Продюсер проекта Review «Стратегия лидера во франчайзинге», генеральный директор «РБГ Групп» Камета Сабирова — о том, как начать ориентироваться на франчайзинговом рынке.

Треть века франчайзинга в России — это возраст, когда юношеский максимализм сменяется осмысленным опытом. Российский рынок франшиз пережил период бурного роста, столкнулся с первыми кризисами и теперь вступает в эпоху зрелого развития. Он не просто следует западным трендам, а формирует собственные тенденции, адаптированные к нашей экономической реальности.

Сегодня в партнерстве с ИД «Коммерсантъ» мы выпускаем проект Review «Стратегия лидера во франчайзинге», который призван стать навигатором по франчайзинговой отрасли в наше динамичное время, предоставить всестороннюю информацию и экспертную аналитику для тех, кто хочет успешно развиваться в этой сфере.

Франчайзинг — квинтэссенция эффективности в бизнесе. Он аккумулирует и приумножает ключевые ресурсы: проверенные технологии, инвестиционный капитал и, самое главное, время. В условиях, когда российская экономика сталкивается со сложностями и необходимостью интенсивного роста, франчайзинг становится одним из важнейших инструментов для достижения этой цели. Расширяя сети, франчайзинговые компании создают новые рабочие места, увеличивают налоговые поступления в региональные бюджеты и стимулируют развитие смежных отраслей. По экспертным оценкам, мультипликативный эффект от деятельности франчайзинговых предприятий может достигать 2–3,5 раза, что делает их мощным драйвером экономического роста. Франчайзинг позволяет предпринимателям быстро и с меньшими рисками запускать бизнес, внедрять инновации и создавать конкурентоспособные продукты и услуги.

Можно быть уверенными: количество франшиз в России будет расти. Это обусловлено интересами всех сторон: амбициозные компании получают масштабирование, предприниматели — готовые решения, а государство — новые точки роста в регионах. Мы видим количественное и качественное развитие рынка: на сегодня средний возраст российских франшиз — семь лет. По данным Franshiza.ru, в 2025 году в России работает 3860 франшиз, причем 93% из них — отечественные бренды, а всего 15 лет назад франшизных компаний было в три раза меньше. Объем рынка ежегодно увеличивается на 15–20%. Самыми популярными нишами остаются услуги бизнесу и населению, общепит, продуктовый ритейл. Сильные успешные концепции двигают рынок вперед, к ним присоединяются и новые молодые амбициозные проекты. Быстро растет сегмент франшиз с инвестициями от 3 млн до 8 млн руб., но неплохо продаются и дорогие франшизы с вложениями и в 20 млн руб., и в 500 млн руб. Франшиза становится выгодным и разумным способом вложения средств. Ожидается, что в ближайшее десятилетие рынок франчайзинга прирастет в три раза — есть к чему стремиться, есть где развернуться и получить хорошую прибыль.

Как правильно выбрать франшизу, сколько на это потребуется инвестиций, насколько опытен франчайзер? Обилие вопросов. Нужно уметь ориентироваться в многообразии предложений. Выпуск, который вы сейчас держите в руках, поможет разобраться в море франчайзинга, понять, на что нужно опираться, какие подводные камни могут ожидать на пути, на какие цифры стоит обращать внимание и какую стратегию и философию сегодня выбирать для своего успешного продвижения в бизнесе.

Главной точкой отсчета проекта является рэнкинг франшиз—лидеров рынка России, подготовленный при партнерстве со специалистами каталога франшиз Franshiza.ru. В него были отобраны франшизы с учетом возраста, опыта и масштабирования компаний. Шорт-лист лидеров поможет сориентироваться на рынке и выбрать для себя лучший вариант партнерства.

В нашем проекте вас также ждут интервью с лидерами рынка франчайзинга, имеющими огромный опыт в развитии и масштабировании франшиз, успешные кейсы выстраивания франшизы от опытных франчайзеров в разных секторах, сильные экспертные рекомендации от ведущих специалистов рынка.

Читайте, анализируйте, будьте успешны, зарабатывайте!