Лукашенко подарил Дональду и Мелании Трамп икону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал подарки для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его супруги Мелании. Как передает телеканал «Беларусь 1», первая пара США получила икону святителя Николая Чудотворца и ювелирное украшение.

Господин Лукашенко передал подарки через спецпосланника президента США Джона Коула, с которым он 13 декабря провел переговоры. «Беларусь 1» уточняет, что украшение для Мелании Трамп сделано в форме васильков — неофициального символа Белоруссии, который олицетворяет мирное небо, чистоту и скромность.

Икона Николая Чудотворца предназначена для Дональда Трампа. По словам Александра Лукашенко, в США это очень ценная икона, и господин Трамп очень уважает этого святого.