Сегодня на рынке лаунж-баров набирают популярность новые форматы. О том, чего ждет аудитория этих заведений, кто в них инвестирует и почему многие бары закрываются, рассказала “Ъ” генеральный директор управляющей компании «Мята Lounge» Кристина Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор управляющей компании «Мята Lounge» Кристина Иванова

Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Генеральный директор управляющей компании «Мята Lounge» Кристина Иванова

Фото: Предоставлено «Мята Lounge»

— Какие тенденции на рынке лаунж-баров вы сейчас наблюдаете?

— Мы видим, что рынок этот растет не вширь, а вглубь: все чаще открываются большие уникальные проекты премиального формата. Это связано с тем, что гости становятся более избирательными. Неудачные проекты закрываются, какие-то лаунж-бары в небольших районах продолжают жить по инерции за счет постоянных гостей, но уже доживают свой век. Несовременные локальные проекты в формате «у дома» могут работать еще несколько лет просто потому, что людям удобно туда ходить. Но будущее — за уникальными концепциями и форматами, поэтому те, кто не сможет уловить дух времени и вовремя переформатироваться, не выживут.

— А где лучше открывать новые проекты? В больших или малых городах, в спальных или центральных районах?

— Наши лаунж-бары «Мята» открываются везде. В маленьких городах они становятся успешными практически с первого месяца работы, потому что на них работает сила бренда: люди в регионах хотят попробовать что-то московское. Важно, чтобы концепция заведения подходила под выбранную локацию. Например, бар, в котором проходят шумные вечеринки с известными диджеями, вряд ли будет успешен в спальном районе. А в центре города такой формат, напротив, будет пользоваться популярностью. Поэтому наша задача — заложить в каждое заведение те смыслы, которые будут актуальны в конкретном месте.

Мы работаем по всей стране: и в Москве, и в Петропавловске-Камчатском, и в Калининграде — и даже успели открыться на новых территориях. В целом запросы нашей аудитории во всех регионах примерно одинаковые. На этом фоне, пожалуй, выделяется только рынок Санкт-Петербурга: там гости хотят чего-то особенного, камерного, пронизанного духом города. Там людей нужно удивлять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge»

— Как концепция ваших заведений отличается от региона к региону?

— Раньше наши заведения были больше похожи друг на друга, но в последние годы мы решили, что каждый лаунж-бар должен быть уникальным. И это никак не зависит от региона. Мы вместе с франчайзи продумываем формат каждого заведения, отталкиваясь от локации, наших знаний рынка и пожеланий инвестора.

В 2025 году мы отказались от обилия форматов и оставили только два: наш классический Lounge и премиальный Platinum. Lounge — это заведение с расслабленной атмосферой, в нем подают чай и снеки, при этом кухни и бара там может не быть. А в заведениях премиального формата кухня и бар должны быть обязательно, то есть это уже полноценный ресторан. Поэтому и площадь заведений отличается: Lounge можно открывать в помещении размером от 150 кв. м, Platinum — от 250 кв. м. Бывают заведения и меньшего формата, например 130 кв. м, но это скорее исключение, чем правило. Это актуально для малых городов, в которых подходящих помещений большего размера просто нет. Кроме того, цены в Lounge ниже, чем в Platinum. Во всех заведениях есть настольные игры, чтобы гости могли прийти компанией и весело провести время.

«Мята Lounge» открываются в основном в спальных районах, «Мята Platinum» — в центре городов. В Москве в пределах Третьего транспортного кольца еще можно встретить Lounge, но в этом году мы стали переформатировать их в Platinum за счет ремонта и расширения площадей.

Мировой рынок баров растет за счет туризма и новых городов Глобальный рынок баров и ночных клубов в последние годы постоянно растет. В 2025 году он увеличится на 4,7% по сравнению с 2024 годом и составит $98,46 млрд. А к 2029 году рынок достигнет $119,28 млрд. Это произойдет благодаря росту благосостояния населения, увеличению числа городов, изменениям в социальном поведении и росту туристического рынка. Источник: прогноз Research & Markets.

— Живая музыка и развлекательные мероприятия обязательны для ваших заведений?

— Нет, это мы оставляем на усмотрение франчайзи. У нас есть лаунж-бар в подмосковной Балашихе, в котором каждые выходные проходят вечеринки с диджеем. Он уже восемь лет является местом притяжения в городе. Это тот случай, когда спрос сформировал предложение: выбирая этот формат, владелец заведения отталкивался от пожеланий гостей.

Есть и обратный пример, когда владелец лаунж-бара пытался устраивать вечеринки, но гости реагировали на это негативно, потому что им хотелось сидеть в тишине и общаться с друзьями в расслабленной атмосфере. А был кейс, когда два заведения под нашим брендом открылись рядом друг с другом, но в одном проходили вечеринки, а в другом гости играли в настольные игры. И эти бары спокойно сосуществовали и демонстрировали высокие финансовые показатели, потому что были рассчитаны на разные целевые аудитории.

— Первое заведение «Мяты» открылось в 2014 году, а спустя год компания уже запустила франшизу. Почему вы так быстро пошли во франчайзинговую модель?

— Потому что мы увидели высокий неудовлетворенный спрос на этот формат. На самом деле, первую франшизу мы продали еще до того, как открыли собственное заведение. На рынке в тот момент не было лаунж-баров с подобной концепцией, в основном это были подвальные неуютные заведения. А в наш лаунж-бар было нестыдно позвать и девушку на свидание, и партнеров на бизнес-встречу. Так что спрос сформировал предложение. К нам сразу же выстроилась очередь из предпринимателей, которые узнали про нашу франшизу по сарафанному радио и хотели открыть свое заведение в таком же формате. Поэтому у нас всего три собственных заведения, а все остальные — франчайзинговые.

Ильяс Валиуллин, основатель сети «Мята Lounge» «Мята» появилась в 2014 году в Казани. Мы хотели создать заведение для молодежи и людей среднего возраста, чтобы там можно было провести время в непринужденной обстановке. Спустя 10 лет мы можем уверенно заявить, что задали высокую планку lounge-баров и продолжаем удерживать статус лидера, открывая для партнеров новые форматы и возможности зарабатывать с нашей франшизой.

— А сейчас у вас фокус на открытии новых заведений или на переформатировании и реконструкции действующих?

— В 2023 году мы решили, что количество не так важно, как качество. С того времени закрыли уже больше 120 заведений, потому что поняли, что с теми, кто не готов развиваться дальше, лучше попрощаться. Но большинство франчайзи готовы к изменениям, к тому же мы постоянно открываем новые лаунж-бары. Сегодня мы хотим запускать заведения только с продуманной концепцией, которые не закроются через пару лет, а будут существовать долго, радовать гостей и демонстрировать высокие финансовые показатели. Сейчас в нашей сети работает больше 280 заведений.

— Можно ли еще на этапе заключения договора с партнером понять, готов ли он работать вдолгую и прислушиваться к вашим советам, чтобы в будущем минимизировать риск закрытия заведения?

— Сегодня рынок уже не тот, что был в 2018–2019 годах. Тогда можно было открыть заведение за 3–4 млн руб., а сейчас, чтобы открыть заведение в Москве, нужно вложить как минимум 20 млн руб. При этом кредиты стали менее доступными. Чтобы заработать такие деньги, человек, как правило, уже должен иметь за плечами какой-то опыт в бизнесе.

Поэтому и портрет инвестора изменился: если несколько лет назад нашими партнерами были в основном новички в бизнесе, то сейчас к нам все чаще приходят опытные предприниматели. Кроме того, сегодня на рынке большое предложение франшиз, и если инвестор выбирает нашу, то это продуманное решение.

Я надеюсь, что в будущем закрывать много заведений уже не придется. Мы подписываем с партнерами большой договор, в котором четко прописаны все права и обязанности сторон. Если франчайзи дошел до подписания договора, то, как правило, он уже понимает, как мы будем вместе работать, и соглашается на эти условия. Но, к сожалению, до сих пор встречаются франчайзи, которые хотят обойти наши стандарты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge»

— 20 млн руб.— это минимальные инвестиции для формата Lounge? А каков объем инвестиций для Platinum?

— Да, для Lounge. Platinum в Москве можно открыть начиная от 35 млн руб. В регионах суммы чуть меньше — 17–18 млн руб. для Lounge и 30 млн руб. для Platinum. Это средние показатели, потому что, например, в Петропавловск-Камчатский некоторые строительные материалы доставляются самолетом с материка и это влияет на итоговую сумму вложений. Основную статью расходов составляют дизайн-проект и ремонт помещения, а также закупка оборудования, если в заведении будет работать ресторан.

— А сроки окупаемости зависят от региона?

— Нет. Затраты на открытие в регионах меньше, чем в Москве, но там и цены ниже, поэтому сроки окупаемости особо не отличаются. Для «Мята Lounge» это около 18 месяцев, для «Мята Platinum» — 20–24 месяца.

Наша задача как управляющей компании помочь франчайзи сформировать комфортное ценообразование в своем городе. Найти золотую середину: не завышать цены, но и не демпинговать. Это бывает сложно сделать, ведь даже в Москве цены зависят от района. Поэтому несколько лет назад мы ввели нижний порог цен в наших заведениях для разных регионов, и за нами подтянулся весь рынок. Если говорить о других финансовых показателях, то среднемесячный оборот по всей сети составляет 3,6 млн руб., средняя рентабельность бизнеса — 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge»

— Как долго «живет» лаунж-бар? Нужно ли время от времени менять дизайн-проект и проводить реконструкцию заведения, чтобы идти в ногу со временем?

— Мы как раз и начали менять форматы и подталкивать к этому наших партнеров, потому что действительно концепции со временем устаревают. Я думаю, что пять лет — это хороший срок существования заведения, после наступления которого в лаунж-бар нужно вдохнуть вторую жизнь. Некоторые владельцы заведений считают, что у них есть постоянные клиенты, которые будут к ним ходить всегда, несмотря ни на что. Но это не так: гостям все равно хочется чего-то нового и современного. Недавно у нас прошли ремонты в нескольких заведениях в жилых комплексах, в ходе которых лаунж-бары полностью изменились. Постоянные гости восприняли это с восторгом. При этом атмосфера и персонал в заведениях остались теми же, что и раньше.

Конечно, владельцам заведений тяжело решиться на ремонт, потому что для этого им придется закрыться на месяц-два. Но у нас есть кейс, когда бар полностью поменял концепцию, не закрываясь ни на один день. Строительная бригада работала в нем по ночам. Команда бара зонировала помещение: в одну часть сажали гостей, а другую прикрывали, чтобы люди не видели ремонта. Меня теперь наши франчайзи просят дать им телефон владельца заведения, чтобы узнать, как ему удалось сотворить такое чудо.

А был случай в регионе, когда партнер закрыл заведение всего на неделю-полторы, чтобы сделать основные работы, а затем открыл его, параллельно доделывая все по мелочам. Он говорит, что недоработки, конечно, было не скрыть, но его аудитория к нему настолько лояльна, что была готова с этим мириться.

Многим нашим заведениям сейчас пять-восемь, даже десять лет, поэтому потихоньку мы их обновляем.

Ильяс Валиуллин, основатель сети «Мята Lounge» В последнее время мы улучшали средние показатели, работая над качеством заведений — приходилось и расторгать договоры с партнерами, которые не соответствовали стандартам. В ближайшие годы мы будем работать над увеличением среднего чека каждого заведения, а следовательно, и увеличением средней выручки каждой точки.

— Насколько ваши франчайзи свободны в принятии решений?

— Максимально свободны. Например, они могут сами продумывать концепцию заведений, а наше дизайн-бюро только помогает им правильно оформить проект, чтобы воплотить их идеи в жизнь. Есть франчайзи, которым нужна помощь в продумывании концепции — тогда мы даем им референсы на другие проекты и предлагаем свои варианты.

Основные требования управляющей компании — использование нашего логотипа, товарного знака, шрифтов и так далее. Плюс, как я уже говорила, у компании есть своя ценовая политика — ниже определенного порога цены устанавливать нельзя. В остальном — формирование меню, проведение мероприятий — мы даем рекомендации исходя из нашего опыта, но финальное решение остается за франчайзи.

Мы очень долго открывали похожие друг на друга заведения по единым стандартам. Мы уже прошли путь этой одинаковости и видим, что гости от нее устали. К тому же наш основной продукт невозможно унифицировать — у всех клиентов разные вкусовые предпочтения. Количество посещений в наших барах составляет более 1 млн в месяц, и каждый гость экспериментирует со вкусами и выбирает что-то свое. Поэтому наша задача — удивить клиента в каждом заведении. Он может днем во время работы зайти в одно наше заведение в центре города, а вечером посетить другое в своем районе. И ему не хочется видеть и там, и там одну и ту же картинку.

— Кто ваша основная аудитория?

— У нас 56% гостей — мужчины, 44% — женщины. Мужчины чаще всего приходят провести время с друзьями, но могут посещать лаунж-бар и в одиночку. Женщины в основном приходят на свидания либо на встречу с подругами. Как правило, наши гости — люди со средним доходом либо с доходом выше среднего. Что касается возраста, то это в основном миллениалы, зумеров гораздо меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Следующая фотография 1 / 5 Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge»

— А каков типичный портрет вашего франчайзи? Это человек, который раньше был гостем ваших заведений?

— Да, таких историй, когда человек посчитал, сколько денег за несколько лет оставил в наших заведениях, и решил оптимизировать расходы, открыв свой бар, очень много.

Чаще всего инвестор — мужчина, у которого есть бизнес в другой сфере. Либо он работает в найме, но занимает высокую позицию. Бывает, что заведения открываются в партнерстве, есть среди инвесторов и семейные пары, и женщины.

— Какую сумму роялти вам платят франчайзи? И какие услуги вы им за это предоставляете?

— Роялти составляет 5% от оборота, еще 2% от оборота приходится на маркетинговый сбор. Сейчас мы меняем ставку за маркетинг, делаем ее регрессивной: чем выше выручка заведения, тем меньшую сумму оно будет платить. Таким образом мы хотим дополнительно стимулировать инвесторов улучшать свои финансовые показатели.

Мы регулярно отчитываемся перед партнерами о том, куда направляем маркетинговый сбор. Как правило, тратим его на федеральную рекламу. Это продвижение в социальных сетях, размещение на билбордах, коллаборации с другими брендами и т. д. Кроме того, даем локальную рекламу и вкладываемся в проведение пиар-акций. Конечно, в регионах очень важна вовлеченность самого франчайзи, поскольку там хорошо работает сарафанное радио. Помимо этого, нужно учитывать локальные особенности — например, в Москве хорошо работает реклама на «Яндекс Картах», в Новосибирске — на 2ГИС.

Что касается платы за роялти, то она дает партнеру право использовать наш товарный знак. Помимо этого, мы помогаем инвесторам найти помещение и запустить бизнес. У каждого франчайзи есть личный куратор, задача которого помочь со всеми бюрократическими вопросами, которые возникают на этапе стройки. Дальше, после открытия, куратор консультирует франчайзи, помогая ему решать текущие бизнес-задачи, если в этом есть необходимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено «Мята Lounge» Фото: Предоставлено «Мята Lounge»

— Вы помогаете франчайзи искать сотрудников, проводите их обучение? Все говорят о том, что в сфере обслуживания есть проблема с кадрами, а для регионов это особенно актуально.

— Я думаю, что проблема с кадрами есть во всех отраслях. Зумеры не только не хотят работать в ресторанах, но даже и в офисах сидеть. Но ситуация с кадрами начинает потихоньку улучшаться, к тому же есть миллениалы, на которых все держится.

Мы помогаем франчайзи с обучением персонала. Например, партнеры могут направить своих сотрудников на стажировку в наши успешные заведения. Также мы проводим выездные мероприятия с мастерами, на которых проводится обучение.

В конце этого года мы запускаем офлайн-мероприятие — обучение для наших франчайзи и управляющих заведений. Будем обсуждать насущные вопросы, например финансовое планирование 2026 года и работу с гостями в 2026 году. Дальше будем устраивать такие встречи каждые три месяца, приглашать на них представителей учебных центров, разбирать разные темы.

Помимо этого, каждый сезон мы проводим встречи с партнерами, на которых награждаем тех, кто отличился. Для франчайзи это хороший способ задать все интересующие вопросы управляющей компании напрямую и обменяться опытом с другими участниками мероприятия. Также мы ежемесячно рейтингуем партнеров, и у каждого есть возможность ознакомиться с этим рейтингом и обсудить его в нашем внутреннем чате для франчайзи. Такие встречи и рейтинг нужны для того, чтобы за теми инвесторами, которые показывают лучшие финансовые результаты, подтягивались все остальные.

— По вашей франшизе можно открыть заведение за рубежом. Какие рынки для вас в приоритете? Кто ваши франчайзи в других странах: россияне или местные предприниматели?

— Наши заведения работают в 11 странах, больше всего лаунж-баров открыто в СНГ. Но мы готовы выходить на любые рынки — для этого нужно только желание инвесторов. В основном франчайзи — местные предприниматели, которые посетили наши заведения в России либо узнали о них по сарафанному радио. Рекламу мы тоже даем. Аудитория этих заведений — и местное население, и россияне, которые живут в тех странах либо приезжают туда во время путешествий.

В Казахстане наш бренд настолько популярен, что мы уже несколько лет боремся с компанией, которая его копирует. А недавно мы открыли заведение в Дубае, и оно удостоилось всех возможных наград и даже попало в Книгу рекордов Гиннесса за крупнейшую в мире по объему 3D-печатную конструкцию.

За рубежом у нас те же задачи, что и в России: сделать так, чтобы каждое заведение было уникальным, приносило радость гостям и прибыль своему владельцу.

Новые форматы в тренде Несмотря на вызовы, связанные с экономической нестабильностью, российский рынок баров в последние четыре года показал устойчивый рост и достиг объема в размере 220,11 млрд руб. в 2024 году, выяснили аналитики исследовательской компании «Гидмаркет». Одним из драйверов развития рынка эксперты компании называют появление и широкое распространение новых форматов: фреш-баров, баров у бассейна, лаунж-баров, которые привлекают новую аудиторию. Аналитики «Гидмаркета» ожидают дальнейшего роста рынка.

Беседовала Анна Кулакова