«Качество российского рынка франчайзинга будет расти»

В 2026 году каталог франшиз Franshiza.ru отметит свое 15-летие. Его основатель Нина Семина рассказала, как команда профессионалов Franshiza.ru помогает бизнесу ориентироваться на рынке франчайзинга, развивать этот сектор экономики и популяризировать его.

— Как ваша команда работает с рынком франшиз, чем ваша деятельность помогает ему развиваться?

— Наш ресурс, действующий с 2011 года,— это прежде всего каталог активно развивающихся франшиз разных сфер бизнеса с аудиторией более 3 млн покупателей франшиз в год из регионов России и зарубежья. В режиме реального времени мы видим тысячи заявок на франшизы, оцениваем спрос, понимаем тренды и тенденции рынка. Более десяти лет мы ежегодно готовим статистику рынка: определяем количественные и качественные показатели франшиз, делаем прогнозы на ближайший год. Наши данные помогают франчайзерам оценить, насколько они в общем тренде, а представителям госструктур — отслеживать движение франчайзинга и принимать решение о мерах поддержки. Нам помогают глубокое понимание рынка и опыт: я работаю в теме франчайзинга почти 25 лет, мои коллеги — 10–15 лет.

Как команда консультантов мы помогаем успешным компаниям создавать и выводить франшизы на рынок. Это требует огромных компетенций: знаний юридических аспектов, рисков развития во франшизе, видения стратегии успешного развития. На сегодняшний день более 450 франшиз упаковано в нашей компании. Мы уверены, что за 30 дней невозможно создать качественную франшизу, как думают некоторые предприниматели, поэтому иногда отказываем компаниям, если понимаем, что для них результат развития выражается исключительно в собранных паушальных взносах, а не в построении надежной успешной сети и поддержки своих партнеров. Наша экспертиза помогает держать нам руку на пульсе, объективно оценивать рынок, выбирая именно те компании, которые достойны называться лидерами франчайзинга. Именно с таких точек зрения и создавался рэнкинг, вышедший в данном проекте.

— Как отражает составленный рэнкинг франшиз тенденции развития рынка?

— Итоги рэнкинга отражают ситуацию на рынке. В него, например, вошло большое количество франшиз сферы услуг и общественного питания — эти сферы лидируют сегодня по количеству франшиз, и это самые конкурентные сегменты российского франчайзинга. По данным наших аналитиков, на начало 2025 года сфера услуг бизнесу и населению занимает 52% доли рынка франчайзинга, сфера общественного питания — 29%.

Франшизы в сфере общепита поражают многообразием: рюмочные, кофейни, блинные, пекарни, полноформатные рестораны разных концепций кухни — все они пользуются высоким спросом у покупателей франшиз. Средний возраст франшиз на российском рынке сегодня около шести лет, и именно франшизы общественного питания являются «долгожителями».

Сфера услуг остается одним из быстрорастущих сегментов во франчайзинге. Стабильным спросом пользуются франшизы VR-клубов, сферы авторынка, красоты и здоровья, а также детского образования. Эти сегменты являются наиболее массовыми с точки зрения покупателя, но и самыми чуткими к любым изменениям, поскольку покупка франшизы в них чаще всего становится семейным бизнесом, а в качестве инвестиций используются накопленные собственные средства. Важно, чтобы покупка франшизы в этих нишах являлась синонимом стабильности, а проекты позволяли франчайзи быть конкурентными в своих регионах.

Безусловными лидерами рынка по количеству действующих и новых партнерских точек являются франшизы пунктов выдачи заказов. Это объясняется небольшими инвестициями во франшизу, известностью брендов (Ozon, Wildberries), простым форматом франшизы и, конечно, популярностью маркетплейсов, востребованностью услуги доставки.

Франчайзинг развивается и благодаря росту сектора внутреннего туризма. Для развития туристической инфраструктуры нужны новые предприятия HoReCa, услуг и так далее. Перспективными являются франшизы отелей. Высокую динамику развития показала Cosmos Hotel Group, хотя стоимость входа в эту франшизу намного выше, чем у большинства российских предложений.

В целом, по нашей статистике, этот год показал рост спроса на дорогие франшизы со входом 40+ млн руб. Спрос в основном определен активностью профессиональных инвесторов, находящихся в поиске новых для себя сфер бизнеса или усиления позиций в своих регионах. Отмечу, что именно в сегменте дорогих франшиз самая проработанная система поддержки партнеров — здесь появляются лучшие практики взаимодействия франчайзера и франчайзи, которые бюджетные сети стараются транслировать и на своих партнеров. Кстати, стоит отметить, что рынок франчайзинга становится более открытым: компании все чаще делятся между собой опытом и перенимают те или иные инструменты построения сети, поддержки партнеров и их удержания, внедрения IT-решений. Именно поэтому необходимо выявлять лидеров франчайзинга, которые задают темп всей отрасли и могут показать пример развития даже в непростых условиях.

— Каким был для рынка франчайзинга 2025 год?

— Уходящий год был, на мой взгляд, самым сложным за последние несколько лет. Следствием стало падение темпов роста интереса к франчайзингу со стороны инвесторов-франчайзи. С одной стороны, высокие ставки ЦБ оттянули значительную часть инвестиций в сторону банковских вкладов. С другой стороны, кредиты, которые часто привлекались при покупке франшизы, стали очень дорогими, что также отразилось на спросе. Проблема с высокими процентными ставками усугубляется тем, что банки зачастую отказываются кредитовать начинающих предпринимателей. Понижение ставок на вклады, казалось бы, должно было улучшить ситуацию на рынке франчайзинга, но перспективы налоговой реформы внесли свои коррективы: спрос на франшизы не вырос, покупатели и продавцы франшиз выбрали выжидательную позицию. Рынок понимает, что налоговая нагрузка внесет коррективы в показатели бизнеса, изменения коснутся не только экономики франчайзеров, но и практически всех предприятий франчайзи. Неопределенность и опасения бизнеса в связи с изменением налоговой нагрузки в 2026 году, пожалуй, самый главный тренд франчайзинга во второй половине года.

Несмотря на глобальные и текущие проблемы франчайзинга, рынок развивается. По данным наших аналитических расчетов, сейчас высокий спрос на создание собственных франшиз в разных сферах бизнеса, преимущественно из регионов России.

На те сферы бизнеса, которых не коснутся налоговые изменения или они будут незначительными, спрос остается довольно высоким. В других сферах покупатели франшиз менее активны, а фокус франчайзеров сместился на поддержку действующих партнеров и поиск новых решений, точек роста своего бизнеса и бизнеса франчайзи, оптимизации расходов без снижения качества товаров или услуг для конечного потребителя.

— Какие прогнозы на 2026 год?

— В 2026 году темпы роста рынка франшиз замедлятся. Помимо высоких ставок по кредитам, налоговой реформы, среди причин торможения роста — снижение реальных доходов населения и дефицит качественных площадей. Выручка в рублях сохранит некоторый рост за счет увеличения чеков и сильных франчайзинговых сетей. Если государство предложит реальные меры поддержки франчайзинговому бизнесу, прогнозы могут быть более благоприятными.

Продолжится развитие российских франшиз за рубежом. Как отмечают наши аналитики, 43% российских франчайзеров уже имеют точки за рубежом, а 60% готовы начать или продолжить развитие за пределами РФ. В целом рынок в России далек от насыщения, особенно за пределами столиц. В малых и средних городах спрос на проверенные модели сохранится, а конкуренция там ниже, чем в мегаполисах. Развиваться будут те франшизы, которые предложат форматы для маленьких городов и имеют опыт развития на таких территориях.

Именно сфера услуг с большой вероятностью продемонстрирует особую устойчивость в текущих экономических условиях. Услуги имеют важное преимущество — возможность гибко корректировать цены, сохраняя маржу. Сервисный бизнес может постепенно адаптировать стоимость своих услуг под новые экономические реалии без потери качества. Услуги остаются одним из самых устойчивых, но и самых высококонкурентных сегментов на рынке франчайзинга.

Уверена, что именно в такие времена пустые обещания отойдут на второй план, уступив место расчетам, авторитетным источникам информации и прямым рекомендациям, что заставит франчайзеров пересмотреть инструменты продвижения франшиз и работы с новыми и потенциальными франчайзи, сосредоточившись на качественном, а не количественном развитии. Задача удержания действующих партнеров и их поддержка выйдут на первый план, и качество российского рынка франчайзинга будет расти.

