Акционерные общества оцифруют

Один из крупнейших российских регистраторов «Статус» планирует создавать цифровые непубличные АО, чьи акции впервые в истории российского рынка будут выпущены полностью в форме цифровых финансовых активов (ЦФА). Эксперты видят преимущества такого формата в скорости операций и автоматизации корпоративных процессов, что существенно упростит работу эмитенту. Для инвесторов польза менее очевидна, да и контроль над всеми активами полностью останется у оператора. Еще одной сложностью может стать несовершенство регулирования ЦФА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, «Статус» намерен создавать цифровые непубличные акционерные общества, в которых акции будут выпущены в виде цифровых финансовых активов. 11 декабря Банк России принял решение о согласовании правил информационной системы «Статус — Территория токенов» и включении ее в реестр операторов информационных систем (ОИС), в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Ведение реестра владельцев акций, выпущенных в форме ЦФА, регистратор будет осуществлять в блокчейне на основании лицензии регистратора, при этом «блокчейн будет являться частью информационной системы». Это может стать первым случаем в практике российского фондового рынка, когда акционерный капитал общества будет выпущен полностью в цифровой форме. При этом «госрегистрация таких выпусков не требуется», пояснила гендиректор «Статуса» Людмила Миронова.

По ее словам, преимущество использования ЦФА для АО будет заключаться в высокой скорости трансакций. «Использование блокчейна позволяет автоматизировать многие процессы, связанные с учетом прав собственности, проведением корпоративных процедур, при этом передача цифровых акций происходит практически мгновенно в онлайн-формате»,— рассказала госпожа Миронова.

ЦФА представляют собой электронные права на имущество, в том числе ценные бумаги, выпускаемые в виде записей в блокчейне. ЦФА являются одними из самых быстрорастущих активов в России. Согласно прогнозу экспертов SberCIB Investment Research, к концу 2025 года совокупный объем всех выпусков цифровых финансовых активов достигнет 1,1 трлн руб., за девять месяцев текущего года он составил уже 720 млрд руб.— больше, чем за весь 2024 год. При этом 96% рынка занимают не долевые, а долговые ЦФА.

По мнению экспертов, технологии блокчейна позволят эмитенту более гибко настраивать права по акциям, а также более организованно проводить безопасные онлайн-голосования. При этом «конкретный функционал отдельных обществ будет зависеть непосредственно от работы ОИС», подчеркивает управляющий Parallax Михаил Успенский. Однако все преимущества для эмитента в виде скорости, низких затрат, автоматизации проведения собраний и ведения реестров не принесут видимой пользы для самих инвесторов, считает эксперт ассоциации инвесторов АВО Михаил Локшин. «Да и сама эта экономия на технической части организации размещения несопоставима с затратами на маркетинг, необходимыми для того, чтобы эмитент собрал спрос на свои акции»,— отмечает он. При этом инвестору «придется осознавать полный контроль ОИС над всеми его активами», отмечает господин Успенский.

Учитывая, что на российском рынке практики работы подобных обществ пока не было, отрасль неминуемо столкнется с противоречиями между классическими корпоративными процедурами и облегченным оборотом ЦФА, считают эксперты. В комитете Госдумы по финрынку заявили “Ъ”, что «поправки к регулированию долевых ЦФА сейчас не рассматриваются». В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

По оценке экспертов, на данном этапе цифровые акционерные общества, скорее всего, станут декларативным инструментом, демонстрирующим возможности российского фондового рынка, нежели реально интересным инструментом для инвесторов. Но такой механизм мог бы подойти определенным эмитентам для решения конкретных задач АО. В то же время развитие этого сегмента могло бы существенно подтолкнуть развитие долевых цифровых активов. По оценке Михаила Успенского, особенно востребованной для массового рынка могла бы стать «токенизация долей ООО».

Андрей Ковалев