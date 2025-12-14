ХК «Ростов» проиграл ЦСК ВКС со счетом 0:3

Хоккейный клуб «Ростов» проиграл самарскому ЦСК ВВС в третьем матче домашней серии. Игра закончилась со счетом 0:3, сообщается на сайте ростовской команды.

Фото: пресс-служба ХК «Ростов»

Матч прошел в Ростове-на-Дону во «Дворце спорта». Счет открыл на 12-й минуте игрок ЦСК ВВС Валентин Демченко. Во втором периоде он оформил дубль — 0:2. Ростовчане имели две минуты большинства, но не воспользовались им, в результате чего и получили гол. Третий период прошел в попытках отыграться. На 57-й минуте матча самарец Данила Дяденькин поразил пустые ворота — 0:3.

Мария Иванова