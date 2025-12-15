Боги моршанских лесов

Чтобы открыть для себя Россию, необязательно лететь на Камчатку, Байкал или в Калининград. Экзотику и уникальный колорит можно найти и в средней полосе — например, в таком своеобразном регионе, как Тамбовщина. О тамбовском волке слышали все, многие пробовали тамбовский окорок, но сегодня все больше россиян отправляются на берега Цны, чтобы своими глазами увидеть места, вдохновлявшие Рахманинова, Чайковского и Баратынского, прикоснуться к культуре таинственного лесного народа — мордвы-мокши, а возможно, и подыскать место для собственной дачи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имя богини — Пич-ава — на русский переводится просто: «сосновая баба»

Тени мокшан

Однажды «офисный пролетарий» из мегаполиса поспорил с коллегой, что закроет глаза, ткнет пальцем в карту России и проведет в этой случайной точке весь двухнедельный отпуск. Перст судьбы указал на север Тамбовской области. Так начинается роман писателя Сергея Доровских «Шиндяй, колдун тамбовских лесов».

Конечно, это художественный вымысел, но он не так уж далек от правды. Статистика говорит, что за первые десять месяцев года регион посетило 1,3 млн туристов, которые израсходовали здесь 7,1 млрд руб. Конечно, это не миллионы отдыхающих в Сочи, но тоже весьма прилично, ведь в самом Тамбове живет меньше 300 тыс.

Зачем же туристы едут в Тамбовскую область? Возможно, чтобы попасть в эталонную русскую глубинку, хотя русскими эти земли по историческим меркам стали не так уж давно.

Еще три с половиной столетия назад здесь проходила граница государства: и сегодня, даже просто проезжая по трассе, можно увидеть вал, оставшийся от укрепленной линии — Белгородской засечной черты. К югу от этой «великой русской стены» простиралось Дикое поле, где хозяйничали татары, а к северу в лесах жила цнинская мокша.

Мокша вместе с другой этнической группой — эрзя — составляет мордву, родственный финнам народ. И хотя сегодня практически никто из жителей области себя мордвой не считает, об их прошлом напоминают фамилии — Шиндин, Кирдяпкин, Вечканов и т.д.— и древние легенды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мокшанские женщины любили украшения и громко звенели, когда шли по улице

По одной из них рядом с селом Пичаево в Моршанском районе жил некогда мордовский князь. Однажды у него тяжело заболела любимая жена, и он принялся молиться сосне, которая, по представлениям мокши, дает здоровье и силу. Но жена умерла, а обезумевший от горя вдовец начал рубить сосну, как вдруг в очертаниях дерева проявился лик любимой. Сосна оказалась богиней леса Пич-авой, или «сосновой бабой».

В 2016 году в центре села жители на собственные средства установили изящный памятник Пич-аве, рядом с которым с тех пор проходят все значимые события. Например, сентябрьский гастрономический фестиваль «Пичаевская тыква» с песнями, плясками, яркими костюмами, множеством пузатых тыкв и, конечно, тыквенной кашей: в этом году было приготовлено больше 500 порций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В усадьбах копились богатства — и прежде всего культурные

Вернадовка в центре Вселенной

А уже в XVIII-XIX веках, в эпоху расцвета русского дворянства, Тамбовщина стала краем усадеб — накануне отмены крепостного права их было 1190. Как правило, они располагались в живописных местах, в них копились богатства — и прежде всего культурные: библиотеки с редчайшими книгами, картины старых мастеров, старинная мебель. А некоторые усадьбы связаны с именами, известными, без преувеличения, во всем мире.

80-летие со дня смерти Владимира Вернадского прошло не слишком заметно. А ведь он вошел в мировую историю не только как ученый и организатор науки, но и как философ, рассуждавший о месте человека в космосе. Вернадский создал учение о биосфере — неразрывном единстве всей живой природы — и ноосфере — высшей стадии эволюции, когда коллективный человеческий разум творчески преобразует Вселенную.

Эти идеи были результатом многолетних размышлений и наблюдений — несомненно, одним из источников вдохновения стали леса вокруг усадьбы в Вернадовке, расположенной неподалеку от Пичаева. Деревянный дом с колоннами, парк с беседками, дубы и ивы над прудами — все это напоминает здешний пейзаж начала XX века и совсем не похоже на то, что было тут еще недавно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтузиасты постарались воссоздать облик и атмосферу имения Вернадских

Все началось в 1850 году, когда отец ученого Иван Васильевич женился на юной Марии Шигаевой и получил в приданное Шигаевский хутор с крестьянами: всем им новый барин дал вольную за пять лет до отмены крепостного права. А заодно — и землю в аренду, чтобы было чем кормить семьи.

Будучи профессором политэкономии, Иван Вернадский видел перспективу и безвозмездно выделил землю под строительство железной дороги, добившись, чтобы новая ветка прошла по границе хутора. Пассажирский поезд Москва — Вернадовка ходил вплоть до 2003 года.

До революции ветка соединяла 20 станций, и только в Вернадовке был медицинский пункт. Благодаря железной дороге местная экономика процветала вплоть до недавнего времени: здесь были нефтяная и торговая базы, хлебоприемное предприятие. К сожалению, 90-е годы они не пережили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здешние места стали одним из источников вдохновения ученого

В 1886 году, после смерти родителя, Владимир Иванович приехал сюда, чтобы вступить в наследство. Ученый хотел было продать отцовское имение и потратить деньги на экспедицию, но, послушав жену, отменил решение и принялся за реформы: посадил 120 видов фруктовых деревьев, построил в ближайшем селе Подъем школу и библиотеку, которые содержал за свои деньги.

А в 1891 году Черноземье охватил страшный голод — у всех приезжих женщины и дети на коленях просили хлеба. Вернадский вместе со своим студенческим братством открыл в нескольких уездах Тамбовской и Пензенской губерний сто столовых, где бесплатно кормили крестьян. От гарантированной голодной смерти были спасены 6 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вернадский создал учение о биосфере — неразрывном единстве всей живой природы — и ноосфере — высшей стадии эволюции, когда коллективный человеческий разум творчески преобразует Вселенную

Но XX век Вернадовку не пощадил — от нее остались только пруды и липовая аллея. В 1994 году на эти места обратил внимание учрежденный «Газпромом» Фонд им. Вернадского.

«Завязалась дружба, подключился Тамбовский технический университет — решили создать на месте имения научно-культурный просветительский ноосферный центр,— рассказывает директор музея Виктор Кулначев.— Очень помог директор Моршанского лесхоза Владимир Лютиков, лауреат экологической премии им. Вернадского. Здесь были дебри — непроходимый кустарник, три года ушло только на расчистку. Но в 2005 году центр был открыт. Сейчас это филиал областного краеведческого музея, а на втором этаже университет проводит научные конференции, в том числе международные».

В музее воссоздана атмосфера, в которой жил и работал ученый, а окружающий пейзаж — прекрасная иллюстрация к рассуждениям о гармонии природы и человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Моршанские купцы построили на родине копию петербургского Спасо-Преображенского собора

Купцы и старообрядцы

Дворянские усадьбы были примером для богатых купцов Моршанска. В городе производили полотно для парусов. Товары из черноземных губерний — зерно, муку, скот, сало, пеньку, махорку — везли баржами по Цне, а дальше по Оке и Волге в Рыбинск, Нижний Новгород, Москву.

И сегодня здесь сохранилось немало купеческих особняков. Местные предприниматели старались не отстать от столичных веяний и в 1857 году построили Троицкий собор — копию Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге. А в здешнем краеведческом музее наряду с богатой коллекцией мордовских древностей можно увидеть мебель, картины и другие предметы дворянского и купеческого быта.

Сюда же, в тамбовские леса, во времена гонений бежали и старообрядцы: Моршанск стал одним из видных центров их общины. Сторонники старой веры были вне закона вплоть до первой русской революции, поэтому свой храм — во имя Успения Пресвятыя Богородицы — они построили здесь только в 1914 году. Но и сегодня во время службы он полон прихожанами, среди которых особенно много детей.

Фото: Юрий Голубь, Коммерсантъ

Теплый курень у Серпа

А чтобы познакомиться с крестьянской жизнью, достаточно поселиться в одной из ближайших деревень. Например, в «Казачьем курене» Валерия Скобы в селе Серповое.

Покормить свиней, подоить корову, прокатиться верхом на лошади, а вечером попариться в баньке и кинуться с головой в холодную речку Серп — для многих сегодня это настоящая экзотика. А Валерию и его жене Наталье уже не верится, что 15 лет назад они были столичными жителями.

«В Москве нет перспектив,— убежден глава семьи.— Там есть только работа, жизни нет совсем. Я в разных сферах трудился, был и свой бизнес. Вроде бы сам себе хозяин, и все равно: уехал с утра, приехал поздно ночью. Семью не видишь, дети брошены».

Мечтая о сельской жизни, Валерий и Наталья поначалу искали подходящее место к северу от столицы, но встречали лишь опустевшие деревеньки со спившимися жителями. Так продолжалось, пока одна из сотрудниц Валерия не пригласила их погостить на родную Тамбовщину. Возвращаться они не стали.

Сегодня в семье четверо сыновей, старшие уже выросли, а младшие и не знают городской жизни. А «Теплый курень» стал центром культурных событий: за год здесь проходят несколько фестивалей, самый известный из которых — «Песни над Серпом».

Сюда же приезжают не только музыканты, но и реконструкторы, ведь сам Валерий гордится своими казачьими корнями, любит надеть кольчугу и умело обращается с мечом и шашкой. На фоне здешней природы и истории это выглядит вполне органично.

Юрий Голубь