Рэнкинг франшиз в России-2025

|Инвестиции до 3 млн руб.
|1С:Франчайзинг
|Франшиза сети компаний-партнеров, сертифицированных 1С
|1994
|Москва
|8635
|27 400
|1С:БухОбслуживание
|Франшиза аутсорсинга бухгалтерских услуг
|2013
|Москва
|1200
|500 000
|Алгоритмика
|Франшиза школы математики и программирования
|2017
|Москва
|673
|600 000
|Зенит-Чемпионика
|Франшиза футбольной школы для детей
|2021
|Санкт-Петербург
|335
|700 000
|Инвитро
|Франшиза медицинского офиса лабораторной диагностики
|2005
|Москва
|965
|400 000
|Гемотест
|Франшиза лабораторного офиса
|2010
|Москва
|700
|350 000
|Крошка Картошка
|Франшиза сети фастфуда
|2002
|Москва
|253
|2 500 000
|Самолет Плюс
|Франшиза агентства недвижимости
|2022
|Москва
|943
|1 300 000
|Хеликс
|Франшиза лабораторной службы
|2007
|Санкт-Петербург
|709
|1 900 000
|Этажи
|Франшиза агентства недвижимости
|2012
|Тюмень,
|292
|700 000
|Coral Travel
|Франшиза туристического агентства
|2006
|Москва
|715
|500 000
|KIBERone
|Франшиза КиберШколы будущего для детей
|2018
|Екатеринбург
|1613
|570 000
|Ozon
|Франшиза пункта выдачи заказов
|2019
|Москва
|75000
|80 000
|Pedant.ru
|Франшиза сервисного центра по ремонту смартфонов
|2017
|Москва
|692
|1 000 000
|Wildberries
|Франшиза пункта выдачи заказов
|2020
|Москва
|52000
|150 000
|Инвестиции 3–10 млн руб.
|COLIZEUM
|Франшиза компьютерного клуба
|2018
|Москва
|592
|7 000 000
|Другие Миры (Another World )
|Франшиза сети VR-арен
|2018
|Кемерово
|402
|3 500 000
|Настоящая Пекарня
|Франшиза пекарни
|2016
|Ижевск
|912
|3 000 000
|МПР
|Франшиза магазина постоянных распродаж
|2018
|Екатеринбург
|496
|4 600 000
|Пив&Ко
|Франшиза магазина разливных напитков
|2013
|Екатеринбург
|575
|4 850 000
|Разноцветные цыплята
|Франшиза логопедического центра
|2019
|Санкт-Петербург
|112
|3 000 000
|Суши-маркет
|Франшиза магазина японской кухни
|2013
|Омск
|499
|3 500 000
|ТОПГАН
|Франшиза барбершопа
|2014
|Москва
|213
|5 000 000
|Точка красоты
|Франшиза салона красоты
|2012
|Москва
|213
|4 000 000
|Cofix
|Франшиза кофейни формата fix price
|2015
|Москва
|295
|5 500 000
|CyberX Community
|Франшиза сети киберспортивных центров
|2018
|Белореченск
|251
|6 000 000
|FIT SERVICE
|Франшиза автосервиса
|2013
|Новосибирск
|315
|6 000 000
|One Price Coffee
|Франшиза сети кофеен фиксированных цен
|2019
|Москва
|400
|3 000 000
|MYBOX
|Франшиза точки быстрого питания японской и паназиатской кухни
|2013
|Москва
|263
|3 500 000
|PIMS
|Франшиза чайных напитков
|2022
|Москва
|183
|7000000
|Инвестиции 10–40 млн руб.
|МЯТА
|Франшиза кальянной
|2014
|Казань
|283
|15 000 000
|БлинБери
|Франшиза сети блинных
|2019
|Пенза
|60
|15 000 000
|Додо Пицца
|Франшиза сети пиццерий
|2012
|Сыктывкар
|1006
|20 000 000
|ЗДРАСТЕ
|Франшиза кофейни с авторской кухней
|2021
|Домодедово
|90
|14 000 000
|ЛУКОЙЛ
|франшиза сети АЗС
|1998
|Москва
|205
|20 000 000
|Мидийное Место
|Франшиза сети ресторанов быстрого обслуживания
|2022
|Сочи
|86
|18 000 000
|Пятерочка
|Франшиза сети магазинов у дома
|2010
|Санкт-Петербург
|576
|20 000 000
|iL Патио
|франшиза сети итальянских ресторанов
|2003
|Москва
|45
|30 000 000
|MIUZ Diamonds
|Франшиза магазина ювелирных украшений
|2022
|Москва
|30
|10 000 000
|SOKOLOV
|Франшиза магазина ювелирных украшений
|2018
|Москва
|265
|10 000 000
|Инвестиции от 40 млн руб.
|Перчини
|Франшиза ресторана итальянской кухни
|2013
|Новосибирск
|40
|53 000 000
|Сыроварня
|Франшиза сети ресторанов
|2018
|Москва
|56
|100 000 000
|ХОЧУ ПУРИ
|Франшиза грузинского ресторана
|2018
|Новосибирск
|30
|50 000 000
|World Class
|Франшиза фитнес-клуба
|1999
|Москва
|66
|100 000 000
|XFIT
|Франшиза фитнес-клуба
|2007
|Москва
|47
|250 000 000