«Будущее — за уникальными концепциями и форматами»
Гендиректор УК «Мята Lounge» Кристина Иванова — о перспективах лаунж-баров в России
Сегодня на рынке лаунж-баров набирают популярность новые форматы. О том, чего ждет аудитория этих заведений, кто в них инвестирует и почему многие бары закрываются, рассказала “Ъ” генеральный директор управляющей компании «Мята Lounge» Кристина Иванова.
Генеральный директор управляющей компании «Мята Lounge» Кристина Иванова
Фото: Предоставлено «Мята Lounge»
— Какие тенденции на рынке лаунж-баров вы сейчас наблюдаете?
— Мы видим, что рынок этот растет не вширь, а вглубь: все чаще открываются большие уникальные проекты премиального формата. Это связано с тем, что гости становятся более избирательными. Неудачные проекты закрываются, какие-то лаунж-бары в небольших районах продолжают жить по инерции за счет постоянных гостей, но уже доживают свой век. Несовременные локальные проекты в формате «у дома» могут работать еще несколько лет просто потому, что людям удобно туда ходить. Но будущее — за уникальными концепциями и форматами, поэтому те, кто не сможет уловить дух времени и вовремя переформатироваться, не выживут.
— А где лучше открывать новые проекты? В больших или малых городах, в спальных или центральных районах?
— Наши лаунж-бары «Мята» открываются везде. В маленьких городах они становятся успешными практически с первого месяца работы, потому что на них работает сила бренда: люди в регионах хотят попробовать что-то московское. Важно, чтобы концепция заведения подходила под выбранную локацию. Например, бар, в котором проходят шумные вечеринки с известными диджеями, вряд ли будет успешен в спальном районе. А в центре города такой формат, напротив, будет пользоваться популярностью. Поэтому наша задача — заложить в каждое заведение те смыслы, которые будут актуальны в конкретном месте.
Мы работаем по всей стране: и в Москве, и в Петропавловске-Камчатском, и в Калининграде — и даже успели открыться на новых территориях. В целом запросы нашей аудитории во всех регионах примерно одинаковые. На этом фоне, пожалуй, выделяется только рынок Санкт-Петербурга: там гости хотят чего-то особенного, камерного, пронизанного духом города. Там людей нужно удивлять.
Фото: Предоставлено «Мята Lounge»
— Как концепция ваших заведений отличается от региона к региону?
— Раньше наши заведения были больше похожи друг на друга, но в последние годы мы решили, что каждый лаунж-бар должен быть уникальным. И это никак не зависит от региона. Мы вместе с франчайзи продумываем формат каждого заведения, отталкиваясь от локации, наших знаний рынка и пожеланий инвестора.
В 2025 году мы отказались от обилия форматов и оставили только два: наш классический Lounge и премиальный Platinum. Lounge — это заведение с расслабленной атмосферой, в нем подают чай и снеки, при этом кухни и бара там может не быть. А в заведениях премиального формата кухня и бар должны быть обязательно, то есть это уже полноценный ресторан. Поэтому и площадь заведений отличается: Lounge можно открывать в помещении размером от 150 кв. м, Platinum — от 250 кв. м. Бывают заведения и меньшего формата, например 130 кв. м, но это скорее исключение, чем правило. Это актуально для малых городов, в которых подходящих помещений большего размера просто нет. Кроме того, цены в Lounge ниже, чем в Platinum. Во всех заведениях есть настольные игры, чтобы гости могли прийти компанией и весело провести время.
«Мята Lounge» открываются в основном в спальных районах, «Мята Platinum» — в центре городов. В Москве в пределах Третьего транспортного кольца еще можно встретить Lounge, но в этом году мы стали переформатировать их в Platinum за счет ремонта и расширения площадей.
Мировой рынок баров растет за счет туризма и новых городов
Глобальный рынок баров и ночных клубов в последние годы постоянно растет. В 2025 году он увеличится на 4,7% по сравнению с 2024 годом и составит $98,46 млрд. А к 2029 году рынок достигнет $119,28 млрд. Это произойдет благодаря росту благосостояния населения, увеличению числа городов, изменениям в социальном поведении и росту туристического рынка.
Источник: прогноз Research & Markets.
— Живая музыка и развлекательные мероприятия обязательны для ваших заведений?
— Нет, это мы оставляем на усмотрение франчайзи. У нас есть лаунж-бар в подмосковной Балашихе, в котором каждые выходные проходят вечеринки с диджеем. Он уже восемь лет является местом притяжения в городе. Это тот случай, когда спрос сформировал предложение: выбирая этот формат, владелец заведения отталкивался от пожеланий гостей.
Есть и обратный пример, когда владелец лаунж-бара пытался устраивать вечеринки, но гости реагировали на это негативно, потому что им хотелось сидеть в тишине и общаться с друзьями в расслабленной атмосфере. А был кейс, когда два заведения под нашим брендом открылись рядом друг с другом, но в одном проходили вечеринки, а в другом гости играли в настольные игры. И эти бары спокойно сосуществовали и демонстрировали высокие финансовые показатели, потому что были рассчитаны на разные целевые аудитории.
— Первое заведение «Мяты» открылось в 2014 году, а спустя год компания уже запустила франшизу. Почему вы так быстро пошли во франчайзинговую модель?
— Потому что мы увидели высокий неудовлетворенный спрос на этот формат. На самом деле, первую франшизу мы продали еще до того, как открыли собственное заведение. На рынке в тот момент не было лаунж-баров с подобной концепцией, в основном это были подвальные неуютные заведения. А в наш лаунж-бар было нестыдно позвать и девушку на свидание, и партнеров на бизнес-встречу. Так что спрос сформировал предложение. К нам сразу же выстроилась очередь из предпринимателей, которые узнали про нашу франшизу по сарафанному радио и хотели открыть свое заведение в таком же формате. Поэтому у нас всего три собственных заведения, а все остальные — франчайзинговые.
Ильяс Валиуллин, основатель сети «Мята Lounge»
«Мята» появилась в 2014 году в Казани. Мы хотели создать заведение для молодежи и людей среднего возраста, чтобы там можно было провести время в непринужденной обстановке.
Спустя 10 лет мы можем уверенно заявить, что задали высокую планку lounge-баров и продолжаем удерживать статус лидера, открывая для партнеров новые форматы и возможности зарабатывать с нашей франшизой.
— А сейчас у вас фокус на открытии новых заведений или на переформатировании и реконструкции действующих?
— В 2023 году мы решили, что количество не так важно, как качество. С того времени закрыли уже больше 120 заведений, потому что поняли, что с теми, кто не готов развиваться дальше, лучше попрощаться. Но большинство франчайзи готовы к изменениям, к тому же мы постоянно открываем новые лаунж-бары. Сегодня мы хотим запускать заведения только с продуманной концепцией, которые не закроются через пару лет, а будут существовать долго, радовать гостей и демонстрировать высокие финансовые показатели. Сейчас в нашей сети работает больше 280 заведений.
— Можно ли еще на этапе заключения договора с партнером понять, готов ли он работать вдолгую и прислушиваться к вашим советам, чтобы в будущем минимизировать риск закрытия заведения?
— Сегодня рынок уже не тот, что был в 2018–2019 годах. Тогда можно было открыть заведение за 3–4 млн руб., а сейчас, чтобы открыть заведение в Москве, нужно вложить как минимум 20 млн руб. При этом кредиты стали менее доступными. Чтобы заработать такие деньги, человек, как правило, уже должен иметь за плечами какой-то опыт в бизнесе.
Поэтому и портрет инвестора изменился: если несколько лет назад нашими партнерами были в основном новички в бизнесе, то сейчас к нам все чаще приходят опытные предприниматели. Кроме того, сегодня на рынке большое предложение франшиз, и если инвестор выбирает нашу, то это продуманное решение.
Я надеюсь, что в будущем закрывать много заведений уже не придется. Мы подписываем с партнерами большой договор, в котором четко прописаны все права и обязанности сторон. Если франчайзи дошел до подписания договора, то, как правило, он уже понимает, как мы будем вместе работать, и соглашается на эти условия. Но, к сожалению, до сих пор встречаются франчайзи, которые хотят обойти наши стандарты.
— 20 млн руб.— это минимальные инвестиции для формата Lounge? А каков объем инвестиций для Platinum?
— Да, для Lounge. Platinum в Москве можно открыть начиная от 35 млн руб. В регионах суммы чуть меньше — 17–18 млн руб. для Lounge и 30 млн руб. для Platinum. Это средние показатели, потому что, например, в Петропавловск-Камчатский некоторые строительные материалы доставляются самолетом с материка и это влияет на итоговую сумму вложений. Основную статью расходов составляют дизайн-проект и ремонт помещения, а также закупка оборудования, если в заведении будет работать ресторан.
— А сроки окупаемости зависят от региона?
— Нет. Затраты на открытие в регионах меньше, чем в Москве, но там и цены ниже, поэтому сроки окупаемости особо не отличаются. Для «Мята Lounge» это около 18 месяцев, для «Мята Platinum» — 20–24 месяца.
Наша задача как управляющей компании помочь франчайзи сформировать комфортное ценообразование в своем городе. Найти золотую середину: не завышать цены, но и не демпинговать. Это бывает сложно сделать, ведь даже в Москве цены зависят от района. Поэтому несколько лет назад мы ввели нижний порог цен в наших заведениях для разных регионов, и за нами подтянулся весь рынок. Если говорить о других финансовых показателях, то среднемесячный оборот по всей сети составляет 3,6 млн руб., средняя рентабельность бизнеса — 25%.
Фото: Предоставлено «Мята Lounge»
— Как долго «живет» лаунж-бар? Нужно ли время от времени менять дизайн-проект и проводить реконструкцию заведения, чтобы идти в ногу со временем?
— Мы как раз и начали менять форматы и подталкивать к этому наших партнеров, потому что действительно концепции со временем устаревают. Я думаю, что пять лет — это хороший срок существования заведения, после наступления которого в лаунж-бар нужно вдохнуть вторую жизнь. Некоторые владельцы заведений считают, что у них есть постоянные клиенты, которые будут к ним ходить всегда, несмотря ни на что. Но это не так: гостям все равно хочется чего-то нового и современного. Недавно у нас прошли ремонты в нескольких заведениях в жилых комплексах, в ходе которых лаунж-бары полностью изменились. Постоянные гости восприняли это с восторгом. При этом атмосфера и персонал в заведениях остались теми же, что и раньше.
Конечно, владельцам заведений тяжело решиться на ремонт, потому что для этого им придется закрыться на месяц-два. Но у нас есть кейс, когда бар полностью поменял концепцию, не закрываясь ни на один день. Строительная бригада работала в нем по ночам. Команда бара зонировала помещение: в одну часть сажали гостей, а другую прикрывали, чтобы люди не видели ремонта. Меня теперь наши франчайзи просят дать им телефон владельца заведения, чтобы узнать, как ему удалось сотворить такое чудо.
А был случай в регионе, когда партнер закрыл заведение всего на неделю-полторы, чтобы сделать основные работы, а затем открыл его, параллельно доделывая все по мелочам. Он говорит, что недоработки, конечно, было не скрыть, но его аудитория к нему настолько лояльна, что была готова с этим мириться.
Многим нашим заведениям сейчас пять-восемь, даже десять лет, поэтому потихоньку мы их обновляем.
Ильяс Валиуллин, основатель сети «Мята Lounge»
В последнее время мы улучшали средние показатели, работая над качеством заведений — приходилось и расторгать договоры с партнерами, которые не соответствовали стандартам. В ближайшие годы мы будем работать над увеличением среднего чека каждого заведения, а следовательно, и увеличением средней выручки каждой точки.
— Насколько ваши франчайзи свободны в принятии решений?
— Максимально свободны. Например, они могут сами продумывать концепцию заведений, а наше дизайн-бюро только помогает им правильно оформить проект, чтобы воплотить их идеи в жизнь. Есть франчайзи, которым нужна помощь в продумывании концепции — тогда мы даем им референсы на другие проекты и предлагаем свои варианты.
Основные требования управляющей компании — использование нашего логотипа, товарного знака, шрифтов и так далее. Плюс, как я уже говорила, у компании есть своя ценовая политика — ниже определенного порога цены устанавливать нельзя. В остальном — формирование меню, проведение мероприятий — мы даем рекомендации исходя из нашего опыта, но финальное решение остается за франчайзи.
Мы очень долго открывали похожие друг на друга заведения по единым стандартам. Мы уже прошли путь этой одинаковости и видим, что гости от нее устали. К тому же наш основной продукт невозможно унифицировать — у всех клиентов разные вкусовые предпочтения. Количество посещений в наших барах составляет более 1 млн в месяц, и каждый гость экспериментирует со вкусами и выбирает что-то свое. Поэтому наша задача — удивить клиента в каждом заведении. Он может днем во время работы зайти в одно наше заведение в центре города, а вечером посетить другое в своем районе. И ему не хочется видеть и там, и там одну и ту же картинку.
— Кто ваша основная аудитория?
— У нас 56% гостей — мужчины, 44% — женщины. Мужчины чаще всего приходят провести время с друзьями, но могут посещать лаунж-бар и в одиночку. Женщины в основном приходят на свидания либо на встречу с подругами. Как правило, наши гости — люди со средним доходом либо с доходом выше среднего. Что касается возраста, то это в основном миллениалы, зумеров гораздо меньше.
— А каков типичный портрет вашего франчайзи? Это человек, который раньше был гостем ваших заведений?
— Да, таких историй, когда человек посчитал, сколько денег за несколько лет оставил в наших заведениях, и решил оптимизировать расходы, открыв свой бар, очень много.
Чаще всего инвестор — мужчина, у которого есть бизнес в другой сфере. Либо он работает в найме, но занимает высокую позицию. Бывает, что заведения открываются в партнерстве, есть среди инвесторов и семейные пары, и женщины.
— Какую сумму роялти вам платят франчайзи? И какие услуги вы им за это предоставляете?
— Роялти составляет 5% от оборота, еще 2% от оборота приходится на маркетинговый сбор. Сейчас мы меняем ставку за маркетинг, делаем ее регрессивной: чем выше выручка заведения, тем меньшую сумму оно будет платить. Таким образом мы хотим дополнительно стимулировать инвесторов улучшать свои финансовые показатели.
Мы регулярно отчитываемся перед партнерами о том, куда направляем маркетинговый сбор. Как правило, тратим его на федеральную рекламу. Это продвижение в социальных сетях, размещение на билбордах, коллаборации с другими брендами и т. д. Кроме того, даем локальную рекламу и вкладываемся в проведение пиар-акций. Конечно, в регионах очень важна вовлеченность самого франчайзи, поскольку там хорошо работает сарафанное радио. Помимо этого, нужно учитывать локальные особенности — например, в Москве хорошо работает реклама на «Яндекс Картах», в Новосибирске — на 2ГИС.
Что касается платы за роялти, то она дает партнеру право использовать наш товарный знак. Помимо этого, мы помогаем инвесторам найти помещение и запустить бизнес. У каждого франчайзи есть личный куратор, задача которого помочь со всеми бюрократическими вопросами, которые возникают на этапе стройки. Дальше, после открытия, куратор консультирует франчайзи, помогая ему решать текущие бизнес-задачи, если в этом есть необходимость.
Фото: Предоставлено «Мята Lounge»
— Вы помогаете франчайзи искать сотрудников, проводите их обучение? Все говорят о том, что в сфере обслуживания есть проблема с кадрами, а для регионов это особенно актуально.
— Я думаю, что проблема с кадрами есть во всех отраслях. Зумеры не только не хотят работать в ресторанах, но даже и в офисах сидеть. Но ситуация с кадрами начинает потихоньку улучшаться, к тому же есть миллениалы, на которых все держится.
Мы помогаем франчайзи с обучением персонала. Например, партнеры могут направить своих сотрудников на стажировку в наши успешные заведения. Также мы проводим выездные мероприятия с мастерами, на которых проводится обучение.
В конце этого года мы запускаем офлайн-мероприятие — обучение для наших франчайзи и управляющих заведений. Будем обсуждать насущные вопросы, например финансовое планирование 2026 года и работу с гостями в 2026 году. Дальше будем устраивать такие встречи каждые три месяца, приглашать на них представителей учебных центров, разбирать разные темы.
Помимо этого, каждый сезон мы проводим встречи с партнерами, на которых награждаем тех, кто отличился. Для франчайзи это хороший способ задать все интересующие вопросы управляющей компании напрямую и обменяться опытом с другими участниками мероприятия. Также мы ежемесячно рейтингуем партнеров, и у каждого есть возможность ознакомиться с этим рейтингом и обсудить его в нашем внутреннем чате для франчайзи. Такие встречи и рейтинг нужны для того, чтобы за теми инвесторами, которые показывают лучшие финансовые результаты, подтягивались все остальные.
— По вашей франшизе можно открыть заведение за рубежом. Какие рынки для вас в приоритете? Кто ваши франчайзи в других странах: россияне или местные предприниматели?
— Наши заведения работают в 11 странах, больше всего лаунж-баров открыто в СНГ. Но мы готовы выходить на любые рынки — для этого нужно только желание инвесторов. В основном франчайзи — местные предприниматели, которые посетили наши заведения в России либо узнали о них по сарафанному радио. Рекламу мы тоже даем. Аудитория этих заведений — и местное население, и россияне, которые живут в тех странах либо приезжают туда во время путешествий.
В Казахстане наш бренд настолько популярен, что мы уже несколько лет боремся с компанией, которая его копирует. А недавно мы открыли заведение в Дубае, и оно удостоилось всех возможных наград и даже попало в Книгу рекордов Гиннесса за крупнейшую в мире по объему 3D-печатную конструкцию.
За рубежом у нас те же задачи, что и в России: сделать так, чтобы каждое заведение было уникальным, приносило радость гостям и прибыль своему владельцу.
Новые форматы в тренде
Несмотря на вызовы, связанные с экономической нестабильностью, российский рынок баров в последние четыре года показал устойчивый рост и достиг объема в размере 220,11 млрд руб. в 2024 году, выяснили аналитики исследовательской компании «Гидмаркет». Одним из драйверов развития рынка эксперты компании называют появление и широкое распространение новых форматов: фреш-баров, баров у бассейна, лаунж-баров, которые привлекают новую аудиторию. Аналитики «Гидмаркета» ожидают дальнейшего роста рынка.