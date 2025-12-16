«Наши проекты — это новое прочтение дерева»

За последние восемь-десять лет доля деревянных домов в структуре ввода всех жилых строений в России выросла вдвое и достигла своего исторического максимума, говорится в исследовании аналитической компании NeoAnalytics. О том, как частные инвесторы могут заработать на строительстве деревянных домов и почему соседство с крупным отельным оператором делает такие проекты более эффективными, рассказывает генеральный директор девелопера индустриального деревянного домостроения BN Group Ольга Иванова.

Работает в девелопменте с 2013 года. Сотрудничала с такими крупными девелоперами и компаниями B2B-сегмента, как Millhouse Capital, Sawatzky Property Management, ПСН, Nestle Russia, IThub college (сеть образовательных проектов), «Сколково», O1 group, Avito, JLL, CBRE.

— Экология — тренд последних лет. Насколько важно современным потребителям, чтобы их дома строились из экологически чистых материалов?

— Общественная тенденция к экологичности заметна во всем мире. Это связано с заботой о здоровье, желанием жить дольше в безопасной для себя и близких среде. Экологичность материалов и технологий является одним из ключевых факторов при выборе дома, это конкурентное преимущество в сегменте резортной (курортной.— “Ъ”) и жилой недвижимости, особенно в проектах премиального сегмента. Мы строим из экологичных и современных деревянных стройматериалов: клееного бруса и CLT-панели. Как говорится, в деревянном доме спится крепче, а дети в нем здоровее. Поэтому я верю, что и в массовом сегменте потребители все чаще будут отдавать предпочтение дереву. Сейчас среди детей очень много аллергиков. Древесина снижает аллергенность у детей, это обусловлено множеством факторов, включая уровень влажности в помещении, вентиляцию и чистоту воздуха, а также меньшее количество пылевых и биологических аллергенов. Древесина как строительный материал на протяжении срока службы часто выступает хранителем углерода. Есть гипотезы о выделении фитонцидов (биологически активных веществ, которые уничтожают или тормозят рост и развитие бактерий, микроскопических грибов и простейших.— “Ъ”), которые способствуют очистке воздуха. Деревянный дом и спустя три года эксплуатации продолжает пахнуть деревом; чувствуешь, что природа сама все создала и за нее не нужно ничего додумывать.

Пока, конечно, у массового потребителя в приоритете остается цена. Но себестоимость строительства из CLT-панелей уже сопоставима с себестоимостью строительства из бетона, а порой она даже ниже. К тому же этого материала в нашей стране хватает.

— В чем еще помимо экологичности преимущества деревянного домостроения?

— В скорости возведения: построить дом из CLT-панелей можно в два с половиной раза быстрее бетонного. Кроме того, дерево проще доставить в труднодоступные места (например, в горы), чем материалы для строительства бетонных сооружений, потому что оно легче бетона в пять раз. По этой же причине и строить из него проще: нужно меньше строительной техники и рабочих на стройплощадке, а это все влияет на себестоимость стройки. Именно поэтому сроки окупаемости деревянных коммерческих объектов — глэмпингов, дуплексов, загородных гостиниц, домов для сдачи в аренду и т. д.— ниже, чем гостиниц, возведенных из бетона.

Другие сильные стороны CLT-технологии — прочность, огнестойкость и морозостойкость. Из этого материала можно строить во всех климатических поясах России, от тропиков до Арктической зоны и сейсмически активных районов. Холод CLT-панелям не страшен: многоэтажные дома по этой технологии могут возводиться в условиях вечной мерзлоты при температуре до –60°C, поскольку сборка конструкций происходит без «мокрых» процессов заливки бетона. При этом срок службы здания превышает 50 лет.

Что такое CLT CLT (от англ. Cross Laminated Timber) — одна из современных технологий строительства деревянных домов. Она представляет собой сборку из многослойных монолитных клееных деревянных панелей. По данным международной консалтинговой компании IMARC Group, объем российского рынка CLT в 2024 году составлял почти $69,23 млн. При ежегодном росте в 2,89% к 2033 году он может превысить $90 млн, прогнозирует компания. Доля российского рынка CLT растет за счет увеличения инвестиций в коммерческие, жилые и инфраструктурные проекты, так как девелоперы ищут экономически эффективные и экологичные решения, объясняет генеральный директор девелопера деревянного домостроения BN Group Ольга Иванова. По ее словам, панельные технологии деревянного домостроения применимы при строительстве индивидуальных, многоквартирных и многоэтажных жилых домов, в том числе при расселении аварийного и ветхого жилья, а также объектов социальной инфраструктуры, гостиниц и спортивных объектов, промышленных сооружений и зданий павильонного типа, строительстве зданий из готовых модулей и блоков, административных и офисных зданий.

— BN Group строит дома из CLT-панелей и клееного бруса. В чем особенность ваших проектов?

— Когда СМИ пишут о деревянных домах, то чаще всего подбирают к этим статьям фотографии, на которых изображены дома из 70-х и 80-х годов, расположенные в деревне. Мы позиционируем свои проекты совсем в другой эстетике: наши дома — это красивые современные пространства, которые в будущем станут родовыми гнездами.

Мы стараемся использовать во всех наших проектах, даже многоквартирных, панорамные окна, потому что из них открываются потрясающие виды на окружающие пейзажи. Кроме того, высота потолков во всех наших домах составляет 3 м, а не стандартные 2,6 м. Это сделано для того, чтобы человек ощущал пространство над собой и чтобы в таком доме ему легко дышалось. Ведь наша позиция заключается в том, что дом создан для человека, а не человек для дома.

У нас был один клиент, с которым мы несколько лет обсуждали проект его дома, а он все никак не мог решиться на строительство, потому что у него были опасения по поводу клееного бруса. Год назад я пригласила его в дом, который мы построили для другого покупателя. Он прошелся по нему и сказал мне: «Завтра подпишем контракт». Дело в том, что наши проекты — это новое прочтение дерева. С одной стороны, мы работаем с исконно русским материалом, с другой — наши пространства выглядят современно. И мы очень гордимся продуктом, который создаем, будь то многоэтажный дом экономсегмента или частный дом на тысячи квадратных метров.

BN Group входит в группу компаний ПАО «АФК “Система”». Является единственным fee-девелопером (компания, которая выполняет работы по реализации объекта, не будучи его собственником) индустриального деревянного домостроения в России, включая малоэтажные многоквартирные дома, коммерческие объекты и отельно-гостиничную инфраструктуру. В состав компании входят деревообрабатывающее предприятие — Сокольский ДОК (Segezha Group), проектный институт «Базис», генеральный подрядчик «CLT-Девелопмент» и управляющая компания.

— Россия сейчас переживает бум развития внутреннего туризма. С чем связан тренд на отдых в загородных деревянных коттеджах, дуплексах и глэмпингах, вдали от городской суеты?

— За год количество бронирований в глэмпингах выросло в среднем по России на 104%. Тренд связан с усилением внутреннего турпотока, развитием региональной инфраструктуры и государственной поддержкой предпринимателей. Глэмпинги хороши тем, что их можно разместить в уникальных местах — в заповеднике, на побережье или в горной долине. Путешественники получают возможность отдыхать в атмосфере уединения и близости к природе с привычным комфортом.

— А какая аудитория ездит отдыхать в такие места?

— Сейчас звездный час российского внутреннего туризма, предложений стало много, поэтому любой путешественник сможет найти вариант, соответствующий его доходам и потребностям. У отелей сейчас очень гибкое ценообразование.

Это прекрасно, что россияне наконец-то поехали смотреть свою страну. Раньше все ездили в Турцию за пляжным отдыхом, а теперь туристы путешествуют по Золотому кольцу, изучают достопримечательности Архыза и Грозного, добираются до Алтая и Камчатки. Еще какие-то лет десять назад не все-то и знали, как можно долететь на Камчатку. А сейчас все, кто туда приезжает, остаются в восторге от природных красот региона.

— На какие регионы, с вашей точки зрения, инвесторам следует обратить внимание?

— Прежде всего, на все наши «золотые» места: Алтай, Дальний Восток (в частности, на Камчатку), Карелию, Татарстан, Краснодарский край, Дагестан, Адыгею, Мурманск. Я сейчас просто влюблена в Мурманскую область. Туда лететь от Москвы около двух часов, и вот ты уже наслаждаешься шикарной природой. Хочешь — иди в тайгу грибы собирать, хочешь — созерцай северное сияние. Если еще и телефон отключить, то получится быстро перезагрузиться.

У нас такая большая страна, что возможности для развития внутреннего туризма есть в каждом регионе. Я бы советовала инвесторам присмотреться к нераскрученным туристическим местам, у которых есть потенциал для развития, и вокруг них строить инфраструктуру. К тому же предприниматели могут воспользоваться мерами господдержки, разработанными правительством. Например, программой субсидирования строительства модульных отелей, которая позволяет компенсировать до 50% расходов, из расчета 1,5 млн руб. на номер. У Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) до конца 2025 года выделен лимит «зонтичных» поручительств, позволяющий привлечь не менее 25 млрд руб. на поддержку проектов.

Поэтому я считаю, что для инвесторов настал оптимальный момент, чтобы войти в туристический бизнес. А быстрый вход в него обеспечивает CLT-технология. Так, мы можем построить готовый глэмпинг за восемь дней. CLT-модули доставляются на площадку готовыми к установке и финишной отделке. Они уже укомплектованы системами отопления, водоснабжения и вентиляции. От старта монтажа до момента, когда глэминг может принять первых гостей, проходит около десяти рабочих дней. Строительство глэмпинга на 12 гостей обойдется в 34,2 млн руб., без учета расходов на инфраструктуру. Принимать гостей можно круглый год, поэтому при грамотном выборе точки проект окупится за три-пять лет.

Популярность отдыха в глэмпингах (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе) среди россиян за год выросла вдвое, показало исследование сервиса «Авито Путешествия», опубликованное в июле 2025 года. Выводы компании базируются на анализе количества бронирований в отелях этого сегмента. Сильнее всего спрос на глэмпинги вырос в Самарской (+539%), Воронежской (+259%) и Ленинградской областях (+165%).

— BN Group сотрудничает с гостиничным оператором Cosmos Hotel Group в развитии туристической инфраструктуры. В чем суть этого партнерства?

— В мире есть много примеров сотрудничества отельного оператора с девелопером в сфере индустриального деревянного домостроения, но на российском рынке это пока не стало трендом. Идею такого сотрудничества нам подали гости одного из загородных отелей Cosmos Hotel Group во время пандемии. Многие тогда приезжали в этот отель для удаленной работы и останавливались там на несколько месяцев.

В России эта тема на тот момент была менее развита, чем, например, в Европе, где рядом с гостиничной инфраструктурой часто строятся коттеджные поселки, дома, которые люди покупают в инвестиционных целях: передают в управление отелю, чтобы он сдавал их в аренду своим гостям. Мы начали реализовывать такой проект рядом с отелями Cosmos Hotel Group в Подмосковье и на Алтае и с удивлением обнаружили, что спрос возник уже на этапе проектирования. Инвесторы понимают, что покупают не просто красивые деревянные дома с панорамными окнами, но и право пользования всей инфраструктурой пятизвездного отеля: ресторанами, спортивным комплексом, спа-зонами и так далее. Плюс персонал отеля чистит дорожки, следит за порядком на территории, соответственно, хозяину дома не нужно все это делать самому.

Владелец дома может не только сдавать его в аренду, но и сам проживать в нем как постоялец отеля. Согласитесь, что вместо того, чтобы самому жарить сырники, неплохо сходить в ресторан гостиницы и заказать там все, чего хочется.

— Можете привести конкретные примеры подобных проектов?

— В подмосковных лесах Клинского района мы строим в партнерстве с отелем Cosmos Collection Izumrudny Les 5+ две резиденции: «Залесье» на 25 вилл площадью от 560 кв. м и «ЗаОзерье» — 34 виллы от 840 кв. м. Резидентам будут доступны рестораны высокой кухни, винный погреб, бар, библиотека и фитобар, спа-комплекс и собственная баня на дровах. Рядом расположены премиальный конноспортивный клуб Emerald Stables, спортивный клуб «Аквамарин», стрелковый клуб и сафари-парк «Изумрудный лес».

На Алтае мы строим резорт-резиденции «ЗаГорье» на территории Cosmos Collection Altay Resort 5*. В проекте предусмотрено возведение 30 роскошных вилл площадью от 300 кв. м. Завершение проекта планируется к 2029 году. Резиденты смогут пользоваться всей инфраструктурой Cosmos Collection Altay Resort 5*. Кроме того, на территории резорта планируется создание горнолыжного курорта.

Слияние сильных сторон BN Group как девелопера и колоссальный опыт Cosmos Hotel Group по управлению гостиничной инфраструктурой позволяет нам создавать резорт-экосистемы высокого класса с интегрированной инфраструктурой. Это отличные возможности для масштабирования: расширение географии проектов, развитие новых форматов и расширение сети отелей.

— Планируете ли вы подобные партнерства с другими гостиничными операторами?

— Да, с некоторыми отельерами мы уже создаем мастер-планы гостиничных комплексов, но я пока не могу раскрывать названия этих компаний и детали сотрудничества. Это не всегда крупные игроки: например, в Арктической зоне мы недавно завершили строительство гостиницы из CLT-панелей для маленького частного проекта. Владелец отеля оказался в полном восторге от материала и сроков сборки, и сейчас мы проектируем зону ресепшен и ресторан.

Мы готовы рассматривать любые предложения о сотрудничестве, но в приоритете для нас остается партнерство с Cosmos Hotel Group.

— Могут ли франчайзи Cosmos Hotel Group обратиться к вам с предложением о сотрудничестве?

— Могут, но все-таки нам комфортнее работать с управляющей компанией напрямую, потому что оператор давно присутствует на рынке и лучше него никто не знает, что должно находиться в отеле. Новичкам проект обходится дороже именно из-за незнания этого бизнеса. А ведь правильно спроектированный отель сможет выйти в прибыль в максимально сжатые сроки. Чем правильнее мы рассчитаем экономическую модель на бумаге, тем быстрее пройдет стройка и инвестор начнет зарабатывать. Поэтому, когда к нам приходят инвесторы из других сфер бизнеса, желающие открыть свой отель, мы всегда отправляем их в Cosmos Hotel Group, чтобы компания рассчитала, сколько домов или номеров должно быть в гостиничном комплексе, какой звездности и так далее. От этого зависит, как быстро проект начнет окупаться.

— Какова экономика строительства деревянных отелей?

— К примеру, стоимость модульного глэмпинга площадью 39 кв. м составляет 5,7 млн руб. в чистовой отделке, площадью 67 кв. м — 9,7 млн руб. в чистовой отделке. Срок строительства модульных глэмпингов — до десяти рабочих дней.

— Короче ли сроки окупаемости таких объектов, если они реализуются не как отдельные проекты, а в составе туристических кластеров, как в случае вашего партнерства с Cosmos Hotel Group?

— Да, потому что дома, построенные на инфраструктуре пятизвездных отелей Cosmos Hotel Group, будут пользоваться большей популярностью. Конечно, есть любители отдыхать в таких местах, где нет связи и нужно самому колоть дрова, но все-таки 90% населения хочет в путешествиях проводить время в комфорте. Кроме того, в кластерах индивидуальные издержки инвесторов на уборку, освещение территории и другие статьи расходов ниже, чем в отдельных проектах.

— Как будет развиваться индустриальное деревянное домостроение в перспективе 10–15 лет?

— На ум приходит цитата одного из героев фильма «Москва слезам не верит» о том, что скоро радио и газеты умрут и будет одно сплошное телевидение. Я думаю, что с деревянными домами случится такая же история. Дерево — это восполняемый ресурс, которым богата Россия. Себестоимость других строительных материалов будет расти, а возведение домов из дерева станет обыденностью, потому что это быстро, надежно, тепло, экологично, а в дальнейшем это будет еще и дешево.

