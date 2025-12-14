В Оренбуржье возбудили уголовное дело за использования поддельных водительских прав

В отношении жителя Ташлинского района Оренбургской области, предъявившего полицейским поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщило УМВД РФ по Оренбургской области.

Как сообщает ведомство, поддельное удостоверение было выявлено у 19-летнего водителя автомобиля Mercedes-Benz S500 инспекторами ДПС Ташлинского райотдела полиции. Молодой человек предъявил водительское удостоверение, которое вызвало у полицейских подозрение. Документ был изъят и направлен на исследование. Выяснилось, что удостоверение не соответствует бланкам установленного образца и выполнено методом цветной струйной печати. Задержанный пояснил, что данное водительское удостоверение он приобрел в 2025 году за 120 тыс. руб.

По факту приобретения и использования поддельного водительского удостоверения возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Водителю Mercedes-Benz грозит до одного года лишения свободы.

Андрей Васильев