Челябинск получил звание «Культурная столица 2027»

Экспертное жюри общенационального конкурса городов России присвоило Челябинску звание «Культурная столица 2027 года». Торжественная церемония подведения итогов прошла 14 декабря в Москве, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В финал также вышли Вологда, Калуга, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Новосибирск. Последний город занял первое место в народном голосовании, получив 412 тыс. голосов и обогнав Челябинск (237 тыс. голосов).

По данным правительства, статус «Культурной столицы» позволит Челябинску реализовать крупную программу мероприятий. В 2025 году это звание было у города Грозный, а в 2026-м его получит Омск.

