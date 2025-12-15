Умерла бывший замдиректора Русского музея Евгения Петрова

В возрасте 79 лет умерла искусствовед и бывший замдиректора Русского музея Евгения Петрова. Она была куратором выставки «Марк Шагал. Радость земного притяжения», которая несколько дней назад открылась в Пушкинском музее.

«После тяжелой болезни на 80-м году жизни скончалась Евгения Николаевна Петрова — выдающийся российский искусствовед, заслуженный деятель искусств Российской Федерации»,— написала пресс-служба Русского музея.

С 1966 года госпожа Петрова работала в Русском музее, где 37 лет занимала должность заместителя гендиректора по научной работе. С 2023-го она работала главным экспертом Русского музея по научно-издательской деятельности.

За свою карьеру Евгения Петрова стала автором более 700 научных работ. Среди ее последних кураторских проектов — первая выставка русского авангарда из собрания Русского музея в Китае, а также выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения», которая открылась 11 декабря в ГМИИ им. Пушкина в Москве.