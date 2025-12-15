Аэропорты Домодедово и Жуковский повторно приостановили работу

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Волгограда.

Оба аэропорта приостанавливают работу второй раз с начала ночи. Первый раз ограничения вводились примерно на 40 минут. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили вблизи города два беспилотника.

Спустя час после начала действия ограничения Домодедово и Жуковский возобновили работу.