Супермаркет цифровых развлечений

Международная франшиза CyberX Community выстраивает новый формат компьютерных клубов, который объединяет в одном заведении лаунж-зоны, киберспорт, ивенты и досуг. Основатель сети Дмитрий Семинов рассказал, как появилась идея развивать такой формат, в чем секрет успеха компании и почему ниша киберклубов как сфера бизнеса показывает взрывной рост и продолжит расширяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель сети CyberX Community Дмитрий Семинов

Фото: Предоставлено CyberX Community Основатель сети CyberX Community Дмитрий Семинов

Фото: Предоставлено CyberX Community

Киберклубы меняют облик

В 2017 году на российском рынке появилась компания CyberX Community — она стала семейным бизнесом: супруги предприниматель Дмитрий и Кристина Семиновы открыли и вместе развивают эту сеть киберклубов нового формата. «Мы как-то интуитивно почувствовали, что рынок компьютерных клубов возрождается, и нам захотелось сделать его более цивилизованным» — так вспоминает Дмитрий Семинов начало своей компьютерной империи.

Когда-то Дмитрий учился в МГИМО и ему прочили карьеру дипломата, но все сложилось иначе. «Хотелось созидать. Я часто приезжал в свой родной Белореченск в Краснодарском крае — типичный небольшой, уютный провинциальный город, где живут 50 тыс. человек. Долгое время в городе не было даже кинотеатра, а уровень развлечений был очень узкий. И вот в 2017 году там открылся компьютерный клуб старого формата на десять компьютеров. Ребята просто достали старое «железо» и начали работать, а клуб неожиданно выстрелил: там была полная посадка почти каждый день. Когда я это увидел, то понял, насколько не удовлетворен спрос в этой нише развлечений и что эту историю нужно развивать в цивилизованном виде. Причем тогда я даже не осознавал, насколько он не реализован в масштабах всей страны,— рассказывает Дмитрий Семинов.— Когда мы начали свой бизнес, мне было 20 лет, а моей супруге — 21 год. Буквально через год мы могли смело называть себя владельцами сети киберклубов»,— говорит предприниматель.

Первые шаги к собственной компании супруги Семиновы делали в Москве: интегрировали киберзону в лаунж-бар, и неожиданно оказалось, что зона с играми приносит прибыли больше, чем сам бар. Так они убедились, что ниша и формат, которые они выбрали, очень перспективны, и решили полностью сфокусироваться на них — сработало предпринимательское чутье. В 2018 году запустился клуб CyberX на юге столицы, а в 2019 году компания начала постепенно масштабироваться: появились две собственные локации в Москве в формате корнеров. «На этом этапе стало понятно, что своими силами мы не удовлетворим спрос в этой нише и нужно идти во франчайзинг. Сфокусировали все внимание на этом формате бизнеса и начали искать локации и партнеров. Сейчас у нас более 280 клубов в 13 странах мира, из них 14 — собственных, остальные — франчайзинговые. Их посещает в общей сложности миллион человек в месяц»,— отмечает Дмитрий Семинов.

Ниша компьютерных клубов, по его словам, в последнее время получила второе дыхание. Эта сфера услуг уже была популярна в России в 1990-е годы благодаря бурному развитию технологий и их появлению в нашей стране. Компьютерные клубы становились своего рода точками притяжения и местами для общения молодежи. В начале 2000-х взлет популярности онлайн-игр и доступность домашних гаджетов и компьютеров нанесли серьезный удар по этой сфере бизнеса. Однако сейчас киберклубы снова становятся популярными, а еще полностью меняют свой облик.

«С точки зрения динамики этот рынок растет очень активно,— рассказывает Дмитрий Семинов.— Сейчас в России действует более 3,2 тыс. клубов. Мы с коллегами прогнозируем, что в горизонте трех-четырех лет их число удвоится. В прошлом году количество клубов превысило количество кинотеатров, как ни странно. CyberX на этом рынке занимает достаточно большое место. Меняется и сама парадигма этой сферы бизнеса — мы говорим о качестве, подходе к работе и целевой аудитории»,— отмечает предприниматель. Открывающиеся сегодня компьютерные клубы — заведения совершенно новой формации, утверждает Дмитрий Семинов. «Если в 2017–2019 годах клубы все еще могли напоминать некие полуподвальные точки 1990-х годов со старым оборудованием и еще могло казаться, что достаточно покрасить черной краской стены, поставить столы и компьютеры — и можно запускаться, то сейчас в подобный клуб мало кто придет. И бизнес-среда, и конечная целевая аудитория сейчас очень требовательны — без качественного оборудования и достойного оформления интерьера клуб не будет эффективен. Впрочем, даже в 2025 году есть ребята, которые думают, что за 3 млн руб. можно открыть нормальный киберклуб. Да, наверное, это возможно, но ровно до того момента, пока в этом городе не откроется современный клуб — высокотехнологичное пространство с продуманной инженерией.

У нас игровое место — очень сложное, и мы внимательны к мельчайшим деталям, чтобы гостю было комфортно, чтобы он хотел находиться в клубе долго и получал удовольствие,— говорит господин Семинов.— Конечно, мы тоже прошли стадию ошибок, и все решения, которые сейчас приносят нам прибыль, родились на основе опыта. Нюансов в нашем деле очень много вплоть до того, на какой высоте должны быть установлены розетки, как правильно сделать подножку, каким должен быть размер проходов, чтобы не было духоты и так далее. Все это влияет и на то, чтобы наши франчайзи хорошо зарабатывали. В итоге мы знаем, как уютно и комфортно разместить на 100 "квадратах" до 35 компьютеров, чтобы было и клиентам удобно, и франчайзи получали прибыль».

Фокус на качество

В клубах CyberX Community стильный и дорогой дизайн, а также дорогое оборудование. Дмитрий Семинов говорит, что фанатично углубляется во все бизнес-процессы и лично следит за соблюдением принципов деятельности клубов и удержанием планки высокого качества. Этому помогает комплексный подход: сеть использует мебель производства собственной мебельной фабрики; многое оборудование, например рекламные конструкции, тоже производится своими силами, чтобы избежать обращения к контрагентам. «В самом начале мы столкнулись с проблемой несоответствия характеристик изделий нашим требованиям, поэтому сразу выстроили стратегию — многое производить самостоятельно. Также мы напрямую работаем с заводами в Китае, которые привозят нам кастомизированные кресла, клавиатуры и так далее. Одинаково качественный продукт в наших клубах должен быть как в Магадане, где мы вот-вот откроемся, так и в Калининграде»,— уверен Дмитрий Семинов.

В свое время сеть CyberX также отказалась от монобренда. «Поставки оборудования от одного производителя давали бы нам бонусы, но мы были бы зависимы. Наш подход — закупать самое лучшее и продвинутое оборудование на рынке. То, на чем играют топовые киберспортсмены на международных турнирах, мы предлагаем сегодня гостям наших клубов»,— подчеркивает господин Семинов.

В рамках сети действует система контроля качества, используется искусственный интеллект и машинное зрение. 24/7 отсматриваются записи видеокамер, установленных в клубах, и автоматизированно отслеживается выполнение регламентов администраторами. Если камера фиксирует, например, беспорядок на рабочем месте, информация сразу передается в чат, и администратор в течение 15 минут должен решить эту задачу. В клубах, где уже действует такой подход, показатели выручки выше. «Мы сначала обкатали это на собственных клубах, увидели впечатляющие результаты по росту выручки и начали масштабировать работу системы на всю сеть, включая франшизы»,— поясняет владелец CyberX.

Стирая границы

Сегодня киберклубы превратились в «супермаркеты цифровых развлечений», говорит Дмитрий Семинов: их функционал объединяет гейминг, фуд-зоны и ивенты. Именно такую модель работы выстраивает CyberX Community. Гибридный формат дает сети большую прибыль, поскольку сразу закрывает все потребности гостя: время, проведенное клиентом в клубе, возросло с двух с половиной до четырех часов, а значит, увеличился и средний чек.

Целевая аудитория посетителей клубов меняется, отмечает Дмитрий Семинов, она стала взрослее и обеспеченнее: «Когда мы разрабатывали в 2022 году формат комьюнити, я исходил из того, что в клубы приходят другие люди. И действительно, раньше это были в основном подростки, сейчас чаще — платежеспособная аудитория, мои ровесники или старше. Мы сделали продукт, удобный всем». Зрелость аудитории обеспечивает большой чек: час игры в соло-руме может стоить от 450 руб. и выше плюс траты на блюда из меню ресторана.

Название франшизы CyberX Community отражает ее миссию, замечает Дмитрий Семинов, что также поддерживает идею нового формата киберклубов: «Игра идет уже не в локальных сетях, а по всему миру: собираются команды, устраивают соревнования внутри комьюнити, так мы еще и объединяем наших потенциальных киберспортсменов. Киберклубы закрывают потребность людей в объединении, социализации, плюс они могут еще и зарабатывать деньги на играх, поскольку получают призовые реальными деньгами, то есть это еще и один из дополнительных источников дохода. Мы стираем границы между городами и странами. В этом и ценность нашего названия».

С начала 2024 года по начало 2025 года количество компаний в сегменте киберклубов выросло в три раза: в январе 2024 года в России действовало 153 компании этой сферы, к февралю 2025 года их число увеличилось до 461 компании. Больше всего новых клубов регистрируется в Москве, активный рост ниши показывают также Дагестан, Краснодарский край, Московская область, далее следуют Кемеровская область, Санкт-Петербург, Иркутская область. Данные исследования «Контур.Фокус»

Потребность территорий

Ниша игровых клубов — классическая шеринг-экономика: не каждый купит для дома дорогое оборудование стоимостью 300 тыс. руб., зато можно прийти в клуб и за 120 руб. в час с удовольствием поиграть на качественной, быстрой машине. Плюс привлекает сама атмосфера, эргономика игрового места, да и никто не отвлекает по сравнению с домашней обстановкой. Поэтому, поясняет Дмитрий Семинов, клубы и растут в маленьких городах. Даже в городе с населением в 10 тыс. человек такой клуб будет не менее успешен, чем в мегаполисе.

Под масштаб города подстраивается и формат клуба. Самый большой у CyberX Community — формат «арена» — полноценный киберспортивный стадион площадью от 350 кв. м. Инвестиции в такой бизнес составят от 13 млн до 50 млн руб. Следующий формат — «комьюнити» площадью от 115 до 349 кв. м, вложения составят от 7,5 млн до 15 млн руб., это стык ресторана, лаунж-бара и компьютерного клуба. Такой формат дает максимальную загрузку и самый высокий средний чек, это драйвер роста для больших городов. Формат «корнер» наиболее массовый — меньше по объему, рассчитан до 25 компьютеров, такой клуб можно открыть при вложениях от 6 млн руб., он подходит и для крупных городов, и для небольших.

В 2024 году сеть ввела еще один формат — «лайт», и он оказался весьма востребованным. Потребуется всего от 4,5 млн руб. инвестиций, и такой клуб будет успешен в городах с населением до 60 тыс. человек. Это экономформат — демократичный вход во франшизу: классический киберклуб без зоны кухни, без ВИП-зон и комнат соло или дуо. В таком формате недавно открыл клуб CyberX франчайзи в городе Пыть-Ях (ХМАО), и результат оказался настолько успешен, что сейчас клуб расширяется, переходя в формат «корнер». «Мы сами из небольшого города и чувствуем, что нужно таким территориям. Модель "лайт" работает одинаково успешно и в мегаполисах, и в поселках городского типа. Наш главный драйвер роста — это крутой продукт, который позволяет нам с 2023 года расти быстрыми темпами,— говорит Дмитрий Семинов.— Планируем использовать формат "лайт" и в собственной сети, уже готовимся запустить клуб такого формата в небольшой станице Краснодарского края с населением всего 5 тыс. человек, локация уже подобрана. Мы очень верим в регионы, понимаем, насколько они недооценены — развлекаться, получать удовольствие хотят не только жители больших городов».

Сила бренда

Партнерами франшизы CyberX становятся и опытные предприниматели, и новички. Чаще это люди, для которых это не первый бизнес. Есть и другие примеры: 23-летний житель Майкопа пришел в сеть без опыта, клуб стал его бизнес-стартом. В качестве инвестиций он привлек семейные средства, и уже в первый месяц выручка его клуба составила 2 млн руб. «Франчайзи доверял нашим рекомендациям и слушал нас, поэтому получил такой хороший результат. Клуб работает второй месяц, сейчас франчайзи обсуждает с родителями вариант покупки эксклюзива на Майкоп, чтобы забрать себе город, а это 150 тыс. населения»,— говорит Дмитрий Семинов.

Есть примеры, когда во франшизу приходят или клиенты-геймеры, или сотрудники клубов, которые изнутри познакомились с работой CyberX и убедились в успешности этой бизнес-модели. Франшиза помогает с поиском локации, дает полную аналитику. Помещение должно четко подходить под критерии, в договоре прописан радиус безопасности — гарантия, что рядом (ближе чем 1 км) не будет другого клуба. Это защищает от конкуренции, в том числе и внутри сети. Франчайзер подключается к переговорам с арендодателем, сопровождает стройку, помогает с набором персонала и обучением, обеспечивает клуб системой контроля, мобильным приложением, привлекает аудиторию с помощью маркетинговых технологий.

Роялти составляют 6% и включаются не с первого, а с третьего месяца, чтобы дать клубу выйти на прибыль. Чистая прибыль клуба составляет от 500 тыс. руб. в месяц, окупаемость — 18 месяцев. По статистике, 30% франчайзи CyberX открывают следующие клубы либо переходят с мини-форматов к более крупным. Каждый новый компьютер в клубе прибавляет выручку, расходы покрываются быстро.

За пять лет CyberX за стал одной из крупнейших сетей киберклубов в СНГ. По словам Дмитрия Семинова, сеть растет быстрее темпов рынка. «Для нас бренд CyberX — это синоним качества, фундамент. Это привлекает партнеров: будущий франчайзи понимает, что откроется по надежной бизнес-модели, а качество на старте — это стопроцентная вероятность быстрой прибыли,— говорит Дмитрий Семинов.— Чаще всего большие инвестиции в маркетинг — это налог на плохой продукт, классный продукт рекламирует сам себя. К примеру, наш клуб в Белореченске не нуждается в рекламе и выходит в топ сети по выручке».

CyberX целенаправленно развивает и собственные клубы — это одно из ее характерных отличий на рынке франчайзинга. «Я считаю несправедливым продавать франшизу, говорить, что у тебя качественный продукт, и при этом не делать свою сеть,— убежден Дмитрий Семинов.— Лучшими решениями для сети были те, которые мы опробовали, испытали сначала на своей сетке. Это укрепляет франшизу. Наши партнеры — бенефициары наших достижений».

Индустрия покажет рост

Киберклубы сегодня — это не просто развлечение, а серьезный и прибыльный бизнес нового поколения, объединяющий технологии и досуг. «По аналитике Сбербанка, франшизы в индустрии развлечений — одни из немногих, которые продолжают бурно расти. Индустрия развлечений выстреливает в любые турбулентные времена: когда у тебя сложности, в какой-то момент хочется переключиться. Киберклуб — бюджетный вариант качественного отдыха. При этом качественные клубы новой формации постепенно вытесняют местные заведения старого образца, индустрия точно будет расти»,— прогнозирует Дмитрий Семинов.

Еще один плюс ниши — легко подобрать персонал, поясняет основатель сети: «Не нужен шеф-повар из Италии или продвинутый мастер по ремонту авто: в клубах работают молодые ребята, которые сами приходят трудоустраиваться, увидев вывеску. Требования несложные, а еще можно поиграть на качественном "железе" в нерабочее время. А если даже сотрудник уходит, то не забирает с собой клиентскую базу, как, скажем, барбер в салоне». «Серьезнее стали не только клиенты, но и отношение бизнес-сектора к нише киберклубов. Многие сначала спрашивали: клубы — это же старое увлечение, неужели они нужны? А теперь видят, что это современное сложное инженерное пространство, которое невозможно воссоздать дома, со стильным интерьером, мощными компьютерами. Наш бизнес — инвестиционно емкий на старте: оборудование дорогое. Но финмодель успешна: нет больших расходов и операционки, как, например, в ресторанной сфере. Расходы — аренда, коммуналка, зарплата, а остальное уже приобретено и уже приносит деньги. Это подкупает. Именно поэтому мы и сами идем дальше в эту историю в собственной сети, потому что видим перспективу, наши точки уже с первого месяца начинают приносить прибыль»,— добавляет он.

Глобальная цель сети — дойти до цифры в 2 тыс. клубов, при этом не менее 20% сети должны составлять собственные клубы — в этом в CyberX видят залог устойчивости. Франшиза намерена помогать расширяться своим франчайзи, чтобы в рамках сети развивались крупные подсети. CyberX также продолжит экспансию в другие страны. «Наши клубы уже есть в Испании, в Эстонии и других странах. Партнеры — наши соотечественники. Мы везде транслируем, что мы бренд из России и не будем подстраиваться под другие рынки. Россия сегодня один из лидеров по развитию технологий создания современных киберклубов, в этой нише мы задаем тренды на мировом уровне»,— заключил Дмитрий Семинов.

Личный опыт Ильяс Миржамолов, франчайзи сети CyberX, г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (опыт открытия клуба в небольшом городе): — Это не первый мой бизнес — был опыт собственного дела, но я выбрал франшизу — этот формат удобнее. Франчайзер помогает пройти сложности открытия и поддерживает далее в ходе деятельности. Бывают нюансы, тонкости и подводные камни, о которых можно не знать на старте, и большой плюс, когда ты работаешь в составе надежной компании, которая уверенно стоит на ногах. Я остановился на сети CyberX, потому что мне понравились условия, которые они предлагают. Мы открылись 22 июня 2025 года. Локацию я определил до заключения договора. С нами работал отдел сопровождения, франчайзер поддержал на стадии ремонта, оформления дизайна, установки оборудования, наш менеджер помогал в очень многих моментах, мы могли спорить, но слышали друг друга. Запуск клуба стал для меня самым сложным этапом. Но в итоге сегодня наш клуб — один из самых уютных и красивых в регионе, и это во многом результат профессиональной поддержки, я благодарен за переданный опыт и мудрые советы. День открытия стал самым волнительным моментом. Мы переживали, будут ли клиенты, но в первый же день пришло очень много посетителей, люди ждали по два-три часа, чтобы попробовать возможности нового клуба. За несколько месяцев он стал настолько популярным, что к нам приезжают поиграть даже из соседних городов. За четыре месяца работы мы вышли в ноль, закрываем свой кредит, получаем доход. В моих планах — открыть второй клуб в соседнем городе и масштабироваться дальше, в том числе заходить и в небольшие поселки. Население нашего города — 39 436 человек. Многие стремятся открывать бизнес в больших городах, а маленькие регионы, маленькие городки никто не замечает, недооценивает. Но заработать можно и в маленьких городках, где у людей нет выбора досуга и негде провести свободное время. У подобного клуба всегда будут там клиенты, а конкуренции мало. Причем важно зайти в такой небольшой город первому — тогда ты успеешь занять нишу и всегда будешь получать хороший доход. Владимир Волгин, франчайзи CyberX, г. Краснодар (опыт открытия бизнеса по франшизе сотрудником сети CyberX Community): — Работая руководителем отдела сопровождения клуба CyberX, я изучил эту индустрию изнутри, отлично понимал ключевые факторы успеха. Мне было известно почти все об операционном управлении этим проектом, поэтому стать владельцем клуба было нестрашно. Я глубоко погружен в рынок компьютерных клубов и прогнозирую рост этой сферы в два-три раза к 2027 году — ниша устойчиво растет даже на фоне всех сложностей в экономике. Свой клуб уже как франчайзи я открыл в августе 2024 года. Основными сложностями для меня стали выбор локации, а затем и стройка, в которой я мало что понимал на старте. Но франшиза дает свои плюсы: было проще начать, зная, что тебя направят, куда надо, расскажут, что и как устроено. Уже через два месяца мы вышли в прибыль. Сейчас клубу почти полтора года, и мы продолжаем расти, движемся в рамках окупаемости в горизонте двух с половиной–трех лет, что изначально и закладывалось в расчет финмодели по данной локации. Как франчайзи я пользуюсь всем накопленным опытом и наработками управляющей компании, а также получаю преимущества от работы других ее подразделений. При этом я остался в найме и продолжаю параллельно работать как сотрудник — мне это интересно. Опыт позволил автоматизировать работу, и сейчас операционную деятельность в моем клубе ведет управляющий. Заметную помощь оказывает удаленный контроль качества CyberX, это страхует меня как собственника, когда я не нахожусь в клубе. Вероятно, я уйду из найма, когда начну стройку своего второго клуба. Перспективы франчайзинга в сфере киберклубов, на мой взгляд, высоки. В России научились делать качественный франчайзинг, и CyberX — один из ярчайших примеров, как капиталоемкий продукт уживается и в огромной Москве, и в маленьких городах с населением около 50–60 тыс. человек. Александр Федоров, франчайзи CyberX, г. Иркутск (опыт активного масштабирования в рамках франшизы): — В сфере бизнеса у меня совершенно не было опыта: я пришел во франшизу сразу после университета. Выбрал сферу киберклубов, так как направление показалось очень перспективным. Я специально летал в Москву встречаться с основателем и руководителем сети CyberX Дмитрием Семиновым и после встречи еще больше утвердился в своих намерениях. В апреле 2019 года я уже открыл первый клуб по франшизе CyberX. При открытии мне предоставили все имеющиеся материалы, поддерживали в процессе стройки. Второй клуб был открыт спустя год после первого. Через два года я открыл еще два клуба. Сейчас нахожусь в активном поиске подходящего помещения под пятый. К открытию последующих клубов подтолкнули финансовые показатели предыдущих, я видел успешность модели и формата. Мои ближайшие планы — открытие еще двух клубов в Иркутске. Бизнес по франшизе открывать можно и нужно, даже если не имеешь достаточных компетенций в сфере, в которую собираешься заходить.

Марина Лепина