящий момент осложнено из-за ожидаемой смены руководства Боливийского агентства по ядерной энергетике.

В состав центра входят реактор с комплексом лабораторий, центр облучения, циклотронный комплекс для производства радиофармпрепаратов и лаборатория радиобиологии и радиоэкологии. Часть объектов уже введены в эксплуатацию в 2023 году. Реализация остальных должна была завершиться до конца 2025-го.