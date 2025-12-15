Силы ПВО за три часа сбили 71 БПЛА

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск 14 декабря силы ПВО сбили 71 беспилотник над территорией России.

Как уточнило ведомство, 52 БПЛА уничтожено над Ростовской областью, 10 — над Брянской, три — над Белгородской. Кроме того, по два БПЛА сбито над Тульской и Рязанской областями, по одному — над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря.

Губернаторы Брянской, Рязанской и Тульской областей сообщали, что пострадавших и разрушений в результате налета беспилотников нет. Власти других регионов последствия налета не комментировали.