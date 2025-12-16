«В регионе много ниш, где можно приземлять проверенные франшизы»

Руководитель центра «Мой бизнес» в Волгоградской области Андрей Кравцов — о мерах поддержки предпринимателей региона.

Фото: Предоставлено центром «Мой бизнес»

Эффект синергии

Наша организация — точка доступа к самым разным инструментам поддержки для реализации и развития бизнес-идей. На старте многих начинающих предпринимателей волнуют вопросы правовой, налоговой сферы, поиска финансирования, получения разрешительной документации. Для них у нас есть большой блок обучающих мероприятий. Сопровождаем и граждан, заключающих социальный контракт на развитие собственного дела. Есть сервисы для тех, кто хочет развивать бизнес на маркетплейсах или электронных торговых площадках.

У состоявшегося бизнеса запросы другие: новые рынки, автоматизация процессов, финансирование проектов, развитие команды.

На начало ноября 2025 года в Волгоградской области зарегистрирован 79 341 субъект малого и среднего предпринимательства, за 2025 год их количество выросло на 4%. А число самозанятых с начала 2025 года возросло на 24,4%, до 210 937 человек.

В 2025 году мы провели более 100 мероприятий, а услугами нашего центра воспользовались более 4 тыс. получателей, из которых более 400 впервые зарегистрировались в качестве предпринимателей. Но кроме нас помощь бизнесу оказывают и другие организации региональной инфраструктуры поддержки.

Так, Фонд микрофинансирования предоставляет предпринимателям льготные займы в сумме до 5 млн руб. на срок до трех лет, а для стартапов есть специальные программы без оценки финансовых показателей деятельности. Региональный гарантийный фонд дает поручительство перед банками при недостатке залога. Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» кредитует бизнес в приоритетных отраслях промышленности. Региональный центр поддержки экспорта помогает с анализом зарубежных рынков и продвижением продукции. Центр компетенций сельского хозяйства поддерживает начинающих фермеров и развивает сельхозкооперацию, что особенно актуально для нашего региона. Региональный центр компетенций решает задачи повышения производительности и помогает внедрению принципов бережливого производства. Агентство инвестиционного развития помогает с подбором площадки, получением разрешений или налоговых преференций, взаимодействием с ресурсоснабжающими организациями.

Центр «Мой бизнес» совместно с кредитными учреждениями находит финансирование для развития бизнеса. Цифровые платформы и маркетплейсы создают специальные предложения для наших предпринимателей. С учебными организациями мы создаем программы повышения квалификации. Есть партнеры и в вопросах финансовой грамотности, маркировки, сертификации продукции, участия в торгах. Наши большие партнеры — общественные организации и сообщества предпринимателей, вместе с которыми мы транслируем лучшие практики успешных компаний и отстаиваем интересы бизнеса.

Потенциал франчайзинга

В 2025 году мы впервые, объединив сильнейших экспертов рынка, провели тематическую конференцию, показав, что франшиза — интересный инструмент как для новичков, так и для опытных предпринимателей. Волгоградский бизнес получил возможность познакомиться с лучшими кейсами, найти ответы на важные вопросы.

Франчайзинговая модель имеет высокий потенциал, который еще не полностью используется предпринимателями Волгоградской области. Хорошая франшиза — комплекс проверенных решений, который дает высокие шансы на успех в бизнесе. Для предпринимателей региона есть много ниш, где можно смело приземлять проверенные франшизы. То же касается и франчайзеров: волгоградские франшизы успешно развиваются в регионах России и за рубежом. Но реализованы не все возможности. В нынешних экономических условиях развитие по модели франчайзинга становится очень актуальным, и было бы хорошо, чтобы таких кейсов стало больше.

Нужно видеть цели

Наша задача — опережающие темпы роста доходов в сегменте малого и среднего бизнеса. Приоритетными становятся рост качественных показателей МСП, производительности труда, автоматизация и роботизация бизнес-процессов, поддержка технологических инноваций. Особое внимание будем уделять развитию субъектов МСП в наиболее производительных и эффективных отраслях экономики: промышленность, туризм, информационные и высокие технологии.

Актуально развитие бизнеса в сфере креативных индустрий. Доля креативной экономики высока в Москве и Санкт-Петербурге, а в регионах хороший потенциал для роста. Представители этих отраслей создают товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. Наша задача — помочь им выстроить необходимые коммуникации, внедрять лучшие практики.

В регионе сохраняются все меры поддержки бизнеса. При этом я всегда рекомендую предпринимателям выстраивать бизнес-модель так, чтобы прибыль не зависела от субсидий и займов. Господдержка не способ субсидировать расходы, а возможность быстрее развивать бизнес, избегая ошибок.

В бизнесе важно видеть цель, быть настойчивым в ее достижении и не прекращать учиться. Обучение дает возможность структурировать уже имеющиеся знания. Известный предприниматель Стив Джобс когда-то сформулировал важное правило: «Чтобы достичь успеха в бизнесе, надо просто всегда делать чуть больше, чем остальные: больше учиться, работать, готовиться и, конечно, мечтать».