«Главное — просто продолжать диалог государства с бизнесом»

Насколько успешно развивается в России сектор малого и среднего бизнеса, как с ним работают центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», почему франчайзинг сегодня становится одним из самых эффективных бизнес-форматов и какие франшизы ждут в регионах, “Ъ” рассказала советник заместителя министра экономического развития Российской Федерации, куратор инфраструктуры «Мой бизнес» Ольга Терно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник заместителя министра экономического развития Российской Федерации, куратор инфраструктуры «Мой бизнес» Ольга Терно

Фото: из личного архива Советник заместителя министра экономического развития Российской Федерации, куратор инфраструктуры «Мой бизнес» Ольга Терно

Фото: из личного архива

— Центры «Мой бизнес» как система фактически являются точкой стыковки бизнеса и государства. Как вы видите эту миссию, насколько успешно ее удается реализовать и как «Мой бизнес» помогает двум сторонам услышать друг друга?

— Потребность в такой стыковке возникла значительно раньше, чем появился проект «Мой бизнес». Некоторые регионы создавали собственные центры развития бизнеса и дома предпринимателя с разными задачами. Некоторые сейчас отмечают десятилетие работы, некоторые работают еще дольше. В 2019 году на базе существующих центров, но чаще с нуля были созданы центры «Мой бизнес» с едиными принципами работы, федеральная матрица дополнилась региональными мерами. Сейчас это 88 головных офисов «Мой бизнес» и 316 муниципальных отделений, услугами которых воспользовалось уже более 3,1 млн человек.

Центры «Мой бизнес» сегодня — настоящий хаб поддержки предпринимательства. Они не только помогают в получении финансовой поддержки, но и содействуют в популяризации продуктов и услуг бизнеса, в том числе в размещении на электронных торговых площадках и маркетплейсах, а также в участии в различных бизнес-миссиях, выставках и ярмарках; помогают в процессах сертификации, патентовании, составлении бизнес-планов, проведении исследований, испытаний, в упаковке франшиз. Центры «Мой бизнес» проводят консультации и обучающие мероприятия, в каждом из них есть подготовленный бизнес-тренер — это полезно для начинающих предпринимателей. Наши обучающие программы помогают бизнесу проходить критичные точки своего развития. В ряде регионов есть и дополнительные функции — например, центры прототипирования, где можно создать деталь или прототип вашего технического изделия, центры коллективного пользования (для обработки сельхозпродукции или упаковки и т. п.), центры социальных инноваций, креативных индустрий.

Действует также 83 центра поддержки экспорта (ЦПЭ) — они помогают разместиться на иностранных маркетплейсах, заключать экспортные контракты, получать помощь в транспортировке продукции за рубеж или в ее хранении. На сегодня уже более 19 тыс. предприятий МСП вышли на экспорт при поддержке ЦПЭ, из них 540 предприятий — в этом году. Объем поддержанного экспорта — $9,2 млрд (из них в этом году — $0,14 млрд).

Порядка 600 тыс. человек в год проходят через центры «Мой бизнес», и это не только действующие, но и будущие предприниматели. Мы видим по статистике, что доверие к центрам «Мой бизнес» благодаря такому выстраиванию работы площадок растет.

— Какие инструменты поддержки наиболее популярны и востребованы в центрах «Мой бизнес»?

— Самое востребованное — консультации и проработка бизнес-плана: часто предприниматели приходят к нам, еще думая о нишах открытия, изучают, где бордовый океан, а где еще есть возможность реализоваться. Также часты запросы на получение социального контракта, рекламу и продвижение в регионе, помощь в бухгалтерских вопросах, активно идет и тренинговая работа.

В перечень доступных предпринимателям финансовых инструментов поддержки входят инвестиционное кредитование на льготных условиях, «зонтичный» механизм поручительств, микрозаймы, предоставляемые государственными микрофинансовыми учреждениями, гарантии региональных гарантийных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2021 году был запущен «зонтичный» механизм предоставления поручительств по кредитам субъектов МСП — выдача поручительства АО «Корпорация МСП» в размере 50% от суммы кредита (не более 1 млрд руб.). Приоритетные направления — новые территории, приграничные территории, Крым и Севастополь, Северо-Кавказский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, гостиницы и легкая промышленность. По этому формату поддержки за 2025 год было заключено 14,3 тыс. кредитных договоров на сумму 154,6 млрд руб.

Есть также вариант микрозаймов: микрофинансовые организации (МФО) позволяют начинающим предпринимателям или микропредприятиям получить доступ к заемным средствам на льготных условиях, тогда как в обычных кредитных организациях они могут получить отказ. Можно получить заем до 5 млн руб. на срок до трех лет. В 2025 году было выдано 15,6 тыс. микрозаймов на сумму 38,3 млрд руб. Удобно, что МФО располагаются в самих же центрах «Мой бизнес».

Акценты поддержки приходилось менять постоянно, отслеживая динамические изменения экономики. Минэкономразвития России, курирующее работу «Мой бизнес» в регионах, и сами центры быстро реагируют на запросы рынка. Первым таким крупным изменением была эпидемия коронавируса, затем период мобилизации — была оказана большая консультационная и практическая помощь. Сейчас в рамках импортозамещения идет большая поддержка производственных МСП. Также сейчас президентом страны перед МСП поставлена задача обеспечить рост дохода на одного работника в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Еще одна цель — развитие креативной экономики, которая создает культурные коды и смыслы и дает большую добавленную стоимость продукции. Соответственно, и меры поддержки настраиваются на эти задачи.

В целом за время работы системы «Мой бизнес» различную помощь получило уже свыше 3,1 млн предпринимателей. По различным программам будет получено помощи на сумму свыше 3,31 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

— Какой объем поддержки МСП был предусмотрен в 2025 году?

— По итогам трех кварталов 2025 года разными финансовыми программами господдержки воспользовались более 36 тыс. предпринимателей, нефинансовыми — 217 тыс., а объем привлеченных средств составил 459,4 млрд руб. В рамках программы льготных инвестиционных кредитов предприниматели получили 37,5 млрд руб., микрозаймов — 38,3 млрд руб., в формате «зонтичного» поручительства (упрощенный способ кредитования) — 154,6 млрд руб., при поручительствах региональных гарантийных организаций — 229 млрд руб.

В 2025 году объем привлеченного субъектами МСП финансирования в рамках региональных гарантийных организаций составил 229 млрд руб., до 2030 года планируется выдать такие гарантийные суммы в размере до 1259,7 млрд руб.

— Какие интересные локальные механизмы, инструменты поддержки предлагают предпринимателям региональные центры «Мой бизнес»?

— Действительно, регионы предлагают много собственных имущественных и налоговых программ. Допустим, выделение земли за 1 руб. или льготных помещений, работа технопромпарков и коворкингов, акселераторы, ярмарки, финансовая поддержка, региональные гранты. Регионы сами видят, какие ниши бизнеса им выгоднее выстраивать, и насыщают нужными ОКВЭДами кредитные предложения.

Большие регионы для нас являются хорошим примером своих программ поддержки. Мы не берем эти идеи напрямую, но квинтэссенция смешения этих идей ложится и на общие виды программ.

Вот несколько примеров. Пермский край ввел микрозаем «Za наших» для предпринимателей, оказывающих поддержку армии России в рамках СВО, под 1% годовых до 5 млн руб. на срок до трех лет. Смоленская область предлагает финподдержку стартапам — гранты до 500 тыс. руб. на открытие собственного дела для новичков в бизнесе при прохождении бесплатного обучения.

В Оренбургской области действует антикризисный координационный центр «Неплюев» — он помогает предпринимателям, пострадавшим от стихийных бедствий.

В Карачаево-Черкесской Республике в рамках регионального форума «Мой бизнес. Старт» студенты, прошедшие акселерационную программу «Фабрика будущего», могут защитить свои стартапы в сфере технологического предпринимательства.

А в Крыму действует акселератор предпринимательских проектов «Фабрика туризма» — образовательная программа по обучению предпринимателей ведению бизнеса в туротрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

— Как «Мой бизнес» поддерживает участников СВО в их желании развиваться в бизнесе?

— Правительство России выделило 1 млрд руб. на поддержку участников СВО и других приоритетных групп. Каждый регион реализует отдельные программы, рассчитанные на ветеранов.

Такая работа начинается с обучающих мероприятий. Например, в Крыму такие тренинги для ветеранов СВО проходят с привлечением психолога, чтобы он помог раскрыть и скомпенсировать их проблемы. В Воронежской области проходят дни бизнес-визитов: можно приехать на предприятие и увидеть все бизнес-процессы изнутри. Кто-то, углубившись в знакомство с бизнес-процессами, может и отказаться от мысли развиваться в бизнесе, понимая, что не готов к этому, и уходит в наем. А те, кто ощущает в себе силы и энергию на старт в бизнесе, идут дальше.

Из интересных практик работы с ветеранами СВО в регионах я бы отметила формат, который используется центрами «Мой бизнес» Московской и Воронежской областей. Там привлекают для работы с участниками спецоперации таких же ветеранов СВО. Это дает им возможность говорить с ними на одном языке. Такой куратор организует обучение, консультирует, ведет дальше.

— Ваше видение: почему франчайзинг становится все более популярной формой предпринимательства? И как «Мой бизнес» помогает предпринимателям, которые хотят развиваться в формате франшизы?

— Я уверена, что есть целая группа потенциальных предпринимателей, которым подходит модель франшизы. Но есть люди, способные мыслить и развиваться самостоятельно,— они и создают франшизы. Есть и те, для кого свой бизнес является очевидным следующим шагом развития, но у них нет своей идеи. И как раз последним франшиза может стать большим подспорьем, ведь удобно войти в существующую сеть и стать ее франчайзи. Также выбор развития по франшизе может быть полезен тем, кто начинает заниматься бизнесом по социальному контракту. Центры «Мой бизнес» помогают участникам СВО — франшиза для них прекрасный готовый вход в бизнес. Тем более это люди дисциплинированные, ответственные — для них франшиза может стать отличной точкой роста.

Или, например, для людей старше 60 лет у нас есть программа «Серебряный старт». Часто у таких клиентов нет желания изучать алгоритмы бизнеса и создавать собственную бизнес-модель, но при этом есть силы, опыт, финансы. Эта категория — потенциальные франчайзи.

Наша поддержка франчайзинга работает не только для действующих или будущих франчайзи, но и в обратную сторону — мы помогаем не только найти подходящую франшизу и войти в нее, но и открывать собственные франшизы. При поддержке «Моего бизнеса» в отдельных регионах новые франчайзеры появляются в сельскохозяйственных районах. Мы помогаем масштабироваться и уже существующим франшизам.

Разные регионы предлагают свои меры поддержки франчайзерам и франчайзи. Такой бизнес традиционно поддерживают в Московской области, также активно помогают стартовать франшизам в Краснодарском крае.

— Как вы считаете, какой самый перспективный регион в плане развития рынка франчайзинга?

— Образовательным франшизам я бы предложила обратить внимание на регионы Кавказа — там есть определенная нехватка развития этого направления. В Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах очень много развивающих детских центров, различных логогрупп, нейросадов и так далее. На Кавказе есть на это спрос, но мало предложения, так что местные регионы оправдают надежды уже опытных, сильных франшиз этой ниши.

Новым регионам требуется развитие мирной жизни, нужно развертывание всех видов бизнеса. Уверена, что франшизы обратят внимание на новые регионы и будут там с благодарностью приняты.

В целом качественные франшизы очень востребованы в регионах. Хорошо стартуют и масштабируются франшизы в таких нишах, как отельный бизнес, рестораны и кафе, услуги. Франчайзинг помогает регионам поднять экономику.

— Есть ли в планах создание национального рейтинга или базы успешных франчайзинговых практик, например силами Минэкономразвития, чтобы тиражировать подобные примеры?

— Такой идеи у нас пока не было, но это хорошая мысль. Если франшизы обратятся к нам, мы можем подумать о создании такого рейтинга, например в варианте стыковки с нашим предпринимательским рейтингом «Индекс дела». Но в целом «Мой бизнес» продолжает информировать предпринимателей о практиках франчайзинга, чтобы они могли выбрать для себя подходящую франшизу. В частности, этот запрос существует в секторе недорогих франшиз, и мы помогаем МСП найти подходящую франшизу для нового шага в их развитии.

— Каким вы видите рынок франчайзинга через три-пять лет? Какие ниши могут быть особенно экономически успешными?

— Трудно просчитать все стремительные изменения рынка. Но мне бы хотелось, чтобы выстрелили в первую очередь какие-то производственные истории — их пока немного во франчайзинге.

Также для регионов будет эффективным результатом, если там появится больше качественных решений в креативных индустриях. В одном кавказском регионе действует порядка 5 тыс. предприятий текстильной продукции, но в региональном центре нет ни одной фотостудии, которая бы делала съемку такой продукции. Порой очень нужны такие коробочные решения. В Москве многие подобные вещи — повседневность, а в регионах этого мало. С креативной составляющей будет более энергично расти и весь остальной региональный бизнес.

В 2026 году будут актуальны франшизы в традиционных сферах: торговле, общественном питании, услугах и информационных технологиях.

— Какие шаги вы считаете необходимыми, чтобы укрепить доверие бизнеса и государства друг к другу для более успешной реализации программ поддержки?

— В целом система создана, главное — просто продолжать диалог государства с бизнесом. Надо встречаться и разговаривать. Бизнесу нужно интересоваться тем, что делает государство — порой встречи с предпринимателями приходится начинать с ликбеза. Мы со своей стороны изучаем тренды и тенденции, чтобы увидеть, в каких направлениях бизнес сейчас наиболее эффективен. Такие знания — важная точка сборки для бизнеса. Скажем, предприниматель задумал развивать бизнес в одной сфере, а государство уже движется в другую — в этом случае можно оказаться неэффективными. Важно быть на одной волне, попадать в самые приоритетные для страны или региона направления бизнеса.

Профильные ведомства, общественные организации и другие институты помогают развитию этого диалога. Мы работаем в тесной связке с Минэкономразвития РФ, Торгово-промышленной палатой, «Опорой России», «Деловой Россией». Такое взаимодействие помогает слышать друг друга.

— Какие вы видите главные вызовы 2026 года? Что бы вы порекомендовали делать предпринимателям, чтобы устоять и эффективно развиваться в непростых экономических условиях?

— Им нужны, конечно, верно выстроенные рутинные процессы. Советую активнее применять креативные составляющие на всех бизнес-этапах, подумать с учетом изменений в налоговом законодательстве о выстраивании бухгалтерской работы, возможно, нужно обновить финансовую модель. Начинающим предпринимателям советую сразу закладывать белую модель в свои алгоритмы — это позволит избежать ошибок и последующего перестроения деятельности. Да, не сразу будут высокие доходы, но в длительной перспективе такой бизнес развивается лучше.

Я не помню, пожалуй, ни одного легкого года. Так что в 2026 году все мы, думаю, продолжим работать так, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям. Самые неожиданные идеи порой выстреливают — невозможно дать единый ответ бизнесу. Есть упорные люди, которые, будучи уверенными в своей бизнес-идее, не отступают от нее — думаю, они будут на волне.

Беседовала Марина Лепина