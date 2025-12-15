После взрыва в саратовской многоэтажке возбуждено уголовное дело

После взрыва бытового газа в квартире многоэтажного дома в Саратове региональное управление СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

В сообщении СКР указано, что взрыв произошел 14 декабря на Ладожской улице Заводского района Саратова. Пострадал 27-летний мужчина. С ожогами его доставили в больницу.

Как писало «РИА Новости», взрыв произошел на девятом этаже 10-этажного дома. В нескольких квартирах выбиты стекла.