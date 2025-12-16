Банный бизнес «по-белому»

Сегодня поход в баню вновь становится модным и качественным форматом отдыха. Большой вклад в популяризацию банной культуры в России и возрождение интереса к банной индустрии внес альянс «Сказочные Бани». Генеральный управляющий альянса Владимир Ларионов рассказал “Ъ”, как по франшизе открыть банный бизнес с узнаваемым брендом, требующий больших вложений, но дающий хорошую прибыль.

Возрождение традиций

История альянса «Сказочные Бани» началась в 2022 году с появления на рынке банного комплекса «Жар-Птица». Открывшись в Москве, он практически мгновенно стал популярным, а вскоре в столице появился и второй банный комплекс на Новорижском шоссе. «Мы хотели изменить отношение людей к бане, создать правильное восприятие банной культуры как процесса оздоровления организма и очищения тела и души, чтобы к банным процедурам научились относиться с уважением и любовью, как к правильному и качественному формату отдыха и перезагрузки»,— рассказывает генеральный управляющий альянса «Сказочные Бани» Владимир Ларионов. Стало быстро понятно, что рынку нужны разные форматы бань, поэтому вскоре родилась идея к 2025 году переформатироваться в альянс «Сказочные Бани». К этому времени бренд «Жар-Птица» завоевал доверие аудитории и стал обладателем более десяти престижных федеральных и международных премий. В 2025 году альянс стартовал в новом концепте и открыл еще один банный комплекс — «Огниво».

Тогда же владельцами альянса было принято решение развиваться по франшизе. «Мы поняли, что такой подход выгоднее. Мы уверены в качестве продукта, а инвесторам он дает высокую прибыль. При этом партнеры лучше, чем мы, знают свой регион, местные традиции, им легче стартовать и работать на своей территории»,— поясняет Владимир Ларионов. Сейчас 17 (4 собственных и 13 по франшизе) объектов альянса находятся на разных этапах реализации, 4 из них откроются уже в следующем году.

Франшиза под управлением

Альянс «Сказочные Бани» продвигает управленческую франшизу. Такой формат предполагает, что для партнеров это не основной бизнес — они вкладывают в предприятие средства (от 350–450 млн руб. в зависимости от концепта), а альянс им управляет.

«Для нас важна личность франчайзи, мы должны совпадать по ценностному восприятию банной индустрии,— отмечает Владимир Ларионов.— Если человек просто хочет вложить деньги и при этом говорит нам, как и что нужно сделать, на такое сотрудничество мы не идем: наши банные комплексы мы создаем только по нашим выверенным технологиям и методикам, потому что знаем, как выдержать достойный уровень».

Паушальный взнос составляет от 15 млн руб., также нужно будет инвестировать в реализацию проекта — в строительство, обучение команды. «Сказочные Бани» берут также процент от оборота (8%). Франчайзи ежемесячно получает полностью прозрачную отчетность. «Окупаемость составляет три-четыре года. Вернуть за этот срок 20 млн руб. и 500 млн руб.— разные вещи, не каждый бизнес может предложить такой результат»,— замечает Владимир Ларионов.

Альянс «Сказочные Бани» серьезно углубляется в создание профессионального банного оборудования: после многократных попыток довести до идеала купленную печь для бани команда пришла к выводу, что проще сделать ее самостоятельно. Сейчас компания создает собственный бренд печей «Жар-Птица», первый образец будет готов в феврале 2026 года. «У нас есть банный департамент, можно сказать, полноценный исследовательский центр, и мы структурированно подходим ко всем вопросам: разрабатываем банные программы, в том числе развиваем гастронаправление в рамках банной индустрии — у нас, кстати, работает лучший бренд-шеф на рынке Сергей Отдельнов,— рассказывает Владимир Ларионов.— Мы создали свою школу банщиков и массажистов, причем они должны иметь медицинское образование. Каждый месяц пармастера проходят переаттестацию. Таким образом, мы закрываем для франчайзи и кадровый вопрос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено альянсом «Сказочные бани» Фото: Предоставлено альянсом «Сказочные бани»

Поддерживая традиции

Несмотря на высокий уровень вложений, альянс «Сказочные Бани» делает ставку на регионы. «В каждом субъекте РФ есть обеспеченные люди и при этом нет качественного продукта в нашей нише. Спрос на наши услуги в регионах есть, поэтому кто быстрее примет решение — тот и будет в выигрыше, поскольку следующим франчайзи открываться в том же городе будет уже невыгодно. Обычно на небольшой город достаточно одного такого банного комплекса, как наш. В миллионнике можно открыть два-три комплекса. Вот почему мы видим большой интерес к нашему предложению: люди хотят успеть занять нишу в своем городе. К тому же мы создаем знаковые объекты, и партнеры хотят быть к этому причастными»,— говорит Владимир Ларионов.

«Некоторые компании пытаются копировать стиль и формат наших комплексов, но у них не получается. Ведь есть тонкие технологические нюансы, например высота потолков, строение печи, ее материалы, размеры помывочной зоны и так далее. Поэтому не всех игроков банной индустрии мы готовы подключать к альянсу»,— говорит Владимир Ларионов.

Помимо столицы, комплексы альянса появятся в Хабаровске, Воронеже, Екатеринбурге, Владивостоке, Краснодаре, а также в городах стран СНГ — Баку, Алматы, Ташкенте, Бишкеке. Для рентабельности проекта его можно реализовать в городах с населением от 200 тыс. человек и выше.

Альянс учитывает территориальные особенности, и в этом помогают региональные партнеры: «Скажем, в Хабаровске, граничащем с Китаем, в общей зоне будет сделан бассейн глубиной всего 60 см, потому что там принято после процедуры посидеть в воде. Или, к примеру, у русских принято заходить в парную без одежды, а в Ташкенте или Баку даже в раздевалках не принято быть раздетыми, поэтому там будет сервис по выдаче одноразовых шорт. В Баку также делаем большую помывочную зону — там 90% клиентов покупают процедуру кесе (мытье и пилинг), а в России ее просят только 10% клиентов. Такой же подход в Казахстане. Еще нюанс: в Азербайджане услугу мытья оказывают только мужчины, а в Казахстане — только женщины. В Ташкенте бани больше популярны среди мужчин, значит, мужская зона банного комплекса там будет больше по площади, чем женская. А в южных российских регионах к бане нужно пристраивать и уличный бассейн, который летом становится точкой притяжения. И так далее. Мы не игнорируем традиции, не хотим переучивать людей в их привычках — идем навстречу и дополняем качество предоставляемых услуг. А франчайзи в итоге в выигрыше: такая баня быстро завоюет доверие клиентов, будет пользоваться спросом»,— говорит Владимир Ларионов.

Сказочный масштаб

Альянс «Сказочные Бани» развивает разные концепции банных комплексов и у каждой бани свое название, отсылающее к русским сказкам. «Это неслучайно — мы делаем акцент на том, что творим волшебство. Человек приходит с усталостью и стрессом, а выходит перезагруженный, отдохнувший»,— поясняет господин Ларионов.

Формат «Жар-Птица» — классическая баня высокого качества за разумные деньги. Есть «Жар-Птица» и в масштабе загородного банного курорта — такой комплекс работает в Москве на Новой Риге: на 4 га в лесу расположены банные дома с гостиными и открытыми террасами.

Новое направление альянса — бани «Огниво», это своего рода мужской клуб с упором на гастрономические удовольствия с полноценным ресторанным меню. Здесь можно качественно поесть и заодно попариться. «Это настоящий банный театр для взыскательных клиентов. Нами разработаны авторские процедуры, например такие как скрабирование топорами. Наши гости высоко оценили и уникальную программу парения и вкусную еду»,— рассказывает Владимир Ларионов. Сейчас создается подобный женский банный клуб: появятся банные комплексы под названием «Царевна-Лебедь», где будут предложены и различные салонные бьюти-процедуры.

Еще один формат альянса — более демократичный, с доступным чеком — «Баня на районе». Его планируют развивать в коллаборации с девелоперами.

Экспансия банной индустрии

Экономика впечатлений сегодня на высоте, уверен Владимир Ларионов: «Банная индустрия переживает сейчас то, что рынок фитнеса переживал в начале 2000-х годов — ниша свободна. Сейчас банным продуктом, по нашему исследованию, пользуется 1,5–2% населения. В Советском Союзе эта цифра доходила до 10%. Поэтому, даже когда наши конкуренты где-то открываются, это нам выгодно: идет популяризация банных услуг. Потенциал рынка огромный, мы можем прирастить в этой нише до 5% населения, и маржа бизнеса будет сохраняться. Именно поэтому партнерам выгодно поскорее застолбить место в нашем альянсе и стать первыми в своем регионе. Я прогнозирую бурный рост банной индустрии в горизонте трех-пяти лет — дальше развиваться в этой сфере станет дороже и сложнее»,— говорит господин Ларионов.

На ближайшее будущее «Сказочные Бани» ставят перед собой цель стать банным альянсом номер один не только в России, но и в мире. К концу 2027 года в планах запустить новые объекты в ключевых регионах России, включая Хабаровск, Воронеж и Санкт-Петербург, а также выйти в СНГ. В Московской области альянс продолжит развивать Новорижское и Рублево-Успенское направления. В конце 2026 года должны открыться проекты «Жар-Птица Лапино» в формате общественного банного комплекса и «Жар-Птица Знаменское» в формате премиального банного курорта. В Москве появится комплекс «Царевна-Лебедь» с разнообразием парных, залом для пилатеса, кабинетами массажа и косметологии. «Уже сегодня мы подтверждаем статус лидера рынка,— говорит Владимир Ларионов.— Мы планируем изменить и возвысить индустрию здорового образа жизни, популяризировать русские банные традиции в России и других странах»,— заключил он.

