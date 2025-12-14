Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Йошкар-Оле. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о ходе дела по расселению аварийного дома в Йошкар-Оле

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о ходе дела по расселению аварийного дома в Йошкар-Оле

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В комментариях приемной председателя СКР в соцсетях уточняется, что жильцы дома 1953 года постройки, признанного аварийным еще в 2017 году, до сих пор не расселены. Несмотря на истекший в конце прошлого года срок расселения и физический износ здания более 70%, люди продолжают жить в опасных условиях, а их обращения остаются безрезультатными.

Ранее возбужденное уголовное дело было отменено заместителем прокурора Йошкар-Олы, однако для защиты прав граждан СК России возбудил его вновь. Руководителю следственного управления СК по Республике Марий Эл Александру Рычкову поручено доложить главе ведомства о результатах расследования.

Влас Северин