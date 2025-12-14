Жительница Ломоносова погибла в результате квартирного пожара на улице Скуридина

Квартирный пожар со смертельным исходом произошел вечером 14 декабря в Петродворцовом районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: город Ломоносов, улица Скуридина, д. 9, поступила на пульт дежурного в 18:01, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в однокомнатной квартире, в комнате площадью 6 кв. м происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра.

С огнем удалось справиться спустя полчаса силами 15 спасателей и трех единиц техники.

В результате пожара погибла женщина. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Андрей Цедрик