Рэнкинг франшиз в России-2025

Название франшизы Направление деяельности Год старта франчайзинга Город франчайзера Количество франчайзинговых точек на 1 октября 2025 года Минимальный размер инвестиций в запуск бизнеса (от _руб.) Инвестиции до 3 млн руб. 1С:Франчайзинг Франшиза сети компаний-партнеров, сертифицированных 1С 1994 Москва 8635 27 400 1С:БухОбслуживание Франшиза аутсорсинга бухгалтерских услуг 2013 Москва 1200 500 000 Алгоритмика Франшиза школы математики и программирования 2017 Москва 673 600 000 Зенит-Чемпионика Франшиза футбольной школы для детей 2021 Санкт-Петербург 335 700 000 Инвитро Франшиза медицинского офиса лабораторной диагностики 2005 Москва 965 400 000 Гемотест Франшиза лабораторного офиса 2010 Москва 700 350 000 Крошка Картошка Франшиза сети фастфуда 2002 Москва 253 2 500 000 Самолет Плюс Франшиза агентства недвижимости 2022 Москва 943 1 300 000 Хеликс Франшиза лабораторной службы 2007 Санкт-Петербург 709 1 900 000 Этажи Франшиза агентства недвижимости 2012 Тюмень, 292 700 000 Coral Travel Франшиза туристического агентства 2006 Москва 715 500 000 KIBERone Франшиза КиберШколы будущего для детей 2018 Екатеринбург 1613 570 000 Ozon Франшиза пункта выдачи заказов 2019 Москва 75000 80 000 Pedant.ru Франшиза сервисного центра по ремонту смартфонов 2017 Москва 692 1 000 000 Wildberries Франшиза пункта выдачи заказов 2020 Москва 52000 150 000 Инвестиции 3–10 млн руб. COLIZEUM Франшиза компьютерного клуба 2018 Москва 592 7 000 000 Другие Миры (Another World ) Франшиза сети VR-арен 2018 Кемерово 402 3 500 000 Настоящая Пекарня Франшиза пекарни 2016 Ижевск 912 3 000 000 МПР Франшиза магазина постоянных распродаж 2018 Екатеринбург 496 4 600 000 Пив&Ко Франшиза магазина разливных напитков 2013 Екатеринбург 575 4 850 000 Разноцветные цыплята Франшиза логопедического центра 2019 Санкт-Петербург 112 3 000 000 Суши-маркет Франшиза магазина японской кухни 2013 Омск 499 3 500 000 ТОПГАН Франшиза барбершопа 2014 Москва 213 5 000 000 Точка красоты Франшиза салона красоты 2012 Москва 213 4 000 000 Cofix Франшиза кофейни формата fix price 2015 Москва 295 5 500 000 CyberX Community Франшиза сети киберспортивных центров 2018 Белореченск 251 6 000 000 FIT SERVICE Франшиза автосервиса 2013 Новосибирск 315 6 000 000 One Price Coffee Франшиза сети кофеен фиксированных цен 2019 Москва 400 3 000 000 MYBOX Франшиза точки быстрого питания японской и паназиатской кухни 2013 Москва 263 3 500 000 PIMS Франшиза чайных напитков 2022 Москва 183 7000000 Инвестиции 10–40 млн руб. МЯТА Франшиза кальянной 2014 Казань 283 15 000 000 БлинБери Франшиза сети блинных 2019 Пенза 60 15 000 000 Додо Пицца Франшиза сети пиццерий 2012 Сыктывкар 1006 20 000 000 ЗДРАСТЕ Франшиза кофейни с авторской кухней 2021 Домодедово 90 14 000 000 ЛУКОЙЛ франшиза сети АЗС 1998 Москва 205 20 000 000 Мидийное Место Франшиза сети ресторанов быстрого обслуживания 2022 Сочи 86 18 000 000 Пятерочка Франшиза сети магазинов у дома 2010 Санкт-Петербург 576 20 000 000 iL Патио франшиза сети итальянских ресторанов 2003 Москва 45 30 000 000 MIUZ Diamonds Франшиза магазина ювелирных украшений 2022 Москва 30 10 000 000 SOKOLOV Франшиза магазина ювелирных украшений 2018 Москва 265 10 000 000 Инвестиции от 40 млн руб. Перчини Франшиза ресторана итальянской кухни 2013 Новосибирск 40 53 000 000 Сыроварня Франшиза сети ресторанов 2018 Москва 56 100 000 000 ХОЧУ ПУРИ Франшиза грузинского ресторана 2018 Новосибирск 30 50 000 000 World Class Франшиза фитнес-клуба 1999 Москва 66 100 000 000 XFIT Франшиза фитнес-клуба 2007 Москва 47 250 000 000