Глава СКР поручил доложить о нарушении жилищных прав детей-сирот в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману представить доклад о ходе расследования уголовного дела и процессуальных проверках по факту халатности чиновников при предоставлении жилья детям-сиротам. Об этом в воскресенье сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в эфире общественно-правовой программы на одном из федеральных телеканалов сообщалось о том, что в Оренбурге спортсмен-инвалид, являющийся ребенком-сиротой, не получил положенное по закону жилье, несмотря на судебное решение. Кроме этого, в городе Кувандыке сироте предоставили жилье с коммунальными проблемами, которое непригодно для проживания. Также в поселке Адамовка в новостройке, предназначенной для детей-сирот, стены обрушились еще до заселения.

По данным фактам следственными органами СК России по Оренбургской области уже расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц (ст. 293 УК РФ), организованы процессуальные проверки, добавляет ИЦ СКР, подчеркивая, что Александр Бастрыкин также поручил руководству регионального СУ СКР доложить по доводам сюжета и мерам, принимаемым к восстановлению нарушенных прав детей-сирот.

Андрей Васильев