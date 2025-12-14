Глава СКР проконтролирует дело о нападении собаки на ребенка в Аргаяше

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о нападении бездомной собаки на девятилетнего мальчика в Аргаяше Челябинской области. Он потребовал доклад о результатах расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело было возбуждено после появления информации о нападении в социальных сетях. По данным СК, 11 декабря безнадзорная собака укусила ребенка за ногу, из-за чего ему понадобилась медицинская помощь. Подчеркивается, что в Аргаяше уже давно существует проблема с большим количеством агрессивных бродячих собак. Однако их не отлавливают, и местные жители переживают за безопасность своих детей.

Доклад о результатах расследования представит исполняющий обязанности руководителя регионального управления СК РФ Константин Правосудов.