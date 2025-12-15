Композитора Левона Оганезова похоронят в Нью-Йорке

Прощание с народным артистом России, пианистом и композитором Левоном Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке. Его похоронят на кладбище Кенсико.

Левон Оганезов умер 13 декабря на 85-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщила его дочь Мария Шкловер в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ и запрещена). Последние годы композитор жил в США.

Господин Оганезов работал с Клавдией Шульженко, Иосифом Кобзоном, Валентиной Толкуновой и Андреем Мироновым. Он был соведущим программ «Клуб "Белый попугай"», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна». В 1993 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России, а в 2010-м — народного артиста России.