Директор центра «Мой бизнес» в Воронежской области Андрей Покузиёв — о местных и федеральных мерах поддержки бизнеса в регионе.

Директор центра «Мой бизнес» в Воронежской области Андрей Покузиёв

Одно окно

Центр «Мой бизнес» — это своеобразный МФЦ для бизнеса, единый навигатор по всем мерам поддержки с доступом уровня «одно окно». Мы объединяем в себе центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта, гарантийный фонд и микрокредитную компанию.

На территории Воронежской области осуществляют деятельность 90,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это почти на 3 тыс. больше аналогичного периода прошлого года. В этом году также стало на 41 тыс. больше и самозанятых — сейчас их 211 тыс. человек в области. В целом 463 тыс. человек заняты в регионе в сфере МСП. А значит, растет и количество запросов на меры поддержки. С момента создания центра «Мой бизнес» в Воронежской области мы оказали более 53 тыс. услуг.

Мы сопровождаем как тех, кто только планирует открыть свой бизнес, так и уже действующих предпринимателей на всех уровнях жизненного цикла.

Воронежская область — это аграрно-промышленный регион с развитым IT-сектором и растущей сферой туризма. У нас действуют дополняющие друг друга государственные программы поддержки не только предпринимательства в целом, но и специализированные для представителей сферы оказания туристских услуг, аграриев, промышленников, местных товаропроизводителей. Актуализируется нормативная база и по поддержке креативных индустрий. Также активно взаимодействуем с маркетплейсами. Из последних событий — в ноябре этого года участвовали в запуске образовательной программы одного из них, и предприниматели уже дают позитивную обратную связь.

Эффективная поддержка предпринимательства возможна только в формате единой экосистемы, поэтому выстраиваем плотное партнерство по нескольким ключевым направлениям: с правительством Воронежской области и региональным министерством предпринимательства, торговли и туризма, с бизнес-ассоциациями и объединениями. Например, вместе с «Опорой России» и «Деловой Россией» регулярно проводим нетворкинги и бизнес-диалоги с властью, запускаем проекты и премии для предпринимательского сообщества. Реализуем и программы по вовлечению молодежи в предпринимательство, проводим стартап-конкурсы совместно с региональными вузами.

За шесть лет работы центра «Мой бизнес» более 3,5 млрд руб. льготных займов выдал наш Фонд развития предпринимательства Воронежской области. Более 900 поручительств на сумму более 7 млрд руб. предоставил Гарантийный фонд Воронежской области, что позволило субъектам МСП привлечь кредитов на сумму 17 млрд руб. 243 субъекта МСП вывел на экспортные контракты в 63 страны Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области. При этом наша инфраструктура поддержки уверенно остается в числе лучших по Российской Федерации. Например, Фонд развития предпринимательства по итогам 2024 года занял третье место среди государственных МФО.

Современный подход

Мы активно включаем в работу цифровые инструменты, делая ставку на то, чтобы предприниматель из любого уголка Воронежской области мог получить помощь быстро и просто. Нашей основной цифровой «витриной» является портал moibiz36.ru, активно используем соцсети и мессенджеры — это самый быстрый способ донести информацию. Уже тестируем AI-помощников на сайте, которые в режиме 24/7 смогут дать первичный ответ по популярным вопросам. Главный результат: доля онлайн-обращений предпринимателей области за последний год выросла более чем в два раза.

Стратегический инструмент для роста бизнеса — образовательные программы. В наших образовательных мероприятиях приняли участие более 31 тыс. человек. Центр выступил соорганизатором 27 предпринимательских форумов, на площадках которых побывало более 150 тыс. участников. Мы видим, как после качественного обучения у предпринимателей щелкает в голове — они начинают системно видеть свои процессы, прогнозировать риски и принимать взвешенные решения. Что касается запросов, здесь произошла интересная эволюция. Если раньше чаще спрашивали про базовые вещи вроде «Как открыть ИП?» или «Как сдать отчетность?», то сегодня топ-3 запроса выглядят иначе: «Как продавать в интернете?», «Как выстроить операционку и управлять командой?», «Как выйти на новые рынки, в том числе федеральные?». Главный показатель для нас — когда после обучения предприниматель возвращается с новыми, более сложными вопросами. Это значит, что его бизнес растет — и мы растем вместе с ним.

В условиях меняющихся экономических реалий наша основная задача не просто реагировать на вызовы, а опережать их, создавая устойчивую и диверсифицированную экосистему для предпринимательства. Мы уверены, что, делая ставку на цифровизацию, креативные индустрии и адаптивность, мы не только поможем воронежским компаниям преодолеть текущие трудности, но и заложим основу для опережающего роста экономики всего региона в будущем.