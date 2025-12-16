Рынок говорит

Экономика переживает период турбулентности, и бизнес сталкивается с новыми вызовами. В преддверии наступающего 2026 года лидеры рынка франчайзинга, бизнеса и финансовой отрасли поделились с “Ъ” своими стратегиями выживания и развития на ближайшее будущее. Как адаптироваться к быстро меняющимся условиям, минимизировать риски и находить новые возможности для роста, как избежать ошибок, почему не стоит бояться кризисов и как сложности могут стать основой для нового витка развития — в рекомендациях экспертов.

Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group

Фото: Предоставлено Cosmos Hotel Group

— Если люди выходят на рынок франшиз, они уже прошли через этап ошибок, изучили, что работает, а что — нет, сформировали готовый продукт и предлагают его партнерам. Чтобы быстрее и эффективнее инвестировать, лучше выбирать франшизу и использовать опыт тех, кто его накопил. Для нашей компании это тоже большой драйвер роста, потому что мы активно развиваемся, вышли и на международный рынок. Я вижу, что в будущем франшиза станет для нас путем роста.

Сегодня на любую ситуацию необходимо смотреть взвешенно, формировать стресс-модели, прорабатывать те или иные ситуации на рынке. А еще важен оптимизм: нужно верить в свой продукт и давать ему энергию — тогда все получится.

Михаил Матовников, старший управляющий директор—руководитель центра финансовой аналитики ПАО «Сбербанк»

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

— Бизнес сегодня сталкивается с большими вызовами. Но даже в падающих секторах есть свои звезды, а есть главные жертвы. Ключевой вопрос — правильно выбрать партнера по франшизе, понимать, что это именно тот, кто находится в среде выигрыша. В целом на франшизы переходят именно успешные проекты, а не те, которые сами находятся в стадии закрытия. Поэтому работа с проверенным брендом и проверенной бизнес-моделью — это больший плюс, чем изобретение чего-то с нуля. При этом лучше смотреть на секторы, которые имеют перспективу долгосрочного роста, где вызовов меньше — это в том числе сектор услуг, экономика впечатлений, общепит в широком понимании этого слова.

Охлаждение экономики — явление временное, у российской экономики и у российского потребителя огромный потенциал роста изменений, причем важнейшее изменение последнего времени в том, что рост благосостояния затронул большие слои населения, чем ранее. А это открыло большие перспективы не только в столицах, но и в регионах. И можно быть уверенным, что эти перспективы в ближайшее время не схлопнутся, поскольку толчок, который был дан развитию региональной экономики, сохранит свою силу. В этом смысле франшиза — это не только тренд мегаполисов, но и региональный тренд.

Денис Кутергин, предприниматель, бизнес-ангел, сооснователь маркетплейса услуг YouDo и бизнес-сообщества «Основатели»

Фото: Предоставлено YouDo

— Турбулентность — естественная среда, в которой живет предприниматель. Иногда может трясти сильно, иногда — потряхивать комфортно, но это норма, и нужно перестать относиться к этому с опаской. Ты работаешь в неопределенности, под давлением, в условиях ограниченного ресурса, высокой конкуренции, законодательных изменений, а возможно, и политических — мы часть мировой экономики.

За последние пять-десять лет мы сталкивались и с другими сложностями в экономике, и можно только сказать, что эти кризисные моменты становятся настолько частыми, что это постепенно становится единым фоном нашей деятельности. Такова предпринимательская дихотомия: надо верить в лучшее и при этом готовиться к кризисам, и на каждый такой вызов должен быть свой план действий. Давайте воспринимать сложности как новые задачи. Кризис ускоряет процессы: кто должен уйти с рынка — уйдет раньше, кто должен вырасти — вырастет раньше. Тот, кто уйдет, получит отличный опыт и следующий свой бизнес выстроит более эффективно либо поймет, что это не его направление.

Владимир Ларионов, генеральный управляющий альянсом «Сказочные бани»

Фото: Предоставлено альянсом «Сказочные бани»

— Любой бизнес сталкивается со сложностями при своем развитии. Если предприниматель плохо ориентируется в выстраивании бизнеса, это риски для инвестора, для управляющей компании. Лучше обратиться к опыту специалистов, которые знают, как устроены бизнес-процессы, в нынешнее непростое время франшиза — это минимизация рисков.

Я рекомендую сегодня использовать коллаборации, в том числе с финансовыми партнерами, и выбирать больших и проверенных франчайзеров, которые предлагают качественный продукт, имеют опыт масштабирования.

Евгений Шабанов, директор по франчайзингу Vasilchuki Restaurant Group

Фото: Предоставлено VASILCHUKI RESTAURANT GROUP

— Франчайзинг — драйвер развития не только сегодня, в непростой экономический период, он был им всегда. По системе франчайзинга любая компания может развиваться быстрее, чем она бы стартовала самостоятельно. В текущем рынке будущим франчайзи порекомендую грамотно подходить к изучению франшиз и к работе с финансовыми моделями.

Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятерочка»

Фото: Предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятерочка»

— Если сравнивать возможность открыться по франшизе или запустить собственный бренд и развивать его самостоятельно с большими вложениями, то, конечно, франчайзинг легче, проще и безопаснее. 80% стартапов банкротятся и закрываются в первый год, вложенные деньги сгорают. Во франчайзинге статистика более благоприятная. Франчайзинг — отработанная финансовая бизнес-модель: если правильно выбрать нишу для развития во франчайзинге, то это будет успешным ходом.

Франчайзерам я рекомендую прислушиваться к своим франчайзи, слышать их запросы, стоит объединиться и идти друг другу навстречу, дорабатывая свою финансовую модель. А франчайзи я желаю сил и терпения — за любой черной полосой наступает светлая.

Сергей Шишкевич, руководитель ритейл-направления компании МЕТТА

Фото: Предоставлено МЕТТА

— Франчайзинг сегодня помогает бизнесу удержаться. Франшиза — это проверенный бизнес, и тем, кто молод или без опыта хочет войти в бизнес, рынок франчайзинга — оптимальное решение.

Я бы посоветовал сегодня будущим франчайзи не ошибиться и выбрать ту сферу, к которой лежит душа. И второе — прислушиваться к опыту и рекомендациям франчайзера. Что касается франчайзеров, у каждого своя стратегия: кто-то идет в количество, кто-то — в качество; я же — за золотую середину: надо расширять свою сетку, но выдерживать уровень качества.

Алексей Чеченов, основатель аптечной сети «Советские аптеки»

Фото: Предоставлено сетью «Советские аптеки»

— Важно определиться, в каких отраслях франчайзинг сегодня имеет самые сильные темпы развития. В ритейле франшизы имеют хорошие перспективы, ниши, связанные с социальной сферой, уже сложнее. В целом франчайзинг помогает развиваться молодым предпринимателям: опыт, который передается от франчайзера, дает более быстрый старт в бизнесе. Франчайзинг сегодня еще и драйвер развития для регионов. Эта модель помогает локальным бизнесам подхватить опыт крупных франчайзеров и выходить на более глобальный уровень на своих рынках.

Рекомендую франчайзи проявить дальновидность и слушать своих франчайзеров, соблюдая принципы выстроенной бизнес-модели, тогда у них не будет ошибок. Для франчайзеров же сейчас время оптимизации, но при этом и время активного развития — через внедрение новых моделей, коллабораций с другими брендами и финансовыми организациями, можно выстроить свою работу очень продуктивно.

Елена Попова, руководитель отдела франчайзинга Miuz Diamonds

Фото: Предоставлено Miuz Diamonds

— Изменения в налоговом законодательстве, в том числе переход на НДС, ювелирная сфера пережила еще в 2023 году. И выжили на рынке те ювелирные компании, которые работали во франчайзинге. В нынешней ситуации франчайзинг — это единственный путь для продвижения вперед.

Франчайзи и франчайзерам важно быть честными в отношениях друг с другом, это залог успеха.

Андрей Петелин, председатель совета директоров Dodo Brands

Фото: Предоставлено Dodo Brands

— Франчайзинг — энергия большого количества предпринимателей, которые увлеченно развивают компанию. Нам повезло с бизнес-моделью: у нас нет твердых залогов, мы и наши франчайзи за наш период развития не набрали большого кредитного портфеля, который сейчас мог бы быть очень дорогим. Франчайзи привлекали инвесторов, это тоже наша находка — в какой-то момент мы поняли, что людей с горящими глазами, которые готовы заниматься этим сложным операционным бизнесом, нужно соединить с инвесторами, которые готовы вложить деньги. Сегодняшнюю ситуацию мы рассматриваем как возможность. Главный вызов — удержать в плюсе работу каждой конкретной точки, чтобы франчайзи продолжали верить в эту инвестицию, открывали новые рестораны. Это непростая задача в период снижения потребительской активности. Приходится удерживать цены, чтобы оставаться доступными для наших гостей, а это значит — плотно работать с себестоимостью, с поставщиками, представлять доступные для гостей новинки, повышать производительность и снижать затраты на труд.

Рекомендую франчайзерам и франчайзи быть эффективнее и производительнее, иметь лучшую экономику и продолжать развитие. Текущая ситуация выведет с рынка неэффективных игроков и даст возможность выстрелить эффективным.

Иван Парамонов, начальник отдела по развитию франшизы ПАО «Вымпелком»

Фото: предоставлено ПАО «Вымпелком»

— В ситуации неопределенности экономики франчайзинг является драйвером развития экономики и хорошей основой для развития бизнеса, это подтверждается на практике. Удобнее, проще и дешевле развивать бизнес под крылом сильной компании. Можно стартовать и открыть хороший салон связи с минимальным объемом вложений, с прозрачным расчетом кейсов.

Стоит уже сегодня подготовиться к возможным изменениям законодательства. Не нужно переживать, что франшиза может отойти на задний план — только развитие, только вперед!

Артем Морозов, сооснователь франшизы «Маслофф», генеральный директор ООО «Ойл Мастер»

Фото: Предоставлено «Ойл Мастер».

— Франчайзинг сегодня — это локомотив. Это отработанная модель, то, что можно пощупать, задать любой самый неудобный вопрос, получить ответ, проверить его и поверить в него. Если предпринимателю выбирать путь развития между самостоятельным бизнесом и франшизой, то однозначно франчайзинг — более эффективная и менее рискованная модель. За те платежи, которые мы получаем от франчайзи, мы даем гораздо больше, чем получаем за это в рублях: это юридические компетенции, снабжение, лидогенерация, контроль, обучение. Никогда партнер не обеспечит себя самостоятельно такими знаниями и инструментами и столь эффективно, как он делает это с нами, присутствуя в нашем клубе и получая при этом прибыль. То есть мы растим его как предпринимателя и даем ему успешный бизнес. Франчайзинг — это перспектива.

В сегодняшней ситуации я бы рекомендовал предпринимателям смотреть на пару шагов вперед и ускоряться. На рынке есть много успешных предложений франшизы, я бы уже на их месте начал присматриваться. В конце 2025 года уже пора думать о развитии в 2026 году. А франчайзерам я бы советовал делать свои предложения понятнее широкому рынку и расти в своем профессионализме.

Ольга Половникова, директор по развитию франчайзинговой сети компании «Этажи»

Фото: Предоставлено сетью компаний «Этажи»

— Франчайзинг — хорошая основа для развития бизнеса. Это готовые бизнес-модели, проверенный бизнес, качественный бренд, дающий высокую узнаваемость, все это позволяет работать с наибольшей потребительской аудиторией.

Сегодня основная задача для всех участников рынка франчайзинга — это настройка и адаптация бизнес-процессов под динамичные изменения рынка. Обязательным условием для трансформации является внедрение AI и IT процессов. Необходимо фокусироваться на инновациях и цифровизации.

Наталья Кузьмина, директор по развитию продаж франшизы сети магазинов «Улыбка радуги»

Фото: Предоставлено сеть «Улыбка радуги»

— В свете сложившихся экономических показателей и ожиданий на 2026 год важно быть частью большой семьи, где уже грамотно выстроены процессы и есть поддержка большого бизнеса. Опора на сильный бренд дает уверенность в завтрашнем дне, а гибкость франчайзи позволяет эффективно осваивать рынок. У нас большие стратегические планы на развитие, мы следим за рынком, учитываем все нюансы и специфику происходящих изменений. Недавно мы провели ребрендинг, создали новые смыслы для покупателей и новые продуктовые возможности. В наше время, чтобы как минимум оставаться на месте, нужно бежать в два раза быстрее.

Я бы посоветовала будущим франчайзи пробовать, но нужно качественно выбирать франчайзера. А франчайзерам важно сегодня находиться со своими партнерами в позиции vin-vin, обязательно активно участвовать в их развитии.

Дмитрий Бинэ, руководитель направления развития компании UISCOM

Фото: Предоставлено UISCOM

— У многих франшиз низкий порог входа — это удобно для старта, особенно в регионах. Регионы будут охотно развиваться во франчайзинге, и я считаю, что основной упор должен быть на это направление.

Я бы посоветовал участникам рынка франчайзинга контролировать коммуникации, в том числе и в общении с клиентами бренда, и с новыми или потенциальными франчайзи. От этого зависит успех франшизы.

Михаил Сумбатян, основатель группы компаний IThub

Фото: Предоставлено IThub

— Франчайзинг — это наиболее устойчивая модель развития бизнеса, особенно в текущих экономических условиях. Это мы видим и по своим филиалам: когда конкуренты испытывают сложности и закрываются, мы развиваемся, у нас нет закрытий. Совокупное продвижение подходов, верифицированных методологий, выстроенных бизнес-процессов помогает масштабироваться.

Франчайзерам я советую искать партнеров-неоднодневок, тех, кто входит во франшизу не за деньгами, а за смыслами. Своего партнера нужно хорошо понимать и знать, чтобы в сложный момент ты мог ему помочь и вывести на более глубокий уровень. А тем, кто покупает франшизы, я бы рекомендовал делать выбор с позиции совпадения ценностей: франшиза должна отвечать для вас на вопрос, чем это дело вас привлекает, какие внутренние смыслы вы сможете реализовать в этой нише. Также надо детально изучить все параметры бизнес-модели, соотнести ее с рынком своего региона, изучить возможных конкурентов и подрядчиков — одним словом, подойти к решению ответственно.

Игорь Стоянов, визионер, основатель Beauty Tech «Хьюман Лаб», основатель сети имидж-лабораторий «Персона» и «Бьюти Парк»

Фото: Предоставлено Beauty Tech

— Франчайзинг — нормальная, устойчивая система для масштабирования бизнеса в современных реалиях. Это понятный инструмент, уже отработанный за 20 с небольшим лет. Думаю, что он будет востребован в России в ближайшие несколько лет.

Я рекомендую коллегам — франчайзерам и франчайзи — слышать друг друга, учиться вместе принимать решения, сегодня это ключевые моменты.

Анна Ильенок, директор по управлению дилерской сетью мебельной фабрики «Мария»

Фото: Предоставлено пресс-службой мебельной фабрики «Мария»

— При всех колебаниях рынка, если компания не диверсифицирует свой бизнес, она страдает сильнее. Франшиза — это удачная диверсификация бизнеса. Думаю, франчайзеры и франчайзи должны быть сейчас более гибкими, смотреть вперед, приспосабливаться к текущим изменениям. Вызовы рынка должны дать определенный запал представителям бизнеса. Кроме того, лидирующее направление любого бизнеса — это продажи, и нужно разворачивать экспертизу в этом направлении, идти вперед. Кроме того, в выигрыше в ближайшее время будут те, кто более клиентоориентирован.

Наталья Соколова, руководитель B2B-маркетинга «Яндекс Лавки»

Фото: Предоставлено «Яндекс Лавкой»

— Мы рассчитываем, что модель франшизы даст рост — это наш вектор развития. Мы рекомендуем довериться устойчивым, проверенным брендам. Вся история индивидуальных стартапов показывает, что они обречены на долгое развитие даже при эффектной идее и качественной модели развития.

Иван Петров, руководитель направления «обратный франчайзинг» ГК «Дикси»

Фото: Предоставлено ГК «Дикси»

— В нынешней экономической ситуации риски ошибок увеличиваются, поэтому вдвойне вырастает значимость франчайзинга: это отработанные бизнес-модели, которые компании выводят на рынок и за которые ручаются с точки зрения их успешности.

Франчайзерам я бы рекомендовал обратить внимание на максимальную защиту интересов своих франчайзи, для этого франшиза и создается — чтобы создать хороший работающий бизнес, который будет опираться на выводы, сделанные на основе уже совершенных ошибок.

Владимир Волохович, руководитель отдела по развитию партнерской сети магазинов оптики «АЙкрафт»

Фото: Предоставлено «АЙкрафт».

— Франчайзинг — самая стабильная модель в условиях плавающей экономики. Вероятность успеха во франчайзинге — 80% — это статистика, которую мы, те, кто сделал франчайзинг своей жизнью, изучали в книгах еще 30 лет назад. В собственный бизнес можно заходить только при неограниченных инвестициях либо неограниченном административном ресурсе.

Франчайзи я бы рекомендовал тщательно подходить к выбору ниши и франчайзера, глубже изучать историю компании и ее финмодель, локации, прежде чем принимать решение о покупке франшизы. Реноме франчайзинга немного подпорчено игроками-однодневками, поэтому для всей индустрии сейчас важно доказать: франчайзинг — это эффективно.

Сергей Дегтярев, основатель холдинга Franch.Global и трех франчайзинговых сетей (сеть детских садов Sun School, Event-компания Fort Family, международная сеть детских развлекательных аппаратов «Море желаний»)

Фото: Предоставлено Franch.Global

— В текущей ситуации экспериментировать с собственными гипотезами и на непроверенных моделях слишком смело, поэтому открывать сегодня бизнес по франшизе более актуально. В статусе франчайзи достичь успеха легче, чем открывая собственное дело: сейчас рынок уже не прощает ошибок, как раньше.

Для франчайзеров такая модель тоже более устойчива, чем если развиваться не в формате франчайзинга. Франшиза — это легкий бизнес, развивающийся с небольшой нагрузкой активов, и это компании, которые могут легко пересобираться, оптимизироваться и быть более гибкими, с более высокой рентабельностью.

Франчайзерам я рекомендую повышать свой профессионализм — это требование времени. В подавляющем большинстве компаний еще не доработана история с воронками продаж. Нужно углубляться в показатели и становиться более эффективными. А франчайзи я советую выбирать именно те франшизы, которые в текущем периоде не расслабленно выжидают, а реально предпринимают действия для того, чтобы быть успешными в 2026–2027 годах и расти дальше.

Подготовила Марина Лепина