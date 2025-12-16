Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова — о мерах поддержки предпринимателей в регионе.

Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова

В Самарской области создан не один, а целая сеть центров «Мой бизнес»: в каждом городском округе у нас есть своя площадка для предпринимателей, всего в регионе 11 таких центров. В области сейчас работает более 137 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). За 2025 год поддержку получили более 6,2 тыс. субъектов МСП, свыше 2,7 тыс. самозанятых и 2,5 тыс. физических лиц. А за все время работы наши центры «Мой бизнес» оказали предпринимателям более 150 тыс. услуг.

В нашем региональном центре разместилась вся действующая региональная инфраструктура развития предпринимательства. Одной из самых востребованных у предпринимателей остается финансовая поддержка — и здесь им помогает наш Гарантийный фонд. Он выдает льготные микрозаймы до 5 млн руб. и поручительства для получения кредитов в коммерческих банках. За первое полугодие 2025 года малый бизнес Самарской области привлек почти 900 млн руб. Для реализации масштабных проектов мы помогаем предпринимателям привлекать ресурсы федеральных структур — госкорпорации ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, Фонда содействия инновациям.

Мы ведем постоянный диалог с бизнесом, и это помогает нам внедрять новые инструменты поддержки. Приглашаем опытных селлеров, которые учат предпринимателей работе на маркетплейсах, в сфере электронной торговли. Для помощи в сбыте продукции организуем коллективные стенды на крупных отраслевых выставках. Наша команда Центра поддержки экспорта помогает с выходом на зарубежные рынки — это и поиск иностранных партнеров, и помощь в адаптации к требованиям внешнего рынка, начиная от сертификации продукции и заканчивая вопросами защиты и оформления прав интеллектуальной собственности.

Центр «Мой бизнес» Самарской области разрабатывает и внедряет специальные программы поддержки с учетом специфики региональной экономики и запросов бизнес-сообщества. Например, для креативных предпринимателей мы провели образовательный акселератор, выпускники которого могут претендовать на гранты для развития своих творческих проектов.

Особое внимание — ветеранам СВО и членам их семей, которые решили создать свое дело. В настоящее время проводим комплексную программу «СВОе дело. Самарская область», в рамках которой мы обучаем будущих предпринимателей, упаковываем бизнес-план, для них действуют и специальные ставки по микрозаймам, а в следующем году мы планируем запустить конкурс грантов.

Региональные программы показывают хорошие результаты, помогая бизнесу не только стартовать, но и устойчиво развиваться, создавая новые рабочие места и стимулируя экономический рост.

Упаковка франшизы

Мы уделяем большое внимание теме франчайзинга, поскольку он позволяет начинающим предпринимателям быстрее выйти на рынок и значительно снизить риски ошибок на старте. Для тех, кто планирует развивать бизнес по франшизе, мы предлагаем комплексную услугу «Упаковка франшизы». Это серия тренингов и консультаций, в ходе которых предприниматель получает профессиональную поддержку, адаптированную к особенностям его бизнеса.

В составе грантовой поддержки для креативных индустрий есть такое направление расходов, как компенсация паушального взноса — как раз для того, чтобы снизить нагрузку для предпринимателей, которые хотят начать бизнес по франшизе.

Площадки для взаимодействия участников рынка — форумы, конференции, бизнес-миссии, которые мы организуем, становятся местом встречи профессионалов разных отраслей, способствуя обмену опытом, поиску деловых партнеров и налаживанию профессиональных связей, помогают и развитию рынка франчайзинга. Наиболее ярким и масштабным событием выступает региональный форум «Мой бизнес 63». Ежегодно он собирает тысячи участников, которые обмениваются контактами, лучшими практиками и идеями. В рамках наших событий мы говорим и о франшизе. Это помогает участникам мероприятий лучше понять особенности такого формата бизнеса, найти партнеров для расширения сетей, укрепить свои позиции на рынке.

Место притяжения

Миссия центра «Мой бизнес» — помощь предпринимателям, формирование комфортного делового климата в нашем регионе, повышение уровня информированности предпринимателей о доступных мерах господдержки. Наш областной Дом предпринимателя стал местом притяжения для представителей бизнеса. Эффективность нашей работы мы видим в соответствующих экспертных оценках и тематических рейтингах — по уровню развития сферы предпринимательства Самарская область регулярно входит в десятку лучших регионов России.

В 2026 году продолжим обновлять перечень инструментов поддержки бизнеса с учетом текущей экономической ситуации. В числе новых проектов — организация отдельных консультационных окон по вопросам маркировки продукции в системе «Честный знак», бухгалтерские консультации по изменениям налогового законодательства. Продолжим подготовку ветеранов СВО и креативных предпринимателей к участию в конкурсах грантов. Важно своевременно реагировать на вызовы экономики и предоставлять предпринимателям необходимые инструменты для развития в текущих условиях.