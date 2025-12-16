«Наша цель — быть партнером для бизнеса в период изменений»

Директор Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерина Смоленчук — о помощи бизнесу в регионе.

Центр «Мой бизнес» входит в структуру Агентства Республики Башкортостан по предпринимательству. Контроль деятельности организации осуществляет Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан. Ведомство координирует и регулирует развитие малого и среднего бизнеса в регионе, организуя исполнение государственных программ, нацеленных на долгосрочное улучшение условий для предпринимательства. Как подчеркивает министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина, «наша цель — оказать качественную поддержку каждому предпринимателю, учесть особенности каждого района и своевременно откликнуться на потребности бизнеса. Мы стремимся создать комфортную среду для субъектов МСП на территории всей республики».

В Республике Башкортостан действует более 146 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Только в 2025 году мы проконсультировали более 6 тыс. предпринимателей и провели 350 мероприятий для 5 тыс. участников. Это на 81% больше, чем в прошлом году.

Мы оказываем консультации «под ключ» по бизнес-планированию, налогообложению, регистрации торговых марок и защите интеллектуальной собственности. Это особенно важно для франчайзи, которые хотят легально и безопасно работать под известным брендом. Проводим образовательные программы по основам предпринимательства, маркетингу; оказываем поддержку в продвижении бизнеса путем сертификации товаров, PR-продвижения и предоставления конференц-залов; содействуем в получении финансовых ресурсов через льготные кредиты и государственные гранты.

Наш главный принцип — работа «на местах». Мы активно участвуем в выездных проектах, например в «ЦУР Бизнес. Территория общения». Наши специалисты лично ездят в муниципалитеты, общаются с предпринимателями, знакомятся с их проблемами и запросами. После таких встреч мы часто корректируем наши программы. За такую возможность спасибо руководству нашего региона — главе республики Радию Хабирову и премьер-министру правительства Андрею Назарову. Проект реализуется по их инициативе, и они лично участвуют в нем с руководителями министерств и ведомств республики.

Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям выходить на всероссийский и международный рынок. Ежегодно мы организуем ярмарочные экспозиции, где республиканские производители представляют свою продукцию жителям других городов и регионов. Особенно популярны программы поддержки социального предпринимательства, такие как конкурс «Мой добрый бизнес», позволяющий участникам выйти на федеральный уровень.

В 2025 году республика вошла в число пилотных регионов, участвующих в федеральной программе «Серебряный старт» для предпринимателей старше 60 лет. Еще одна любимая программа — «Мама-предприниматель»: она дает возможность познакомиться с формами поддержки и определиться, начать собственный проект или приобрести готовую франшизу.

Многие наши предприятия участвуют в миссиях по регионам России, что помогает установить межрегиональные контакты и повышает престиж местных брендов.

Информационная поддержка — одно из важных направлений взаимодействия с бизнесом. Основная точка входа — платформа МСП.рф, разработанная АО «Корпорация МСП» совместно с Минэкономразвития России. Здесь собраны все меры господдержки.

А на сайте «Мой бизнес» Республики Башкортостан предприниматель может подать заявку на услугу, получить консультацию, записаться на вебинар или изучить уникальные региональные программы.

Для инвесторов и тех, кто хочет масштабироваться, работает инвестиционный портал investrb.ru, на нем аккумулирована вся информация о работе особых экономических зон, льготах и возможностях для инвестиций в регионе. Где бы ни находился предприниматель — в Уфе или в небольшом селе, у него под рукой всегда есть полный набор цифровых инструментов для запуска и развития своего дела. Мы продолжаем развивать эту систему.

Наша цель — быть не просто оператором мер поддержки, а партнером для бизнеса в период изменений. О вызовах мы говорим открыто, а возможности формируем вместе с предпринимателями в рамках наших проектов. Мы максимально информируем обо всех изменениях и возможностях адаптации к новым реалиям.

Работа в сфере франшизы — это одно из решений. Готовый шаблон бизнеса для тех, кто только начинает свою деятельность, позволяет при правильном выборе франшизы грамотно выстроить свой путь в бизнесе. Кризис — это время возможностей, чтобы укрепить свои позиции, масштабировать свою компанию на любой уровень.

Мы намерены и дальше помогать бизнесу республики находить и использовать эти возможности для развития конкурентной и устойчивой экономики.