На техподдержку «Электронного здравоохранения Татарстана» выделили 67,3 млн рублей

На техническую поддержку государственной системы «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» до конца 2026 года выделили 67,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Исполнителю предстоит обеспечивать работоспособность и развитие системы.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета республики.

Влас Северин