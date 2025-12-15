Гурманские будни

Приключения тюрков в Америке

Тренд уходящего года — рестораны в жилых комплексах. Предприниматели расширяют географию, открывая стильные и качественные заведения не только в историческом центре, но и в спальных районах. Молодой ресторатор Дмитрий Романов из Folk Team запустил несколько успешных проектов: ресторан новой кавказской кухни Folk, японский Amber, рыбный Anchovy’s Club, а также управляет двухэтажным Eno Bistro в Сколково. Его очередной проект расположен в районе Покровское-Стрешнево неподалеку от стадиона «ЛУКОЙЛ Арена». «Тюрки Diner» — новаторский дайнер, где традиции Турции, Азербайджана и Узбекистана гармонично сплетаются с американской стилистикой 1960-х. Включает кофейню с восточными десертами, открытую кухню с казаном, мангалом и тандыром, столики в формате классического дайнера и бар. В духе всей сети Folk Team «Тюрки» — семейный проект: с детской зоной, адаптированным меню и интерактивными мастер-классами по выходным.

Выходные стартуют с завтраков: пряная шакшука в глиняной посуде с лепешкой из тандыра, обильный турецкий завтрак с глазуньей, фавой (закуской вроде хумуса из желтого лущеного гороха), сыром, оливками и симитом (турецким рогаликом). Визитная карточка — пряности: ими насыщено почти каждое блюдо. В основном меню — тартар из говядины с магрибским соусом харисса, зеленью и чипсами из лаваша (напоминающими итальянские гриссини); зеленый салат со свекольными листьями, бобами и мятой под оливковым маслом с финиковым сиропом; мезе вроде печеного перца с вялеными оливками и грецким орехом; хумуса с жареной бастурмой — плюс лепешка из тандыра. Шашлыки с мангала — классика: ягненок с прослойками курдючного жира для идеальной сочности, курица, лосось и выбор люля.

Мусс из халвы и кизила Печеная свекла с козьим сыром и заправкой из фиников и мяты Салат мангал Бозбаш с бараниной, черносливом и яблоком Лопатка ягненка с шафрановым рисом и перцами Люля-кебаб из курицы Манты с тыквой Тартар из говядины с хариссой и чипсами из лаваша Дорадо с фисташковым песто Печеный перец с вялеными оливками и козьим сыром Сарма с булгуром и соленой сметаной Ташкент с говядиной, перепелиным яйцом и дзадзики Чобан с выдержанным овечьим сыром и зеленью Тартар из лосося с баклажаном и ореховым соусом Шашлык из ягненка Стейк из брокколи с заправкой из кориандра Ореховый торт со сливой Теплое яблочное печенье с ванильным кремом Десерт «кролик» Пахлава традиционная с грецким орехом в форме ромба

Американский акцент находим в разделе diner: бургер «Искандер» с дымной говяжьей котлетой, картофель фри с шафрановой айоли, салат коул-слоу и пр.Горячие блюда адаптированы с фирменными специями: лосось на пару с толченым баклажаном, дорадо с фисташковым песто, сочная азербайджанская долма с бараниной. На компанию — лопатка ягненка с шафрановым рисом и маринованными перцами.Финальный современный штрих — барная карта с коктейлями-твистами на классику в тюркском стиле: сауэр из розы, шафрана и лаванды; гимлет с узбекскими лимонами и тимьяном; эспрессо-мартини на крепком турецком чае с пряным гранатовым сиропом.

Небесный бульвар, дом 1, корпус 1 вс-чт, с 10:00 до 23:00 пт-сб, с 10:00 до 0:00

Предрождественский ужин в La Bottega Siciliana

16 декабря ресторан La Bottega Siciliana приглашает на авторский предрождественский ужин. Сицилиец Нино Грациано (Semifreddo, La Bottega) с учениками Клаудио Пировано и Лукой Вердолини примет в гостях Мирко Дзаго (Onest), Никанора Вейру (Olluco) и Тони Ло Коко из сицилийского Pupi di Bagheria (прилетит специально ради этого ужина). Вместе они создадут семь авторских блюд в духе новой итальянской кухни.

Вечер стартует легкими морскими акцентами: севиче из дорадо с кориандром, авокадо и лаймом от Вейры, майонез из морского ежа с песочным тестом на чернилах каракатицы и картофельной эспумой от Ло Коко, осьминог с болгарским перцем, анчоусами и луковым кремом от Дзаго. Далее гостей ждет паста: качо-э-пепе с хрустящими артишоками от маэстро Грациано, котекино из белой рыбы с чечевицей и томатно-апельсиновым вареньем от Вердолини и ягненок агграссато с сезонными овощами от Пировано. В финале десерт — миндальная чупа-чупа с шоколадом юдзу от итальянского гостя Тони Ло Коко и домашний панеттоне с кремом сабайон от La Bottega Siciliana.

Стоимость участия с винным пейрингом — 25 тыс. руб. Начало ужина в 19:00 Улица Охотный Ряд, дом 2

Ольга Карпова