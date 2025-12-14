Волейболисты «Новы» на выезде победили «Газпром-Югру» в матче Суперлиги

В воскресенье, 14 декабря, в матче чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги сургутский коллектив «Газпром-Югра» принимал «Нову» из Новокуйбышевска. Команда из Самарской области выиграла со счетом 0:3 (18:25, 23:25, 20:25).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Победа стала седьмой для «Новы» в текущем сезоне. Коллектив из Новокуйбышевска занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Кузбасс» с двумя победами располагается на 15-й позиции.

Андрей Сазонов