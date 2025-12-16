«Большой потенциал для развития рынка франшиз»

Директор центра «Мой бизнес» в Калининградской области Кирилл Лило — о том, как регион поддерживает малые и средние предприятия, развивает локальные бренды и чем готов помогать бизнесу в формате франшизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор центра «Мой бизнес» в Калининградской области Кирилл Лило

Фото: Предоставлено центром «Мой бизнес» Директор центра «Мой бизнес» в Калининградской области Кирилл Лило

Фото: Предоставлено центром «Мой бизнес»

Калининградская область входит в пятерку лидеров России по доле малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП) — она составляет 37,3% ВРП. В сегменте МСП региона заняты почти 260 тыс. человек. Центр «Мой бизнес» Калининградской области предоставляет малому бизнесу весь комплекс мер поддержки. Если говорить о финансовой помощи, то у нас существует льготное микрофинансирование: займы до 5 млн руб. на срок до трех лет. В 2025 году портфель микрозаймов центра превысил 500 млн руб. Также есть гарантийная поддержка — поручительство до 70% суммы банковского кредита — и программы Фонда развития промышленности для стартапов (займы по ставке 3% и 5% годовых в объеме от 7 млн до 100 млн руб.).

Также в области работают собственные региональные программы. В 2025 году по инициативе губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных была запущена программа «Восток-Инвест», в рамках которой оказана поддержка предпринимателям на общую сумму 701 млн руб. А в новой программе для молодежи «Мой первый бизнес: от идеи до стартапа» 36 участников уже разработали 19 бизнес-проектов, получив знания от опытных предпринимателей и персональную поддержку трекеров.

Поддержка локальных брендов

Калининградская область имеет уникальную географию, и мы учитываем эту специфику при формировании мер поддержки. Для компаний из ключевых для региона отраслей — это рыбная промышленность и судостроение, янтарная промышленность, сельхозпереработка, туризм, высокотехнологичные производства — мы организуем специализированные мероприятия, выставки, образовательные программы, помощь в работе.

В 2025 году в области запустили образовательную программу «Мастерская балтийских брендов», в ходе которой более 70 предпринимателей нашего региона работали над развитием своих проектов. А сейчас на основании областной программы «Поддержка и продвижение региональных брендов (2023–2026 годы)» формируем Реестр брендов Калининградской области — это поможет продвигать локальную продукцию на внутренних и внешних рынках.

Обмен опытом

В свою очередь, Центр поддержки экспорта Калининградской области помогает местному бизнесу выходить на международные рынки, организовывая бизнес-миссии в страны Азии, Ближнего Востока и СНГ и участие в глобальных выставках и осуществляя сертификацию продукции. В 2025 году состоялись две бизнес-миссии — в Республику Беларусь и Армению. До конца года планируется еще два выезда — в Стамбул и Китай.

Что касается участия калининградских компаний в общероссийских выставках, то в октябре 2025 года при участии Центра поддержки бизнеса пять компаний нашей рыбной отрасли представили регион на Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. Организуем мы и обмен опытом с предпринимателями других регионов. Так, в октябре 2025 года 6 компаний из Магаданской области провели встречи с 16 калининградскими партнерами, посетили наши производства («Ушаковские верфи», ферму «Русская улитка», ювелирное производство Darvin jewelry, сыроварню «Шаакен Дорф» и др.).

Деловые мероприятия, организованные центром «Мой Бизнес» внутри региона, также дают положительный эффект: они становятся площадками для нетворкинга, где предприниматели знакомятся, находят партнеров и заключают контракты. Наши основные мероприятия — форумы «Женское предпринимательство», «День предпринимательства» и Международный балтийский бизнес-форум.

На VII Международный балтийский бизнес-форум «Вселенная бизнеса. Время побед», прошедший в октябре этого года, зарегистрировалось более 3,5 тыс. человек: представители власти и центров «Мой бизнес» из других регионов России, эксперты и бизнесмены. Программа мероприятия включала пленарную сессию с участием губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, образовательные треки, выставку с продукцией 25 калининградских компаний, представляющих основные отрасли региона. На форуме также прошли переговоры калининградских предпринимателей с представителями бизнеса из Индии и Вьетнама.

Открыты для франчайзинга

Мероприятия калининградского центра «Мой бизнес» могут помочь франчайзерам найти франчайзи в регионе, а потенциальным франчайзи — познакомиться с франшизами, оценить рынок, найти партнеров для бизнеса.

Центр не занимается прямой упаковкой франшизы. Но наши услуги позволяют представителям рынка скомпоновать под себя пул мер для ее упаковки. Мы можем помочь с разработкой бизнес-плана, логотипа, посодействуем в получении разрешительной документации и регистрации товарного знака, проведем обучение по вопросам франчайзинга, маркетинга, управления, цифровизации процессов, предоставим юруслуги. В нашем регионе франчайзинг пока развит не столь сильно, однако мы уделяем внимание этому формату бизнеса: регион имеет большой потенциал для развития рынка франшиз.