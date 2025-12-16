«Мы не просто открываем колледж, а способствуем комплексному развитию регионального кадрового потенциала»

Бизнес, развивающийся по формату франчайзинга в сфере образования, дает целый ряд экономических и социальных эффектов, например способствует внедрению инновационных образовательных технологий, содействует развитию регионов и человеческого капитала. Об этом и о том, как развиваются такие франшизы и в чем их специфика, рассказал “Ъ” основатель группы компаний IThub Михаил Сумбатян.

Правильная инвестиция

— Почему вы выбрали развитие бизнеса именно в сфере образования и в IT-сфере?

— Частный сектор образования предоставляет больше свободы для реализации новых идей и внедрения актуальных методик. Целью было построить колледж с образовательными программами, разработанными по релевантным запросам бизнеса, где обучение строилось бы с акцентом на развитие уникальных способностей каждого, чтобы выпускать специалистов, за которыми будут выстраиваться в очередь ведущие технологические компании.

В России сегодня представлены авторитетные институты высшего образования, формирующие высокие стандарты качества. Сфера среднего профессионального образования зачастую имеет более низкий уровень программ и академической репутации. Чтобы изменить эту ситуацию и предложить студентам среднее образование мирового уровня, в 2017 году мы открыли колледж IThub. В итоге получилась передовая образовательная экосистема, которая строится на основе запросов работодателей, студентов и их родителей. Мы создали гибкий образовательный трек: до конца второго курса студенты могут определиться с направлением обучения и при необходимости скорректировать свой путь. Они получают государственный диплом не только по ФГОС, но и по конкретной бизнес-роли, к примеру выпускаются не просто программистами, а Java- или .NET-разработчиками, готовыми к работе с конкретными технологиями.

Колледж информационных и креативных технологий IThub — негосударственная российская образовательная организация, специализирующаяся на подготовке специалистов для IT-сферы и креативных индустрий. Работает по методологии бизнес-ориентированного обучения. На кафедрах колледжа есть индустриальные советы, состоящие из представителей лидирующих отраслевых компаний. В развитии IThub участвует более 100 ведущих компаний страны. Программы колледжа формируют практикующие специалисты-наставники, под руководством которых студенты создают IT-продукты на заказ, начиная карьеру с 18 лет.

Изначально наши инвесторы планировали развивать обучение по традиционным специальностям, таким как экономист, бухгалтер, менеджер. Но я был убежден, что ставку необходимо делать на IT-сферу, учитывая очевидный тренд технологического развития и цифровую трансформацию экономики. Вскоре мы начали разрабатывать программы обучения по специальностям креативных индустрий, затем стали первыми в стране, кто начал готовить специалистов по разработке игр в системе СПО (даже до появления соответствующего федерального стандарта). Разработали стек для подготовки digital-маркетологов, дополнили графический дизайн UX/UI-дизайном, расширили учебный портфель за счет средового и промышленного дизайна и других перспективных специальностей.

— Какие инсайты вы вынесли из вашего выбора и решения открыть бизнес в образовании?

— Уверен, что задача образования не обеспечивать студентов корочками, а обучать по-настоящему актуальным компетенциям, прокладывать гарантированную образовательную траекторию и создавать реальные карьерные возможности. Современные платежеспособные родители хотят быть не «спонсорами» образования, а инвесторами, целенаправленно вкладывающими в будущее своих детей. Образование становится активом с измеримой доходностью, вложением средств в стратегию снижения рисков: безопасную среду, прозрачный контроль и прогнозируемый ROI с международным знаком качества внутри России. Мы отвечаем этим требованиям.

Сегодня IThub — это целостная образовательная экосистема для детей от 6 лет, подростков и взрослых до 22+ лет, желающих освоить навыки востребованных профессий в сфере информационных и креативных технологий. Вместе с индустриальными партнерами мы создали бесшовную образовательную траекторию формата «школа—колледж—университет». Колледж IThub — ключевая ступень этой системы, мы являемся официальным резидентом «Сколково» и входим в топ-10 рейтинга EdTech-компаний Smart Ranking. Онлайн-платформа LXP IThub дает нашим студентам возможность не только учиться, но и формировать цифровое портфолио, а также связываться с работодателями. Платформа признана одним из 100 лидеров новых образовательных подходов и поддержана Агентством стратегических инициатив.

IThub отмечен престижными федеральными наградами, среди которых победа в федеральном конкурсе опытных франшиз FranchCamp, премия Edtechs Awards в номинации «Лидер сегмента СПО», диплом Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи Минтруда и соцзащиты РФ, награда национальной премии «Приоритет: Цифра-2025» и многие другие.

Подтвердив эффективность нашей системы обучения и бизнес-модели колледжа на практике, мы решили распространить успешный опыт через франшизу. Сегодня колледжи IThub открыты в 15 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Махачкале, Владивостоке, Туле, Ставрополе, Нальчике, Магасе, Петропавловске-Камчатском, Кемерово, Сочи и Белгороде. В сети обучается более 8 тыс. студентов.

Кадры для регионов

— Почему вы используете модель франчайзинга, а не открываете свои филиалы, как многие другие образовательные организации?

— Мы верим в формат франчайзинга. На первый взгляд для бизнеса выгоднее открывать собственные филиалы, но, открывая франшизу колледжа, мы отвечали на вопрос «Чего мы хотим?» глобально. Для нашей команды важно мыслить не только через бизнесовые цели, но и через импакт и миссию. Этот двойной фокус привел нас к желанию противостоять ситуации, когда молодежь покидает регионы ради Москвы и Санкт-Петербурга, «обескровливая» тем самым свои родные города.

Стало понятно: чтобы обеспечить ребятам возможность раскрыть свой потенциал на малой родине, нам нужны не наемные сотрудники, а партнеры — местные предприниматели и представители сферы образования, которые заинтересованы в развитии своего региона или республики, готовы вкладывать в будущее своей территории силы и ресурсы, для кого наша франшиза станет не просто бизнесом, а настоящей миссией.

За пять лет мы открыли 14 франчайзинговых колледжей. Но наша цель не количество. Мы стремимся создавать сильные локальные сообщества. Меняя подход к индустрии образования совместно с нашими партнерами, мы построили индустриальный образовательный акселератор, формирующий кадровый суверенитет креативной экономики в регионах России. Колледж IThub стал бенчмарком на рынке среднего профессионального образования, получив признание бизнес-сообщества и государства. Наблюдая за результатами, мы убеждены, что выбор в пользу франшизы, а не прямого открытия филиалов был одним из ключевых факторов нашего общего успеха. Название IThub отражает многогранность и постоянное развитие нашей экосистемы. Подобно транспортному хабу, объединяющему множество направлений, мы создаем возможности для роста и успеха всех, кто вовлечен в этот процесс. Сегодня группа компаний IThub объединяет 13 образовательных продуктов, среди которых: Школа цифрового поколения (0–9-й классы), Колледж информационных и креативных технологий (для выпускников 9–11-х классов), Университет для лидеров и инноваторов (эксклюзивно для выпускников профильных учреждений СПО), IT-компания (разработка образовательных IT-решений), Летний профориентационный городской лагерь IThub camp, сертификационная олимпиада «Траектория будущего», «IT-амбассадоры» (обучение для детей и взрослых цифровым навыкам), Центр современной педагогики и франшиза нашего колледжа.

— Активный выход франшиз в регионы — тренд сегодняшнего дня. Насколько он распространяется на сферу образования? Что показывает ваш опыт?

— Думаю, что филиал — это про контроль, а франшиза — про доверие и партнерство. Образованию нужны не исполнители, а соратники, люди, для которых открыть колледж — это любовь на всю жизнь. Нам важно, чтобы росли все участники процесса. Работодатель растет благодаря высоким компетенциям подготовленных выпускников, молодое поколение — благодаря полученным навыкам, опыту и трудоустройству, регион повышает свой экономический уровень и сокращает отток кадров. Молодому поколению мы даем возможность получить образование, востребованное рынком, непосредственно в их родных регионах. Наши программы не только вооружают студентов необходимыми актуальным запросам бизнеса техническими навыками, но и активно развивают soft skills. Согласно исследованию импакта нашей образовательной модели, 75% наших студентов начинают карьеру до выпуска, а их доход превышает средний по рынку на 15% и более. Мы работаем с предпринимателями и инвесторами, ориентированными на перспективные образовательные проекты. Нашими важными преимуществами выступают высокая узнаваемость бренда IThub, возможность открыть колледж с нуля или на базе существующего, потенциал для формирования технологического лидерства и кадрового суверенитета региона, упакованные методологии, снижающие риски запуска. Также мы налаживаем партнерство с компаниями, заинтересованными в подготовке профильных кадров для своего бизнеса. Это позволяет напрямую влиять на образовательные программы, готовить специалистов, отвечающих потребностям рынка. И, наконец, мы активно сотрудничаем с региональными властями. Пример — открытие колледжа в Белгороде в сентябре 2025 года. Там нашим партнером стало государство, это первый случай коллаборации региона с негосударственной образовательной организацией среднего профессионального образования. Все 125 студентов колледжа учатся бесплатно — формат государственно-частного партнерства позволил создать равные возможности для обучения талантливой молодежи.

— Как вы выстраиваете взаимодействие с местным бизнесом в регионах, как доносите работодателям выгодность такого партнерства?

— Запуск колледжа в каждом новом регионе мы инициируем с масштабной региональной конференции — это площадка для диалога всех ключевых игроков субъекта. Представителям местных колледжей, вузов, регионального бизнеса и крупных федеральных компаний, действующих на территории, мы демонстрируем прямую выгоду от партнерства c IThub: наши студенты — это будущие сотрудники, подготовленные под конкретные запросы работодателей, и мы готовы адаптировать образовательные модули под задачи бизнеса. Тем самым мы предоставляем уже готовые, мотивированные кадры. Выстраиваем цепочку: работодатель может показать студентам свою компанию, рассказать о планах и перспективах. Это позволяет ребятам увидеть себя в будущем, а компаниям — заинтересовать и привлечь именно тех молодых специалистов, которые разделяют их ценности и готовы расти вместе с компанией.

Для регионального бизнеса, который часто не имеет ресурсов для выстраивания связей с образовательными учреждениями, наше предложение становится настоящим подарком — образование само идет навстречу его ожиданиям, предлагая готовое решение.

Более того, мы можем заключить договор с работодателем, гарантирующий последующее трудоустройство наших выпускников. Наглядным примером такого партнерства является наша коллаборация с Wildberries & Russ. Совместно мы разработали программу, которая предоставляет студентам обучение в рамках целевого трека, прохождение практики со второго курса и шанс на построение карьеры в Wildberries & Russ после выпуска. Это беспрецедентный случай: программа обучения реализуется под конкретного работодателя, который внедряет свои специализации: «Интернет-маркетолог Wildberries» и «Дизайнер маркетинговых коммуникаций Wildberries».

Таким образом, мы не просто открываем колледж, а способствуем комплексному развитию регионального кадрового потенциала, становясь катализатором роста как для бизнеса, так и для самих студентов.

— Приходится ли учитывать специфику самих молодых специалистов — можно сказать, вашего итогового «продукта» — и их потребности с точки зрения выстраивания будущей карьеры?

— Да, конечно. Мы глубоко погружаемся в особенности поколения зумеров, ведь именно они — наши выпускники. Иногда мы слышим от них: «Да, эта компания крутая, но токсичная, мы туда не пойдем». Молодое поколение не любит жесткую иерархию, где не спрашивают их мнения, а относятся как к винтикам. Они хотят взаимодействия: возможности напрямую выходить на руководство, задавать ему сложные вопросы без опасений. Для зумеров не существует ценности компании, денег или бренда, есть ценность идей, наставников и среды. Мы делимся с бизнесом этими знаниями для выстраивания эффективных процессов адаптации и наставничества.

Миссия важнее денег

— Кто ваш франчайзи, по какому принципу вы выбираете потенциальных партнеров?

— Открытие колледжа — это ответственность за судьбы людей и большая социальная миссия. Поэтому мы всегда начинаем разговор с вопроса: «Почему вы хотите заниматься образованием?» Главное для нас — общие ценности, их несовпадение может привести к сложностям. Был случай, когда мы из-за некорректного поведения партнера разорвали контракт, потому что наш главный критерий — искреннее стремление к социальной миссии. Франшиза в образовании — это особая ниша, и мы не начинаем работу в регионе, пока не найдем партнера, который искренне хочет заниматься образованием и вкладывать в это свои силы. Опыт в образовании не является определяющим при выборе партнера — мы предоставляем полное погружение и распаковку продукта «колледж IThub», обучение франчайзи. Наших партнеров можно условно разделить на две группы: с одной стороны, это действующие работники сферы образования (в том числе из госсектора), ищущие новый подход, но не имеющие опыта в бизнесе, с другой — предприниматели, которые, возможно, и не связаны напрямую с образованием, но осознают его миссию и стремятся развивать свое дело именно в этой сфере.

Например, у нашего партнера в Махачкале, который сам стал директором колледжа, один из первых бизнесов — крупная туристическая компания. Эти люди вложили много сил в развитие Дагестана как туристического региона и очень любят свою республику. Такая увлеченность своим делом проявляется во всех их начинаниях, включая образование. Обе эти сферы — туризм и образование — не являются конкурентами, а скорее отлично дополняют друг друга.

Есть и примеры, когда во франшизу заходит инвестор, который собирает команду для операционного управления колледжем, но сам остается глубоко погруженным во все процессы и держит руку на пульсе. Главное для нас — совпадение наших ценностей и искреннее желание развивать образование.

Процесс выбора партнера, который зайдет в экосистему IThub, у нас достаточно тщательный: в среднем за год мы проводим около 50 глубинных интервью, но до заключения договора доходят лишь 3–4 кандидата. Некоторые думают два-три года, прежде чем решиться, и это нормально. Зато для тех, кто становится нашим партнером,— это навсегда. Мы выстраиваем дружественное сообщество, обмениваемся опытом, вместе развиваемся и учимся. Да, растем и зарабатываем медленнее, но мы никуда не торопимся. Три-четыре новых франчайзи в год — это устойчивый темп для нашей ниши.

— Как вы оцениваете перспективы развития франчайзинга в сфере образования?

— Во франчайзинге сейчас выстреливают в основном форматы дополнительного образования: подготовка детей к школе, различные развивающие программы. Если брать более фундаментальные уровни, то можно увидеть, что школы и колледжи чаще открываются самостоятельно, а вузы предпочитают собственную сетевую экспансию через филиалы. Это неслучайно: образование — сложная сфера, нужно соответствовать всем лицензионным и аккредитационным требованиям.

Франшиза, которая соответствует уровню среднего профессионального образования, пока редкость. Да, может показаться, что бизнес не пойдет в эту нишу из-за сложностей, но мы верим, что такой импакт-подход могут разделять люди, достигшие иного уровня развития и потребностей, люди, думающие о будущем.

Думаю, что рынок франшиз в образовании, скорее всего, не будет развиваться вширь. По-прежнему будут востребованы ниши дополнительных образовательных программ, развивающих центров, центров робототехники — тех, что ориентированы в целом на детей от 5 до 12 лет. Возможно, стоит пробовать себя и в этом направлении. У нас есть интересный пример: партнеры, которые сначала открыли несколько подобных небольших центров по другой франшизе и получили положительный опыт, впоследствии стали и нашими франчайзи, и воспитанники их центров, взрослея, стали студентами колледжа IThub. То есть можно развиваться во франчайзинге в образовании и через такие механики.

— Что планирует франшиза IThub в ближайшее время?

— Сейчас разрабатываем формат и более легкой франшизы, уже не в сфере фундаментальных уровней образования, а в области дополнительного профессионального образования. Франшиза колледжа IThub тем временем планирует осваивать новые российские регионы и активно смотрит на рынки за периметром страны. Российское IT-образование стало настоящим брендом и очень ценится в мире. Ведем переговоры со странами СНГ, появились планы и в других дружественных странах. Стремимся демонстрировать на практике, что наша система конкурентоспособна по отношению к международным, и хотим достойно представлять Россию на мировой арене через сферу образования.

