СК проводит проверку после смерти роженицы в больнице в Дагестане

Жительница Дагестана скончалась в ходе проведения оперативного вмешательства при родах. В СУ СК России по республике по данному факту организована процессуальная проверка, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

По предварительным данным, женщине была оказана неквалифицированная медицинская помощь — в родильном отделении одной из больниц города Дербента она скончалась из-за неверно выбранной тактики родовспоможения.

Процессуальная проверка по этому факту находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Мария Иванова