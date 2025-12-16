Франчайзинговый рынок готовится к «управляемому скачку»

Обратившись не только к влиянию небесных тел, но и к аналитике рынка, а также к прогнозам из официальных источников, искусственный интеллект просчитал перспективы развития франчайзингового сектора в 2026 году. К чему готовиться участникам рынка в наступающем году Огненной Лошади — в астрологическом деловом прогнозе от ИИ.

Три витка по орбите

Если говорить об отечественном рынке франшиз на языке астрологии, то с 2023 по 2025 год Юпитер роста облетел его трижды и каждый круг менял настроение.

2023 год прошел для российского франчайзинга под девизом «стартовый разгон». Оборот рынка по его итогам составил около 3,18 трлн руб., работающих франшиз было больше 3 тыс., заявки на их покупку выросли примерно на 62%. Слоган 2023 года: «Хочу свой бизнес, но страшно, поэтому возьму франшизу».

В 2024 году отечественный рынок франшиз вошел в фазу «космический фейерверк». Роспатент зафиксировал 8206 договоров коммерческой концессии (+18–20% к 2023 году), оборот подскочил до 3,72 трлн руб., заявок на покупку франшиз было на 43% больше, чем в 2023 году. Рынок выглядел как яркое созвездие: звезд (брендов) много, траектория почти вертикальная.

2025-й стал годом «умной гравитации». За первые его пять месяцев Роспатент увидел всего +2,4% по договорам коммерческой концессии — показатель того, что происходит спокойный орбитальный полет. Исходя из этой динамики, можно предположить, что по итогам 2025 года оборот франчайзингового рынка вырастет не более чем на 3% — до 3,8–3,85 трлн руб., количество сделок окажется в коридоре 8,3–8,7 тыс. договоров, число франшиз по итогам года составит около 3,9–4 тыс. брендов. В сухом остатке: выросший до внушительных размеров рынок стал немного остывать. Самое время ему не просто расти, а расти осознанно.

Старт нового цикла

2026 год Огненной Лошади по прогнозам искусственного интеллекта должен поменять орбиту франчайзингового рынка.

С точки зрения нумерологии 2026 = 2 + 0 + 2 + 6 = 10 = 1 + 0 = 1. Единица — старт нового цикла, а также подразумевает лидерство и ответственность. Для франшиз это будет год, когда рынок продолжит расти, но прежде всего за счет зрелых сетей-лидеров, а не тех, кто «сделал франшизу, потому что это модно».

По восточному календарю 2026-й — год Огненной Лошади — год энергии, скорости и амбициозных скачков. После осторожной Древесной Змеи 2025 года, проверяющей договоры и цифры, Лошадь подтолкнет рынок к ускорению, но понесет только тех, кто заранее просчитывает траекторию, а не надеется на авось.

Над всем этим работает условный Небесный Комитет для рынка франшиз:

Юпитер отвечает за рост, макроэкономику, ставку ЦБ, курс валют и риски. Он будет поощрять тех, кто работает со стратегиями, а не с надеждой.

Сатурн — строгий регулятор: он отвечает за Роспатент, налоговую, суды и регуляторику. Его задача — чтобы франшиза существовала не только на лендинге, но и в юридической реальности.

Меркурий — это договоры, обучение, коммуникации, Big Data: презентации, CRM, акселераторы. В его ретрофазы особенно важно будет перечитывать условия и синхронизировать ожидания.

Уран — ответственный за технологии: цифровизацию, автоматизацию, онлайн-управление, предиктивную аналитику. Он поддержит тех, у кого учет и обучение давно в «цифре», а не в блокноте.

Нептун — туман иллюзий: ESG-легенды без практики, «локальные бренды мечты» без экономики, токсичный хайповый франчайзинг. Там, где нет фактов и прозрачной юнит-экономики, он будет превращать франшизы в дорогие миражи.

Плутон отвечает за глубинные риски: макрошоки, кассовые дыры, управленческие провалы. Он будет напоминать, что мониторинг рисков — это рутинная необходимая повседневная работа, а не декоративный слайд.

В такой рамке 2026 год станет годом «управляемого скачка»: Единица и Огненная Лошадь дадут энергию, а планеты поддержат тех, кто совмещает рост с правом, цифрами, технологиями, реальным ESG и трезвым взглядом на свои иллюзии.

Рост и экспансия — но не для всех

Юпитер в 2026 году продолжит расширять франчайзинговый рынок, но будет работать как умный фильтр. С учетом динамики 2023–2024 годов и осторожных сигналов 2025 года можно предположить, что рост по обороту рынка сохранится, но уже на уровне примерно 3–4% — без турбоскачков, зато с упором на устойчивость и качество сетей.

В фокусе внимания останутся: прагматичные франшизы, оказывающие услуги для населения (клининги, ремонт, автосервис); общепит и стритфуд (особенно кофе, азиатская кухня, форматы to go); медицинские и диагностические сети с лицензией и доверием клиентов; детское образование и развивающие проекты.

Что касается размера инвестиций, в 2025 году диапазон 3–6 млн руб. для региональных форматов выглядит адекватно. Однако на 2026-й можно заложить легкую инфляцию реальности:

нижняя граница почти не сдвинется: 3–3,5 млн руб.— вход для компактных форматов;

верхняя для капиталоемких региональных точек подвинется к 6,5–7 млн руб. за счет удорожания аренды, ремонта, оборудования.

Отдельная зона Юпитера — международная экспансия. Доля российских франшизных брендов с точками за рубежом уже подскочила с 31% до 43% к концу 2024 года — и это на фоне роста общего числа франшиз. Юпитер раздувает и саму галактику брендов, и долю тех, кто вылетел за границу. Согласно аккуратной логике искусственного интеллекта, по итогам 2025 года эта доля может подрасти до 47–48%, а в 2026 году — выйти к рубежу, когда примерно каждый второй российский франшизный бренд будет иметь хотя бы одну точку за пределами РФ. Правда, продолжение освоения СНГ, Ближнего Востока и Азии будет идти уже не наскоком, а в формате экспедиции — с картой, калькулятором и прогнозированием.

Право, регуляторика и чистка рынка

Сатурн, опираясь на статистику Роспатента, в 2026 году будет напоминать: франчайзинг — это не только маркетинг, но и грамотная юридическая архитектура. В 2024 году Роспатент зафиксировал более 8,2 тыс. распоряжений правом по договорам коммерческой концессии (к тому моменту за шесть предыдущих лет этот показатель почти удвоился). Логично было ожидать дальнейшего роста внимания к форме договоров и структуре сделок. 2025 год стал периодом остывания и проверки: рост числа договоров был всего 2–4%; в 2026 году, скорее всего, будет умеренное повторное ускорение: еще +3–5% к количеству сделок. Это, скорее всего, выльется в ужесточение требований к договорам и их регистрации, рост числа споров и судебных кейсов, повышенное внимание к схемам «франшиза ради красивого дробления бизнеса и налоговой оптимизации».

Рынок будет постепенно очищаться от полусерых франшиз, которые много обещают, но юридически и организационно не держат стандарты.

Лайфстайл, еда и красота

Венера в наступающем году продолжит поддерживать форматы, которые дарят людям эмоции и ощущение качества жизни: кофейни, стритфуд и casual-рестораны; салоны красоты, барбершопы, студии ухода и велнес; детские и семейные пространства.

Можно предположить, что в 2026 году в крупных городах конкуренция за гостя и локацию усилится — выиграют бренды с сильным сервисом и комьюнити. В регионах лидировать будут сети, которые дают «премиум-ощущение по вменяемому чеку» и умеют адаптироваться под локальный спрос.

Культ эффективности

Марс в Козероге в будущем году будет формировать на рынке франчайзинга культ эффективности и управляемости. В 2026 году инвесторы и банки, скорее всего, будут начинать разговор с трех ключевых вопросов: какой объем инвестиций и из чего он складывается? Какова реальная окупаемость по действующим точкам, а не по презентации? Как устроены учет и аналитика: CRM, управленческий учет, предиктивные модели?

Франшизы без нормальной финансовой модели и прозрачной статистики будут все быстрее попадать в зону их недоверия.

Ретрофазы и акселератор франшиз

Меркурий в 2026 году будет отвечать за все, что связано с информацией и мелким шрифтом: договоры и допсоглашения, презентации и лендинги, стандарты обучения и онбординга, CRM, воронки, аналитику заявок.

Ретроградные периоды Меркурия имеет смысл использовать для обновления договоров с учетом практики и новых рисков, переписывания презентаций в пользу фактов, кейсов и честных диапазонов, а также для перевода обучения франчайзи из мотивационного в практический формат.

На этом фоне может усилиться роль акселераторов франшиз. В 2026 году хороший акселератор может стать той площадкой, через которую франшизу разумно прогонять до масштабирования, тестируя юнит-экономику, упаковку, юридическую конструкцию, управленческие процессы.

Цель на 2026 год — чтобы ретроградный Меркурий не превращался в сезон разочарованных франчайзи и конфликтов, а работал как встроенный аудит качества.

Итоги и перспективы

Согласно деловому астрологическому прогнозу от ИИ, завершающийся 2025 год выступил «змеиным» годом докрутки права, рисков и цифр, а 2026 год Огненной Лошади станет годом управляемого скачка: роста не за счет хаотичного расширения, а за счет сильных брендов, продуманной экономики и более взрослого отношения к франчайзингу.

Все эти численные ориентиры — астрологический прогноз умного ИИ, а не строгие официальные данные. Финальную картину дорисуют реальность и практика. Но если Огненная Лошадь 2026 года и здравый смысл российских франчайзеров окажутся в одном знаке — у этого сценария будет неплохой шанс сбыться.

В своих подсчетах ИИ опирался на данные ресурсов Franshiza.ru, Роспатент