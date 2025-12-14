В Оренбуржье сняты ограничения на движение транспорта по федеральной трассе

В Оренбургской области снято ограничение в движении транспортных средств, сообщила вечером в воскресенье Госавтоинспекция региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство отметило, что в связи с улучшением погодных условий с 23 час. 00 мин. 14 декабря сняты ранее введенные ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке с 1194 км по 1251 км автодороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», ограничение было введено с 14 часов 14 декабря в связи с сильным ветром, низовой метелью, обильным снегопадом и ограниченной видимостью. Предварительно предполагалось, что неблагоприятные условия с усилением ветра сохранятся до утра понедельника.

Андрей Васильев