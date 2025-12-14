«Гудтаймс», «Нэнси» и «Горшенев»

В Ярославле на неделе с 15 по 21 декабря пройдут концерты групп «Нэнси», «Гудтаймс», «Горшенев», шоу «Уральских пельменей», спектакль с участием Павла Деревянко, презентация книги про 90-е, а также матчи ХК «Локомотив». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Алексей Горшенев

Концерты

15 декабря во Дворце молодежи выступит группа «Нэнси» с праздничным концертом «Ментоловое настроение». Прозвучат хиты, известные тем, чья молодость пришлась на 90-е годы. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб., начало в 19:00.

18 декабря на сцене Ярославской филармонии Ансамбль старинной музыки «Hortus Harmonia» (Москва) выступит с программой «Испания? Испания!». Зрителей ждет погружение в мир звучания XVII века с необычными произведениями. В программе несколько уникальных номеров для органа, гобоя и других инструментов. Начало в 18 часов, стоимость билетов — от 300 руб.

20 и 21 декабря в «Китайском летчике Джао Да» выступит коллектив «Гудтаймс». Музыканты представят большую сольную программу, в рамках которой зрителей ждет яркое шоу с зажигательными танцами и исполнением главных хитов, проверенных многими годами выступлений. Начало в 19 часов, стоимость билетов — от 2,1 тыс. руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Участники группы "Гудтаймс"

21 декабря в КЗЦ «Миллениум» выступит группа «Горшенев» в рамках юбилейного тура, посвященного 50-летию Алексея Горшенева. Программу концертов составит выборочная антология из всего творчества артиста, в которую войдут хиты группы «Кукрыниксы» и «Проекта Горшенев», а также отдельные композиции из сольных работ — «Горшенев — Есенин» и «Фауст». Начало в 19 часов, стоимость билетов — от 2 тыс. руб.

Шоу

16 декабря в КЗЦ «Миллениум» выступит коллектив «Уральские пельмени» с новогодним шоу. В концертах традиционно участвуют Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Начало в 19 часов, стоимость оставшихся билетов — от 6 тыс. руб.

С 20 декабря в Ярославском цирке начнут показывать новогоднее шоу «Цирк на воде. Царство фонтанов». В программе трюки воздушных пантер, прыжки в воду акробатов, водно-воздушные этюды гимнастов на ремнях и полотнах, шоу балет, фигуристы. Цена билетов — от 1 тыс. руб.

Спектакли

17 декабря в КЗЦ «Миллениум» «Московский государственный академический театр танца «Гжель» представит ярославцам музыкально-хореографическую сказку «Щелкунчик». В основе постановки балета «Щелкунчик» лежит знаменитая сказка Гофмана о смелости любви и ее несокрушимой силе. Начало в 19 часов, стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

17 декабря на сцене концертного зала имени Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии состоится вокально-литературный спектакль-концерт по двум операм Петра Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Между знаменитыми оперными ариями, дуэтами и музыкальными фрагментами из опер, будут звучать стихотворные строки в исполнении Любови Казарновской. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 300 руб.

18 декабря в КЗЦ «Миллениум» состоится шоу-спектакль «Хулиган и классик. Идеальная пара» с актером Павлом Деревянко и виолончелистом Борисом Андриановым. Гостей ждут комедийные рассказы Аркадия Аверченко, Надежды Тэффи в исполнении признанных артистов. Начало в 19 часов, стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Актер Павел Деревянко

Выставки и встречи

15 декабря в Некрасовской библиотеке состоится презентация книги Александра Покровского «Азюлянт. Ярославские девяностые». Игры в заброшенной зоне в Брагино, драки район на район, дискотеки в «Авроре», торговля водкой на улице — это автор видел своими глазами и описал в книге. Через несколько поколений эта работа может стать ценнейшим материалом по истории того времени, а также источником для изучения ярославского характера. Начало в 18:30, вход свободный.

20 декабря в Городском выставочном зале им. Николая Нужина состоится предновогодняя музыкальная встреча в пространстве выставки «Арт-сенокос». В окружении сюжетов, связанных с летом, прозвучат мелодии о самом холодном времени года и ожидании новогодних чудес. Гости вспомнят романсы и избранные произведения, созданные И.И. Шварцем и Д.Ф. Тухмановым, а также любимые песни из отечественного кинематографа. Начало в 16 часов, стоимость — 300 руб.

20 декабря в Музее зарубежного искусства состоится творческая встреча с художником Алиной Чистяковой на выставке «Жемчужные реки, льняные берега», на которой представлены шейные украшения и головные уборы. Художница работает в техниках сажения по бели, жемчужной и золотной вышивки. Цена билета на выставку — 100 руб. Встреча начнется в 16 часов.

Спорт

Ярославский ХК «Локомотив» начинает домашнюю серию матчей регулярного чемпионата КХЛ. На «Арене-2000» 16 декабря «железнодорожники» сыграют с минским «Динамо» (19:00), 18 декабря — с ЦСКА (19:00), 20 декабря — с омским «Авангардом» (17:00).

Кино

Кинотеатры приступили к показам комедии «Невероятные приключения Шурика». В центре сюжета — Шурик (Тимур Батрутдинов), он сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых событиях «Операции “Ы”», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы советских фильмов. В экранизации снялись также Марина Кравец, Ляйсан Утяшева и Павел Воля, Филипп Киркоров, Ольга Бузова.

