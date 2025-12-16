Спорт по подписке

Альтернативой классическим фитнес-клубам с годовыми картами становятся рекуррентные спортклубы с ежемесячными платежами. Участники рынка считают формат перспективным: клиентов в таких клубах становится все больше, ведь возможность оплачивать абонемент небольшими платежами раз в месяц делает фитнес доступным для широкого круга потребителей. Это направление в индустрии развивает сеть фитнес-клубов YoBody Fitness — за два года она выросла до семи собственных клубов и сейчас начинает масштабироваться и по франшизе.

По данным Национального профильного сообщества, российская фитнес-отрасль выросла за первый квартал 2025 года на 15% по сравнению с 2024 годом. Продажи клубных карт увеличились на 13%, посещаемость клубов выросла в среднем на 6%. При этом, как рассказал директор по развитию и франчайзингу сети клубов YoBody Fitness Алексей Васин, активно развивается стандартный формат — с годовыми абонементами, но есть и новое направление — фитнес по подписке, которое на глазах завоевывает популярность у пользователей и имеет серьезный бизнес-потенциал. «Как ни странно, франшизу продают федеральные игроки, работающие в классическом сегменте с годовыми картами. А клубов с рекуррентными (ежемесячными) платежами во франшизе практически нет, во франчайзинг сети этого направления пока не идут, развивают только собственные клубы»,— отмечает Алексей Васин.

Фитнес по подписке появился в США в период пандемии коронавируса — такой формат «никаких обязательств» (как его иногда называют) оказался удобным для всех. По такому принципу работают любые подписочные системы, такие как, например, «Яндекс Плюс», сервис «Иви» и другие. «Порог входа для клиента в нашем формате другой: мы можем привлечь в десятки раз больше людей, предоставляя доступный сервис и при этом высокий уровень продукта по низкой цене,— поясняет Алексей Васин.— К нам приходят клиенты, которые бы никогда не пришли в классический фитнес-клуб за 100 тыс. руб., просто потому что платить помесячно удобнее».

Принцип HVLP (High Value, Low Price, в переводе — «высокая ценность, низкая цена») — это премиальный фитнес по доступной цене. Клубы работают без годовых контрактов, ежемесячные взносы делают спорт доступным для пользователей, а бизнес получает максимальное количество клиентов и хорошую прибыль.

Большой потенциал

Компания YoBody Fitness появилась в 2022 году, первый проект открылся в Москве весной 2023 года. Сейчас в сети действует семь клубов — седьмой открывается в декабре в Реутове. За следующий год сеть планирует открыть еще 10 собственных клубов. Сейчас компания начинает масштабироваться и по франшизе. «Мы убедились, что наша модель бизнеса устойчива и ее можно развивать по системе франчайзинга»,— отмечает Алексей Васин.

Клубы относятся к классу премиум — в них дорогое оборудование. Для клиентов месяц занятий в них стоит 3,5 тыс. руб. В стоимость подписки входят безлимитное посещение тренажерного зала и спа-зоны, более 30 видов групповых программ, занятия в мини-группах, персональная тренировка, функциональное тестирование. «Пока фитнес по подписке — узкий круг бизнеса, но это и хорошо — есть большой потенциал для развития»,— замечает Алексей Васин.

Выгодная инвестиция

На создание и запуск клуба по франшизе YoBody Fitness понадобится от 160 млн руб., сумма вложений зависит от площади помещения и других факторов. Паушальный взнос составляет от 3,5 млн до 10 млн руб. в зависимости от набора услуг. Роялти составит 6% от оборота, проект окупится к четырем годам своей работы.

Подобные клубы эффективно работают в жилых и торговых центрах, поэтому ключевые партнеры для сети — это в первую очередь собственники коммерческой недвижимости. Живой бизнес приносит больший доход, чем сдача в аренду, кроме того, наличие фитнес-клуба добавляет инфраструктурную ценность основному продукту.

Также франшиза будет интересна частным инвесторам, которые ищут пути диверсификации бизнес-рисков и способы непассивного инвестирования с хорошей маржинальностью, а маржинальность YoBody Fitness — от 30% до 48% при средней цифре в 17% по рынку. Наконец, в качестве франчайзи могут выступать представители фитнес-индустрии.

В планах новой франшизы — идти в регионы, такой клуб будет эффективно работать в любом городе с населением от 100 тыс. человек.

Марина Лепина