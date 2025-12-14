Фонд Ахмата Кадырова направил на поддержку бойцов СВО свыше 42 млрд рублей

На обеспечение участников специальной военной операции (СВО) в 2025 году Региональным общественным фондом имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова было выделено более 42 млрд руб. Об этом сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов в ходе прямой линии с главой региона Рамзаном Кадыровым.

«Фондом ежегодно оказывается помощь в проведении специальной военной операции: всего закуплено оборудование, автотранспорт, военное обмундирование на общую сумму более 42 млрд руб.»,— сказал господин Даудов.

По его словам, республика также активно поддерживает новые регионы. В их адрес направлено 28 тыс. тонн продовольствия, а для укрепления медицинской инфраструктуры закуплены оборудование, инвентарь и медикаменты.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что из Чечни в зону СВО направлено 64 137 человек, включая 22 986 добровольцев.

Михаил Спиридонов