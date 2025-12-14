15 декабря в Татарстане ожидаются снег, метель и -18 градусов

В понедельник, 15 декабря, на территории Татарстана пройдет небольшой и умеренный снег, ночью в отдельных районах — сильный. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -18 до -13 градусов, днем прогреется до показателей от -14 до -9 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица и снежные заносы. Местами ожидается метель и порывы ветра до 20 м/с.

В Казани ночью и днем пройдет небольшой снег, в отдельных районах — с метелью. Температура составит от -15 до -10 градусов. На дорогах также ожидаются гололедица и снежные заносы.

Влас Северин