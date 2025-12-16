Ставка на рост

Оборот рынка франчайзинга в России сегодня составляет примерно 3,7 трлн руб. По данным исследования Franshiza.ru, в прошлом году этот рынок сохранил положительную динамику по новым открытиям франчайзинговых точек и вырос на 8%. Темпы по новым открытиям сохранятся и по итогам 2025 года, считают участники рынка. В чем сила франчайзинговой модели и как она будет развиваться в 2026 году — в обзоре “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию Franshiza.ru, у большинства франчайзеров сети сейчас растут — менее 10% франшиз сокращает количество точек. Тенденция обусловлена в том числе ситуацией на рынке труда. По данным hh.ru, количество вакансий в России в ноябре упало на 31% к прошлому году. Сокращение наблюдается почти во всех областях, а медианная зарплата не растет и составляет около 84 тыс. руб. Работодатели снижают наем, при этом увеличивается активность соискателей, закрепляя тренд на высокую конкуренцию за рабочие места в конце 2025 года. На этом фоне многие рассматривают возможность открыть свое дело. А франшиза выбирается как наиболее легкий старт. При минимальных организационных затратах предприниматель получает рабочую бизнес-модель с поддержкой сильного бренда. Во франшизных сетях России уже заняты почти 1,5 млн человек.

Знаковые события российского рынка франчайзинга, запланированные на 2026 год Что: Первый международный форум по франчайзингу «Стратегия лидера во франчайзинге» Где: г. Москва, Центр событий РБК Когда: 19–20 апреля 2026 года Организаторы: ООО «РБГ Групп», Росконгресс, холдинг Franch.Global, Российская ассоциация франчайзинга. Мероприятие соберет ведущих игроков рынка франчайзинга, хэдлайнеров сферы бизнеса и финансов, лидеров мнений в России, чтобы обсудить ключевые тренды и перспективы развития отрасли в современных экономических условиях. Гостей форума ждет насыщенная программа, включающая выступления экспертов и интерактивные дискуссии. В первый день мероприятия в рамках формата «деловой разговор» признанные звезды индустрии, медийные персоны, лидеры империй в секторе франчайзинга поделятся своим опытом и стратегиями, которые помогут бизнесу не только выстоять в период нестабильности, но и найти новые точки роста. Во второй день будут проходить разборы практических кейсов и менторские сессии. Форум станет уникальной площадкой для обмена опытом, установления полезных контактов и получения актуальной информации, необходимой для принятия стратегически важных решений в области франчайзинга. Что: Панельная сессия «Стратегия лидера во франчайзинге» Где: г. Санкт-Петербург, Петербургский международный экономический форум-2026 Когда: 3 июня 2026 года Организаторы: ООО «РБГ Групп» Компания ООО «РБГ Групп» более 15 лет продюсирует медиапроекты совместно с ведущими СМИ страны и более пяти лет ведет работу в сфере франчайзинга: за это время удалось реанимировать и взбодрить отрасль, придать ей новый импульс развития, создать крепкое комьюнити ведущих игроков сектора, объединить усилия бизнеса и власти, способствуя эволюции рынка. Стратегическая сессия по франчайзингу уже стала частью медиаэкосистемы ПМЭФ: уже третий год это событие включено в деловую программу форума. Участие в мероприятии позволяет компаниям продемонстрировать свои успехи, привлечь инвестиции и укрепить партнерские связи. Это уникальная возможность для обмена опытом между участниками рынка, экспертами и представителями власти. В ходе дискуссии будут рассмотрены актуальные тренды в сфере франчайзинга, инновационные подходы к развитию бизнеса и стратегии масштабирования в России и за рубежом. В рамках стратсессии на полях ПМЭФ ее участники получат возможность найти инвесторов для своего бизнеса.

Из найма в предприниматели

Весной численность малых и средних предприятий в России превысила 6,7 млн. Сектор продолжает расти. За первый квартал 2025 года прирост составил более 118 тыс. компаний и ИП. Количество занятых в сегменте МСП в 2024 году превысило 29 млн человек. Это почти на 30% больше, чем в 2019 году. Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что к 2030 году необходимо обеспечить реальный рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса в 1,2 раза больше, чем рост ВВП.

На следующий трехлетний период в федеральном бюджете объемы поддержки малого и среднего бизнеса увеличены более чем на 20%. В том числе 39,7 млрд руб. будет направлено на поддержку МСП в регионах. Это вдвое больше ранее предусмотренных объемов.

Средства будут направлены на три ключевых направления: увеличение объемов льготного кредитования, развитие производственной инфраструктуры и оказание комплекса услуг через центры «Мой бизнес». Программу льготного кредитования расширят. В 2026 году на эти цели предусмотрено 200 млрд руб.: 150 млрд руб. в целях поддержки инвестиционной деятельности компаний, 50 млрд руб. на покрытие операционных затрат.

Доля франчайзинга в потребительском сегменте исчисляется единицами процентов, но он достаточно подвижный и разнородный в плане динамики и структуры за счет большого числа участников и их высокой гибкости, считает старший отраслевой аналитик по потребительскому сектору в Альфа-банке Екатерина Тузикова. По ее словам, в 2026 году можно ожидать роста требований к качеству бизнес-моделей для франшизы и к компетенциям франчайзи со стороны владельца франшизы.

2023 и 2024 годы были периодом опережающего роста рынка франшиз на волне повышения доходов населения, особенно в регионах. Для франшиз в ритейле это стимулировало как появление новых бизнесов, так и их востребованность на фоне роста потребления. В 2025 году этот этап стремительного роста завершится и произойдет разворот тренда, который усугубляется комплексными налоговыми изменениями с 2026 года.

Общая ставка НДС увеличивается с 20% до 22% (для социально значимых товаров сохраняется ставка 10%). При этом порог доходов для освобождения от НДС на УСН снижен в три раза. С 2026 года обязанность по уплате НДС возникает при выручке свыше 20 млн руб. В 2027 году произойдет очередное снижение — до 15 млн руб., в 2028-м — до 10 млн руб. При достижении тех же лимитов бизнес утрачивает право на применение патентной системы налогообложения.

Со следующего года также отменяются льготы для большинства субъектов МСП по уплате страховых взносов. Расходы на фонды оплаты труда вырастут значительно, в частности для компаний сферы торговли и строительства. Пониженный тариф сохранится только для МСП, работающих в отрасли общественного питания, обрабатывающего производства, приоритетных отраслей, перечень которых утвердит правительство, и благотворительных организаций. Кроме того, сохранятся льготы для IT-организаций.

«Для мелких франчайзи налоговая нагрузка с учетом снижения порога выручки для применения патента и УСН может повыситься более чем в два раза. На этом фоне повысится эффективная консолидация среди франчайзи и спрос на использование мер государственной поддержки и возможных налоговых оптимизаций. При этом в ряде сегментов рост продолжится»,— считает Екатерина Тузикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Возможности для роста

По оценке “Ъ” на основе опубликованной отчетности российских банков, в августе 2025 года депозитный портфель крупнейших банков сократился на 9 млрд руб. На фоне портфеля 39,5 трлн руб.— снижение несущественное. Однако до этого почти год крупнейшие банки демонстрировали рост портфеля из-за высокой ключевой ставки. Со снижением этого показателя часть вкладчиков начала переводить депозиты в бизнес.

Структура вложений в проекты, реализуемые по франшизе, меняется, говорят исследователи Franshiza.ru. Доля тех, кто ищет франшизы с инвестициями до 1 млн руб., сокращается и сейчас составляет немногим более 50%. Увеличилась доля тех, кто ищет франшизу в инвестиционном диапазоне 1–3 млн руб.— это почти четверть всех запросов. Доля тех, кто готов вкладывать в покупку франшизы свыше 10 млн руб., увеличилась незначительно. Как и в сегменте от 3 млн до 10 млн руб.

Рынок франшиз растет из года в год и становится одним из главных драйверов роста рынка, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Наиболее активно проекты по франшизе открываются в сфере услуг. «Это и медицина, и общественное питание — очень много ресторанов открывают франшизные проекты. Ритейл вообще себя не мыслит без этой модели, причем преимущественно в сегменте FMCG (Fast-Moving Consumer Goods — товары повседневного спроса.— “Ъ”). Это обеспечивает очень быстрое наращивание доли рынка, потому что сами сети не в состоянии обеспечить подобный рост. Модель обеспечивает представленность в регионах и увеличивает доход»,— отмечает Ольга Сумишевская.

Большая часть российских франшиз создается в регионах. Доля франчайзинговых проектов со штаб-квартирой в Москве составляет менее 20%. В Санкт-Петербурге — только 7%. В лидерах — Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Пермь.

Российский рынок франчайзинга можно считать сложившимся. Изменения структуры за год не являются существенными. В прошлом году франшизы услуг населению заняли 29% рынка, а доля общественного питания увеличилась до 54%. При этом в 2024 году усилился тренд на инвестиционные франшизы, когда управление точками франчайзи происходит силами франчайзера. Таким образом инвестор лишь получает процент от прибыли. Однако количество таких моделей будет снижаться из-за усиленного внимания налоговых органов к подобной схеме. Правительство приняло ряд мер, направленных против дробления бизнеса.

Win-win партнерство

Среди наиболее перспективных сегментов на 2026 год аналитики выделяют франшизы, связанные с маркетплейсами, которые сейчас находятся в топе востребованности. Количество пунктов выдачи Ozon превысило 75 тыс. точек по стране. Онлайн-платформа связывает более 600 тыс. предпринимателей с 60,5 млн активных покупателей. При этом компания не предъявляет особых требований к пункту, заявляя, что для открытия точки подходят не только жилые дома и магазины, но даже гараж. «Яндекс Маркет» говорит о втрое более низком потоке пользователей, однако обещает срок окупаемости вложений всего в один месяц. У Wildberries самые строгие правила к партнерам, но уже более 90 тыс. пунктов выдачи по стране. Это объясняется тем, что на платформе ежедневно проходит 19,5 млн покупок.

Замедление динамики в этом сегменте возможно на фоне эффекта выросшей базы, как и в целом в ecom-сегменте, считает старший отраслевой аналитик по потребительскому сектору в Альфа-банке Екатерина Тузикова.

Эксперт отмечает, что сохранится привлекательность франшиз в сегментах услуг, особенно связанных с велнес-направлением, а также с образованием и Ed-Tech. Здесь большую роль играют наработанные практики и положительные отзывы от потребителей. В этих сегментах возможна миграция независимых предпринимателей во франчайзинговый контур для оптимизации издержек и бизнес-модели с учетом налоговой реформы.

Самые заметные изменения могут произойти в бьюти-индустрии. В России насчитывается более 76 тыс. салонов красоты. Самостоятельно вести бухгалтерию с учетом дополнительных продаж косметических средств в следующем году станет сложнее. Поэтому часть рынка может перейти к модели франшизы. То же может произойти и со сферой сервисного обслуживания автомобилей. Количество автосервисов по стране превысило отметку в 20 тыс. Все больше становится брендированных точек, где услуги стандартизированы. Это не только техцентры с несколькими подъемниками, как FitService (франшиза работает уже и в Казахстане), но и автомойки или небольшие сервисы по замене масла вроде «Маслофф», рассчитанные на одного клиента.

Быстрыми темпами растут также франшизы в ресторанном бизнесе и доставке продуктов, в сегменте ремонта гаджетов и магазинов табака.

Еще один понятный для начинающих инвесторов инструмент — работа с франшизами крупных федеральных продуктовых ритейлеров, которые обеспечивают доступ для своих партнеров к инфраструктурным решениям, ассортиментным матрицам и лучшим условиям при закупках от поставщиков. Последнее становится особенно критичным в условиях давления на маржинальность бизнеса, достаточно узкую в этом сегменте.

Магазины у дома

Продуктовый франчайзинг сейчас один из самых быстрорастущих сегментов розницы. По данным Franshiza.ru, за девять месяцев 2025 года спрос на франшизы продуктовых магазинов вырос на 21% год к году. «Фактически речь идет о тысячах новых торговых объектов в год, которые открываются по франчайзинговым моделям и создают рабочие места для предпринимателей и их команд»,— констатирует председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Сети рассматривают франшизу как один из важных инструментов развития. Общая выручка десяти крупнейших продуктовых франчайзеров в первом полугодии 2025 года выросла год к году на 23,7%, до 131,5 млрд руб., подсчитали в исследовательской компании INFOLine. Самая динамично развивающаяся сеть — «Около» от X5 Group. Ее выручка за этот период увеличилась в 17,6 раза — с 1,25 млрд до 22 млрд руб., подсчитали в INFOLine. Такие магазины занимают до 150 кв. м. К концу октября 2025 года насчитывается около 3,5 тыс. объектов в 47 регионах. «Магнит» запустил франчайзинговые форматы киосков «Магнит GO» и ультрамалых магазинов «Магнит Рядом» площадью менее 100 кв. м. Metro масштабирует франшизу «Фасоль» с форматами от компактных точек 25–30 кв. м до полноценных магазинов у дома. «Дикси» развивает франчайзинговый проект магазинов у дома «Первым делом» площадью от 30 кв. м, который уже насчитывает около 500 торговых точек.

«Такая модель позволяет сетям быстрее выходить в новые локации, в том числе в спальные районы и малые города, а предпринимателям — заходить в розницу с вложениями от порядка 2 млн руб. и работать под узнаваемым брендом с выстроенной логистикой, маркетингом и технологической платформой»,— говорит Станислав Богданов. Франшизы продуктовой розницы — перспективный формат, который опирается сразу на несколько устойчивых факторов, продолжает эксперт. Магазины у дома востребованы у населения: по данным отраслевых исследований, до 34% потребителей совершают покупки в таких магазинах несколько раз в неделю. Такой формат магазинов удобнее открывать и масштабировать на фоне ограничений доступности крупных площадей в жилых кварталах. Франчайзинговые проекты крупных сетей одновременно поддерживают развитие малого и среднего бизнеса и помогают ритейлерам расширять присутствие в регионах, обеспечивая качество сервиса и стандарты федерального уровня во всех населенных пунктах.

При этом аналитики рынка отмечают, что франчайзинговая модель в российском продуктовом ритейле развивается существенно медленнее, чем за рубежом.

Международное сотрудничество

Рынок франчайзинга в России почти на 90% состоит из российских брендов. И эта цифра растет из-за санкционного давления. В сегменте образования, медицины, логистики и продуктовой розницы практически полностью отсутствуют иностранные бренды. Незначительное их количество можно встретить в сегменте общественного питания и фешен-ритейла.

При этом российские франчайзеры открыты к работе на международных рынках. Востребованы проекты в сфере детского образования, развлечений и трендового фаст-фуда. Брендами-лидерами по экспорту франшиз в прошлом году стали «Инвитро», «Гемотест», «Хеликс», «Аскона», KARI, Respect, «Твое», Zarina, «Додо Пицца», «ЧебурекМи», BrandIC и «Шатура».

Большинство зарубежных точек по-прежнему находятся в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. Кроме того, российские сети работают в ОАЭ, Киргизии, Монголии, Армении и Азербайджане. По данным “Ъ”, некоторые франчайзеры, в том числе из бьюти-сферы и общепита, рассматривают возможности выхода на крупнейший мировой рынок — в Индию. Деловой саммит в начале декабря на уровне глав государств показал, что российскому бизнесу в стране будет оказана поддержка.

При этом 57% франшиз не планируют международную экспансию. Каждый десятый франчайзер рассматривает для развития только «дружественные страны», среди которых ОАЭ, Турция и Китай.

Среди стоп-факторов для работы в других юрисдикциях — сложности с законодательством и риски потери контроля франчайзи за рубежом. Кроме того, для каждого нового рынка требуются адаптация бизнес-модели, значительные вложения и местный операционный партнер или открытие глобального офиса. Также среди ограничений — сложная и подорожавшая логистика.

По данным Российской ассоциации франчайзинга, Россия занимает третье место среди стран БРИКС по объему рынка франчайзинга. На первом — Китай с оборотом этого сегмента в $6–7 млрд, далее следует Индия — $4,23 млрд. По прогнозу национальной отраслевой ассоциации, в 2027 году доля России на мировом рынке франшиз, несмотря на трудности ведения бизнеса в условиях санкционного давления, вырастет и превысит 2%.

Ожидания франчайзи

Маржа бизнеса по франшизе зависит от сферы и экономической ситуации. В сфере услуг нормой может считаться 30–40%, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. В ритейле в зависимости от региона она может составлять от 16% до 21%. Но главное здесь — это условия франчайзера или жесткость франшизы. «Важно смотреть, насколько гибкие те или иные условия, что в чек-листе, которые франчайзи должен очень строго соблюдать. Но это двусторонняя история. Если ты инвестируешь в проект миллионы, ты должен понимать, что эти системы не рухнут, товар вовремя приедет и операционное управление будет на высоком уровне. Это предоставляет франчайзер. Франшиза — игра вдолгую»,— говорит Ольга Сумишевская.

При этом франчайзеры также вынуждены оптимизировать свои издержки и менять условия. В прошлом году 44% франчайзеров повысили паушальный взнос, обосновав решение возросшими издержками на поиск партнеров, обучение франчайзи и удорожание услуг, входящих в стартовый пакет поддержки, в том числе маркетинг и рекламу.

По данным аналитиков Franshiza.ru, в прошлом году лишь 2% франчайзеров отмечали, что не испытывают никаких сложностей в развитии сети. В 2023-м таких было четверть от всех опрошенных. Дорогое финансирование проектов стало главным препятствием в развитии. Однако постепенное снижение ключевой ставки выравнивает ситуацию, говорят эксперты.

И еще одной проблемой называют дефицит персонала — его заметила треть участников рынка.

Несмотря на то что рынок франчайзинга в этом году замедлился, за первые пять месяцев 2025-го, по данным Роспатента, в стране было заключено на 2,4% больше сделок по продаже франшизы, чем за тот же период прошлого года. На конец мая ведомство зарегистрировало 3571 договор коммерческой концессии в отношении товарных знаков, по которым оформляются сделки франчайзинга. Количество товарных знаков, передаваемых в договорах, выросло на 13% и превысило 5 тыс. В 2024 году российские предприниматели заключили более 8 тыс. сделок франчайзинга.

В Российской ассоциации франчайзинга прогнозируют рост по итогам года, несмотря на вызовы рынка.

От первого лица Рынок франшизы будет развиваться и через привлечение в бизнес ветеранов СВО. Минэкономразвития России развернуло разностороннюю поддержку для желающих запустить и развивать свое дело. Максим Решетников, министр экономического развития РФ: — Поддержка ветеранов спецоперации через развитие предпринимательских навыков — это важная инициатива, которая объединила ресурсы федеральных и региональных властей, общественных организаций, Корпорации МСП и бизнес-сообщества. Система поддержки участников СВО выстроена в формате 360° — от бизнес-идеи до ее реализации и дальнейшего сопровождения, выхода на рынки. Важно, что в программе участвуют и те ветераны СВО, кто пробует открыть свое дело впервые, и те, у кого был предпринимательский опыт, который они хотели бы продолжить. Примечательно, что больше половины участников выбирают реальный сектор экономики — значит, чувствуют в нем потенциал.

Юлия Савина