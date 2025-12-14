Глава СКР затребовал доклад по делу о домогательстве самарского таксиста к девочке
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Самарской области Павла Олейника доклад об установленных обстоятельствах по уголовному делу о совершении противоправных действий таксиста в отношении несовершеннолетней, сообщил в воскресенье Информационный центр СКР.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ведомство отмечает, что житель Самары обратился к главе СКР, выразив несогласие с ходом установления обстоятельств совершения противоправных действий в отношении его 15-летней дочери. В мае этого года водитель службы такси настойчиво пытался познакомиться с девочкой, после чего совершил в отношении нее развратные действия. Обратившийся родитель отмечает затяжной характер расследования уголовного дела.
В СУ СК России по Самарской области по данному факту с июня 2025 года расследуется уголовное дело.
В СКР подчеркивают, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.