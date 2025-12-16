О выходе московского бизнеса на мировые рынки, росте сотрудничества с зарубежными странами и перспективах экспортной торговли и продвижения российских производителей рассказал “Ъ” генеральный директор Московского экспортного центра (МЭЦ) Виталий Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор МЭЦ Виталий Степанов

Фото: Предоставлено МЭЦ Гендиректор МЭЦ Виталий Степанов

Фото: Предоставлено МЭЦ

— Сегодня Москва — один из ключевых драйверов российского несырьевого экспорта. Как вы оцениваете достижения столицы в продвижении московского бизнеса на международные рынки? Что изменилось за последние годы в восприятии бренда Made in Moscow за рубежом?

— Москва является крупнейшим экспортным хабом России. Сегодня каждая пятая российская организация, поставляющая продукцию на зарубежные рынки, зарегистрирована в столице. На долю Москвы приходится более 20% всего несырьевого неэнергетического экспорта нашей страны. При этом столица обеспечивает более 40% общероссийского экспорта услуг.

Опираясь на мощную экономическую базу и существенный деловой потенциал, город активно расширяет внешнеэкономические связи, а Московский экспортный центр предоставляет столичным компаниям комплексную поддержку для выхода на новые рынки и укрепления экспортных каналов сотрудничества с зарубежными партнерами.

В 2017 году правительством Москвы на базе Московского экспортного центра была организована программа Made in Moscow, благодаря которой столичный бизнес представляет свою продукцию на ключевых международных мероприятиях. В рамках программы МЭЦ организует бизнес-миссии, выезды московских предпринимателей на крупнейшие международные выставки и фестивали, продвигает столичные компании на зарубежных маркетплейсах и реализует целый ряд других инициатив, нацеленных на популяризацию московской продукции на международных рынках.

С самого начала проекта коллективные стенды города и представленная продукция пользовались большой популярностью у посетителей и потенциальных зарубежных партнеров. Если в 2017 году появление коллективной экспозиции Made in Moscow произвело впечатление и стало символом нового комплексного подхода к поддержке экспорта, то сегодня это известный во многих зарубежных странах бренд — стенды, без преувеличения, ждут наши партнеры и посетители.

Мы наблюдаем высокий интерес и устойчивый спрос на столичную продукцию за рубежом, и это является показателем того, что бренд Made in Moscow вызывает доверие, являясь символом качества и технологического развития столицы.

— С какими странами и регионами Москва сейчас выстраивает наиболее активное сотрудничество? Где вы видите новые перспективы для делового присутствия московских компаний?

— По итогам прошлого года несырьевой неэнергетический экспорт (или экспорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью) из Москвы осуществлялся в 158 стран мира. При этом одним из ключевых трендов последних лет является переориентация экспорта на дружественные направления. На текущий момент этот процесс практически завершился: в 2019 году на долю дружественных направлений приходилось 50% экспортных поставок несырьевой неэнергетической продукции, а на конец 2024 года эта доля достигла 88%.

Город активно способствует укреплению позиций столичных предпринимателей на зарубежных рынках. За последние годы меры поддержки МЭЦ позволили компаниям заключить экспортные контракты в 115 странах, наиболее активно развивается партнерство с Китаем, Казахстаном и Беларусью. Важнейшей составляющей нашей работы является открытие новых рынков для поставок московской продукции. Так, в текущем году нами впервые были организованы выездные проекты в Пакистане и Катаре. Кроме того, в Москве состоялись реверсные бизнес-миссии с партнерами из Чили и Эфиопии. Таким образом, мы последовательно работаем над открытием новых направлений экспорта, а также расширением присутствия столичного бизнеса в дружественных странах. Эта работа будет продолжена и в следующем году.

—Насколько формат бизнес-миссий остается эффективным в современной международной среде?

— Бизнес-миссии являются важной составляющей развития делового сотрудничества на международной арене. За последние годы Московским экспортным центром было организовано более 130 таких проектов, охвативших 49 стран, их участниками стали 2,4 тыс. московских компаний.

Сегодня бизнес-миссии проходят в двух форматах — выездном и реверсном. В рамках выездного формата МЭЦ организует проведение деловых встреч с потенциальными партнерами, арендует площадки, обеспечивает маркетинговое сопровождение, осуществляет трансфер на площадки проведения мероприятий и закрывает ряд других организационных вопросов.

В ходе реверсных бизнес-миссий мы приглашаем зарубежных партнеров в Москву для проведения переговоров, а также демонстрируем делегациям столичные производства и технологические площадки. По сути, бизнес-миссии в реверсном формате становятся для участников дополнительным источником продаж, который даже не требует расходов на командирование сотрудников.

Для повышения эффективности деловых переговоров мы стремимся организовывать мероприятия с участниками из одной отрасли либо из нескольких смежных отраслей. Такой подход позволяет повысить охват заинтересованных в развитии сотрудничества зарубежных партнеров.

— Выставочная деятельность — одна из визитных карточек МЭЦ. Какие события за последние годы можно назвать наиболее успешными? Планируются ли новые форматы участия или отраслевые стенды, ориентированные на конкретные направления экономики?

— Единая выставочная программа города Made in Moscow реализуется с 2017 года и действительно уже стала визитной карточкой столичного бизнеса за рубежом. В рамках поддержки город финансирует регистрационный взнос, аренду площадки, застройку стенда, подготовку деловой программы и B2B-встреч для московских компаний на крупнейших зарубежных выставках.

За последние годы организовано более 120 проектов, в которых приняли участие 2,3 тыс. компаний. Московский бизнес был представлен на крупнейших отраслевых международных мероприятиях: Gulfood и GITEX Global в ОАЭ, выставке медицинских изделий и фармацевтики KIHE в Казахстане, выставке пищевой продукции SIAL в Китае и других крупных событиях.

Ежегодно план выставочных мероприятий, на которых будет организована застройка коллективного стенда, формируется по итогам голосования бизнес-сообщества на сайте madeinmos.ru. Сервис позволяет компаниям разных отраслей при поддержке города участвовать в зарубежных мероприятиях на коллективных стендах, организатором которых выступает в том числе Московский экспортный центр.

— Какие образовательные программы МЭЦ доступны столичным компаниям?

— Московский экспортный центр оказывает поддержку не только уже состоявшимся столичным экспортерам, имеющим опыт работы на международных рынках, но и как институт развития работает над формированием необходимой среды для увеличения количества новых экспортеров. В этом плане ключевую роль играют наши образовательные проекты и акселерационные программы для масштабирования бизнеса на международные рынки.

Одно из ключевых направлений в этой сфере — Московская школа экспортера (МШЭ), представляющая собой масштабный зонтичный проект, включающий широкий спектр программ. На базе МШЭ с 2017 года МЭЦ организует образовательные мероприятия как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. За восемь лет работы проведено более тысячи таких мероприятий по широкому спектру вопросов внешнеэкономической деятельности: от основ экспорта и создания «дорожной карты» масштабирования на международные рынки до налогового администрирования и вопросов, связанных с сертификацией и таможенным регулированием экспорта, а также подготовки и развития кадров.

Кроме того, в рамках Московской школы экспортера мы регулярно проводим онлайн-мероприятия в форматах «Час с торговым представителем Российской Федерации за рубежом» и «Диалог с цифровым атташе Российской Федерации за рубежом». Они позволяют бизнесу получить ценную информацию о нюансах ведения бизнеса на рынках конкретных стран, развитии делового сотрудничества и потребностях зарубежных партнеров в конкретных отраслях. С 2021 года мы организовали 148 таких мероприятий с официальными представителями России в 67 странах мира — от Вьетнама и Китая до Мексики и Бразилии.

Также большую ценность как с точки зрения развития деловых связей, так и с образовательной стороны имеют мероприятия в формате диалога с послами зарубежных стран, которые мы организуем уже не первый год. В рамках этих очных встреч, которые проходят на площадке ситуационного центра правительства Москвы, представители столичного бизнес-сообщества получают возможность задать интересующие вопросы официальным лицам зарубежных стран-партнеров.

Кроме того, важным направлением образовательной деятельности МЭЦ являются онлайн-курсы. Они охватывают широкий диапазон тем: от общих вопросов развития экспорта до нюансов работы на рынках Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других стран. Важно, что все материалы размещены на нашем сайте и доступны для изучения бесплатно и в любое удобное время.

— Как устроены и для кого предназначены акселерационные программы МЭЦ?

— Для компаний, которые стремятся настроить системный экспорт, есть и более продвинутые инструменты, например акселерационные программы (или программы интенсивной подготовки к экспорту), которые мы реализуем с 2019 года. В рамках поддержки МЭЦ покрывает до 85% затрат для представителей столичного бизнеса.

В ходе акселерационных программ компании проходят путь от постановки или актуализации цели до конкретных решений для их воплощения. В результате компании получают детальную «дорожную карту» — набор конкретных действий по выходу на рынок иностранного государства. За последние годы 840 столичных компаний приняли участие в 42 акселерационных потоках, организованных МЭЦ совместно с ведущими партнерами в области бизнес-образования, такими как Московская школа управления «Сколково», Физтех и другие.

В текущем году совместно с Московской школой управления «Сколково» мы запустили новую программу «Компонента», которая нацелена на непосредственное включение московских компаний в цепочки поставок крупных российских корпораций при реализации ими зарубежных проектов. Это перспективное направление позволит достичь синергетического эффекта от участия московского бизнеса в реализации крупных российских проектов за рубежом.

Мы наблюдаем положительный экономический эффект от реализации акселерационных программ — за последние годы участниками заключены контракты на сумму порядка 8,5 млрд руб.

— Как меняется подход к поддержке экспорта малого и среднего бизнеса?

— В целом система поддержки экспорта как на федеральном уровне, так и на уровне города Москвы успешно сформирована. В последние годы мы работаем над более точечной и тонкой настройкой — разработкой программ, закрывающих специальные, узкоспециализированные потребности экспортеров и компаний, ориентированных на работу на международных рынках. Например, в текущем году начала работать программа дополнительного профессионального образования по защите интеллектуальной собственности за рубежом IP-Export. С другой стороны, мы стараемся фокусировать наши инструменты поддержки в сторону более адресной работы.

В рамках адресного взаимодействия в прошлом году МЭЦ запустил программу экспортного менторинга, которая предполагает аутсорсинг специалистов по внешнеэкономической деятельности для выстраивания экспортных функций внутри компаний. Кроме того, у нас действует услуга по юридическому сопровождению и подготовке экспортных контрактов — поддержка осуществляется бесплатно и предполагает точечную поддержку в рамках конкретного проекта.

Стоит также выделить программу амбассадоров МЭЦ за рубежом, которую мы развиваем с 2023 года. На сегодняшний день наши представители работают в девяти странах мира: Египте, Вьетнаме, Малайзии, Иране, Китае, ОАЭ, Турции, ЮАР и с сентября текущего года — в Омане. Эти специалисты глубоко погружены в специфику ведения бизнеса в стране пребывания, что позволяет обрабатывать точечные запросы, а также в формате взаимодействия «один на один» сопровождать конкретные сделки столичных компаний при выходе на рынки зарубежных стран.

— Какие направления поддержки экспорта сегодня для вас в приоритете? Что станет точками роста в ближайшие годы — новые рынки, отрасли, технологии или подходы к работе с бизнесом?

— Московский экспортный центр оказывает содействие московским компаниям из отраслей промышленности, связанных с несырьевым неэнергетическим экспортом, то есть экспортом готовой продукции таких отраслей, как пищевая промышленность, медицинские изделия, фармацевтика, приборостроение, машиностроение, текстиль, товары широкого потребления, а также ряда других отраслей, которые отнесены к категориям экспорта, с которыми мы работаем.

Если же говорить про некие внутренние акценты, то в первую очередь мы отталкиваемся от экономических предпосылок и структуры экономики мегаполиса. В этом смысле Москва сегодня объективно является ключевым инновационным и технологическим хабом страны — так, за 2024 год порядка 46,5% всего несырьевого неэнергетического экспорта города отнесены именно к категории высокотехнологичного экспорта. Нам объективно есть что предложить зарубежным партнерам, поэтому поддержка высокотехнологичного экспорта будет одним из важных акцентов в нашей работе в будущем.

Кроме того, нельзя не отметить существенный потенциал, который кроется в развитии сотрудничества с технопарковой инфраструктурой за рубежом. За последние годы Московским экспортным центром подписано более десяти соглашений с иностранными технопарками. Сегодня Москва является лидирующим регионом в стране по количеству созданных технопарков, по уровню развития такой инфраструктуры. И здесь мы видим существенный потенциал для международного сотрудничества, в том числе для целей увеличения высокотехнологичного экспорта.

Другим важным аспектом, безусловно, является развитие направления экспорта услуг. Как уже упоминал ранее, на Москву приходится более 40% экспорта услуг страны — это существенная база, которая сформировалась благодаря широкому развитию сервисного сегмента в нашем городе. Мы продолжим поддерживать как IT-компании, так и представителей креативных индустрий, а также другие компании, ориентированные на экспорт услуг на международный рынок.

Отдельно также хочется отметить поддержку новых быстрорастущих отраслей, связанных с высокими технологиями, например беспилотных систем. В этом году в рамках первого крупного форума «Беспилотные системы-2025», который был организован по поручению президента Российской Федерации, мы организовали визиты партнеров из Турции, Эфиопии и Чили в рамках реверсных бизнес-миссий. По результатам этих проектов мы видим договоренности и даже соглашения о первых поставках тестовых образцов беспилотных систем на зарубежные рынки. Это направление также будет одним из приоритетов нашей деятельности в дальнейшем.

— Как МЭЦ взаимодействует с другими институтами развития — «Мой Бизнес», ТПП, профильными департаментами правительства Москвы? Есть ли единая экосистема поддержки предпринимателей?

— Московский экспортный центр интегрирован в систему институтов развития как на региональном, так и на федеральном уровнях. Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Торгово-промышленной палаты России, Корпорации МСП, а также Российского экспортного центра (РЭЦ).

За последние годы совместно с РЭЦ реализованы проекты по участию московских предпринимателей в фестивалях-ярмарках в ОАЭ и Китае. Также в этом году в московском парке «Зарядье» был организован успешный проект, в ходе которого популярный китайский блогер Даньдань в рамках онлайн-трансляции продвигала российскую, и в том числе московскую, продукцию на рынке континентального Китая. Всего по итогам участия в совместных проектах с РЭЦ 99 столичных компаний в рамках прямых продаж получили выручку в 320,5 млн руб.

— Как за рубежом воспринимают московские бренды сегодня? Что становится их конкурентным преимуществом — технологичность, дизайн, качество, сервис?

— Действительно, у зарубежных партнеров сформировалось определенное восприятие московской продукции, но оно может варьироваться в зависимости от рынка конкретной страны или отраслевой принадлежности. Например, продукты питания и косметика ценятся за высокий уровень экологичности, использование натуральных ингредиентов для производства. Особенно это заметно на азиатском рынке.

Безусловно, есть устоявшееся отношение к продукции отдельных технологических отраслей московской промышленности, которые развиты в городе. В частности, речь идет о сфере IT-услуг, где сформировался устойчивый спрос на решения в области кибербезопасности от московских разработчиков. Кроме того, большой интерес вызывают технологии, связанные с цифровизацией государственных услуг, созданием «умных городов», решениями в области искусственного интеллекта.

— Если заглянуть на пять-десять лет вперед, какой вы видите Москву в контексте глобальной экономики? Может ли она стать не только центром экспорта, но и площадкой для международных инвестиций и масштабирования российских брендов?

— Москва на текущий момент уже является ключевым экспортным хабом нашей страны и площадкой для инвестиций. Столичные программы поддержки позволяют эффективно развивать этот потенциал и масштабировать бизнес столичных брендов на зарубежных рынках.

Если говорить о развитии экспорта в горизонте ближайших пяти лет, то, согласно действующему национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», до 2030 года на уровне страны планируется нарастить несырьевой неэнергетический экспорт на две трети к базе 2023 года. И Москва, конечно, будет целенаправленно идти к достижению этих целей, которые станут слагаемыми успеха всей страны.

Беседовал Сергей Бышов