Татарстан вошел в топ регионов по наибольшему росту зарплаты в 2025 году

Татарстан вошел в число регионов с наиболее высокими показателями роста заработной платы в 2025 году. Об этом сообщают «Известия» .

По итогам третьего квартала текущего года в России зафиксирован рост зарплат на 14,3%. Несмотря на это, темпы роста оказались ниже, чем во втором квартале (18,5%). В реальном выражении заработная плата увеличилась на 4,5% за девять месяцев.

В целом по стране наблюдается увеличение доходов населения как в номинальном, так и в реальном выражении. Однако по сравнению с 2024 годом темпы роста стали более сдержанными. В структуре доходов россиян изменилась доля социальных выплат, которая выросла на 21,9%, и доходов от предпринимательской деятельности (+27,8%). Доля доходов от собственности осталась без изменений, а доля прочих доходов сократилась.

