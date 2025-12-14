ИД «Коммерсантъ» получил «Премию Рунета-2025» в номинации «Журналистский проект в ИТ». Церемония награждения проходит в Доме Пашкова в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель группы социальных медиа «Коммерсанта» Олеся Романова

В шорт-лист премии в этой номинации, помимо «Коммерсанта», входили VK, «Российская газета», «Ведомости» и N + Production. Заявки на участие в премии подали 900 участников в 22 номинациях.

«Премия Рунета» проводится с 2004 года. Номинантами становятся организации, которые «способствовали созданию доверенной цифровой среды и комфортных условий для жизни граждан страны». Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций.