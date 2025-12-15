«Известия»: долги россиян и бизнеса по налогам достигли рекордного размера

Задолженность физлиц и компаний по налогам, страховым взносам, пеням и штрафам перед бюджетом России к октябрю 2025 года достигла рекорда в 3,26 трлн руб. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, из этой суммы только около 1,2 трлн руб. составляет недоимка, остальное — начисленные пени и санкции. Около 23% долга приходится на малый бизнес.

В ФНС пояснили, что корректнее оценивать не номинальный объем задолженности, а его соотношение с годовыми налоговыми поступлениями. Этот показатель на 1 октября составил 5,4%, что ниже уровня 2023 года (6,1%).

Эксперты, опрошенные «Известиями», называют несколько причин рекордного роста долга, среди которых ужесточение налогового администрирования, снижение прибыли бизнеса, высокая ключевая ставка и инфляция.