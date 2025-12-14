Губернаторам добавят штабной работы

Министерство обороны РФ предложило закрепить на федеральном уровне норму о создании единых штабов обороны в регионах и муниципальных образованиях, где введено военное положение. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки, разработанные с учетом опыта новых регионов, выводят из закона институт штабов территориальной обороны и возлагают руководство едиными штабами на глав соответствующих территорий — губернаторов или мэров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Поправки к федеральному закону «Об обороне», как указано в пояснительной записке к законопроекту, разработаны «в целях создания единых межведомственных координирующих органов в субъектах РФ и муниципальных образованиях, на территориях которых введено военное положение». Документ определяет порядок создания штабов, их задачи и полномочия, а также закрепляет персональную ответственность их руководителей — глав регионов и местных администраций — за исполнение обязанностей в области обороны.

Проект подготовлен с учетом опыта Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, где военное положение было введено в 2022 году сразу после их принятия в состав РФ. На этих территориях с осени 2022-го параллельно действовали оперативные штабы и штабы территориальной обороны.

По мнению авторов новой инициативы, эти структуры частично «дублировали функции друг друга, что замедляло принятие управленческих решений и снижало эффективность взаимодействия органов власти и силовых структур».

В частности, эти недостатки проявлялись в сфере координации мобилизационных мероприятий, распределения ресурсов и гражданской обороны.

В итоге в августе 2023 года указом президента России эти органы в новых регионах были объединены в единые штабы обороны. В их состав входят представители федеральной власти, региональных исполнительных органов, силовых структур и муниципальных администраций, что обеспечивает централизованное управление на всех уровнях.

В связи с этим Минобороны предлагает дополнить закон «Об обороне» новой статьей 19.1 «Межведомственные координирующие органы», которая закрепляет порядок создания штабов обороны в субъектах РФ и муниципальных образованиях, кроме внутригородских территорий городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Штабы формируются с момента введения военного положения, но планирование их работы осуществляется «заблаговременно в мирное время».

Их основные полномочия включают в себя согласование мер военного положения, координацию действий всех органов и формирований, сбор и анализ данных об оперативной обстановке, а также контроль выполнения мобилизационных и гражданско-оборонных мероприятий.

Кроме того, из статьи 22 действующего закона предложено исключить положения о штабах территориальной обороны субъектов и муниципальных образований.

То есть в случае принятия поправок координация мероприятий по территориальной обороне будет осуществляться через заседания штабов обороны.

В целом же законопроект закрепляет централизованную модель управления, устраняет дублирование функций и ускоряет принятие решений, а также повышает эффективность распределения ресурсов в условиях кризиса. После принятия поправок соответствующие изменения должны также быть внесены в утвержденное президентом Положение о территориальной обороне.

Дмитрий Сотак