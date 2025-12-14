«Парма» победила одного из лидеров чемпионата

«Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Перми обыграла краснодарский клуб «Локомотив-Кубань». Хозяева площадки победили в упорной встрече со счетом 93:85.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Самым эффективным в «Парме» стал американский центровой Террелл Картер. На его счету 23 очка, шесть подборов, две передачи, один перехват, два блок-шота и семь потерь при коэффициенте эффективности «+24».

Подопечные Евгения Пашутина одержали 9 побед, потерпели 6 поражении и занимают шестое место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» занимает четвертое место.