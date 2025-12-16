Обратный франчайзинг в нише дрогери

Модель обратного франчайзинга уже успешно используется в ритейле, а сейчас развивается и в сфере дрогери. Об эффективности такого подхода в этой нише рассказывает директор по развитию продаж франшизы «Улыбка радуги» Наталья Кузьмина.

Амбициозные планы

Компания «Улыбка радуги» на рынке уже более 20 лет и является второй по величине дрогери-сетью в России, продающей товары для красоты, личной гигиены и чистоты. География ее присутствия охватывает 275 городов в 36 регионах страны — это почти 2 тыс. магазинов. Еще в 2015 году нами было принято решение о масштабировании компании через франчайзинг: первыми франчайзи стали партнеры по дистрибуции, от которых и пошли запросы на старт франшизы.

После вхождения в группу «Лента», которая в 2024 году приобрела сеть «Улыбка радуги», планы по развитию стали еще более масштабными. За 2024 год «Улыбка радуги» открыла более 400 новых торговых точек в России — на 30% больше, чем в 2023 году. Одновременно было принято решение расширять партнерское направление за счет схемы обратного франчайзинга.

Новые преимущества

Модель обратного франчайзинга предполагает более углубленное участие франчайзера: он берет на себя ключевые управленческие функции: формирование ассортиментной матрицы, маркетинговую стратегию, продвижение бренда и обучение персонала. Сегодня мы работаем в условиях высокой стоимости капитала, и в такой ситуации формат обратной франшизы становится одним из наиболее эффективных инструментов масштабирования для товарных сетей. Формат позволяет партнерам открываться быстрее и экономичнее: за те же инвестиции франчайзи может открыть не один, а два магазина. Наша сеть сейчас близка к отметке в 2 тыс. магазинов по России, и уже 65 из них — партнерские.

Мы не везде можем запустить формат обратной франшизы: учитываем географические возможности и логистику. Например, на Чукотке открываться в данном формате мы пока не готовы. Но активно планируем развивать формат в зоне покрытия наших логистических центров, а их на сегодня три — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Нам интересны Центральный, Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Южный федеральные округа. Сеть уже сформировала пул партнеров, готовых открывать магазины в новом формате, ведется поиск подходящих помещений.

«Улыбка радуги» продолжает развиваться не только количественно — бренд проходит этап визуальной трансформации: представлены новый логотип и обновленный стиль, модернизирована программа лояльности — она стала проще и удобнее для клиентов. Это повышает привлекательность бренда для партнеров, поскольку покупатели охотнее возвращаются, а взаимодействие с компанией становится теплее и дружелюбнее.

Точный расчет — залог успеха

Мы уверены, что франшиза поможет нам выйти на пока не освоенные территории и обосноваться на новых рынках. Это наиболее рациональный способ открывать магазины в регионах, куда компания не может выйти органически — например, там, где пока нет операционной команды или службы эксплуатации. Сегодня в сегменте дрогери немного сетей, развивающихся по франшизе, поэтому ниша остается незаполненной. При этом высокая рыночная волатильность делает предпринимателей более осторожными. Мы всегда подробно обсуждаем с партнерами финансовую модель — прозрачную, реалистичную, учитывающую текущие условия рынка. Многие проекты с небольшими вложениями — до 1–1,5 млн руб.— могут показаться доступными для старта, но не всегда ясно, что они предлагают. Более надежными выглядят франшизы с серьезными инвестициями и понятными бизнес-процессами, когда ты понимаешь, за что платишь. Очевидно, что франшиза крупного известного бренда с 20-летней историей несет значительно меньшие риски для потенциального партнера. Также имеет смысл опасаться и франшиз-однодневок — они встречаются в любой отрасли, поэтому важно тщательно изучать документы и официальные источники.

Наша сеть продолжит развиваться как в России, так и за рубежом. Например, в Бишкеке (Кыргызстан) уже работают три магазина. В планах «Улыбки радуги» удвоить прирост магазинов в 2026 году, в том числе за счет открытий по франшизе.